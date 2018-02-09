الجيش المصري يبدأ عملية شاملة في سيناء والصحراء الغربية، وانطلاق الألعاب الشتوية بدون روسيا

قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان إن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة بدأت عملية شاملة في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي غرب وادي النيل وذلك من أجل القضاء على "العناصر الإرهاربية".

وقال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة والشرطة رفعوا حالة التأهب القصوي علي كافة الاتجاهات الرئيسية وإن عمليات شاملة بدأت في بشمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي غرب وادي النيل "وهي المنطقة الممتده من النيل غربا وحتي الحدود المصرية الليبية".

وأضاف فيما أطلق عليه البيان رقم واحد للقوات المسلحة أن عمليات أخري بالوادي قد تحدث.

وأهاب الرفاعي المواطنين بالتعاون مع الجيش والشرطة خلال هذه العمليات الشاملة، والإبلاغ عما يرونه تهديدا.

وأكد مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية المصري في الوقت نفسه رفع حالة الاستنفار إلي القصوى في جميع محافظات مصر واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحفظ الأمن في البلاد وحماية المنشآت الحيوية ومرافق الدولة

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر/تشرين أول الماضي قد كلف القوات المسلحة والشرطة بالمجابهة الشاملة ضد العناصر الإرهابية في سيناء في خلال ثلاثة شهور وذلك في أعقاب تعيين رئيس أركان جديد للجيش.

وكانت المستشفيات الحكومية في محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية فضلا عن مشافي شمال سيناء قد رفعت حالة التأهب قبل يومين بموجب نشرة استثنائية تلقتها من وزارة الصحة بإخلاء ثلاثين في المائة من قوة المستشفيات ووضع غرف العمليات الرئيسية في حالة التأهب القصوي.