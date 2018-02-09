سيناء

الجيش المصري يبدأ عملية شاملة في سيناء والصحراء الغربية، وانطلاق الألعاب الشتوية بدون روسيا

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ملخص

  1. الجيش المصري يبدأ عملية شاملة في سيناء والصحراء الغربية
  2. انطلاق الألعاب الشتوية بدون روسيا

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الطيران التركي يستأنف غاراته على عفرين

استأنف الطيران التركي غاراته على منطقة عفرين السورية فجر اليوم بعد فترة هدوء استمرت خمسة أيام. وقد استهدفت هذه الغارات ستة مواقع الأقل للفصائل الكردية. ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر أو أضرار.

وبدأت تركيا عملية جوية وبرية في عفرين في العشرين من يناير الحالي ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية .

عفرين
BBC

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انطلاق الألعاب الشتوية بدون روسيا

تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية بدون مشاركة الرياضيين والمدربين الروس البالغ عددهم 47 شخصاً وذلك بعد أن خسروا الاستئناف ضد استبعادهم من الألعاب.

جاء هذا القرار من محكمة التحكيم الرياضية قبل ساعات فقط من انطلاق حفل الافتتاح للألعاب.

وكانت روسيا قد حرمت من المشاركة على خلفية فضيحة تعاطي المنشطات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي في 2014.

ومع ذلك فقد سمح لبعض المتسابقين الروس بالمشاركة بشكل مستقل.

كوريا الجنوبية
Getty Images

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عاجلالجيش المصري يبدأ عملية شاملة في سيناء والصحراء الغربية

قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان إن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة بدأت عملية شاملة في شمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي غرب وادي النيل وذلك من أجل القضاء على "العناصر الإرهاربية".

وقال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة والشرطة رفعوا حالة التأهب القصوي علي كافة الاتجاهات الرئيسية وإن عمليات شاملة بدأت في بشمال ووسط سيناء والظهير الصحراوي غرب وادي النيل "وهي المنطقة الممتده من النيل غربا وحتي الحدود المصرية الليبية".

وأضاف فيما أطلق عليه البيان رقم واحد للقوات المسلحة أن عمليات أخري بالوادي قد تحدث.

وأهاب الرفاعي المواطنين بالتعاون مع الجيش والشرطة خلال هذه العمليات الشاملة، والإبلاغ عما يرونه تهديدا.

وأكد مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية المصري في الوقت نفسه رفع حالة الاستنفار إلي القصوى في جميع محافظات مصر واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحفظ الأمن في البلاد وحماية المنشآت الحيوية ومرافق الدولة

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر/تشرين أول الماضي قد كلف القوات المسلحة والشرطة بالمجابهة الشاملة ضد العناصر الإرهابية في سيناء في خلال ثلاثة شهور وذلك في أعقاب تعيين رئيس أركان جديد للجيش.

وكانت المستشفيات الحكومية في محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية فضلا عن مشافي شمال سيناء قد رفعت حالة التأهب قبل يومين بموجب نشرة استثنائية تلقتها من وزارة الصحة بإخلاء ثلاثين في المائة من قوة المستشفيات ووضع غرف العمليات الرئيسية في حالة التأهب القصوي.

سيناء
BBC

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