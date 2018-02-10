إسرائيل تسقط طائرة إيرانية دون طيار وتضرب أهدافا إيرانية بسوريا

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية اعترضت طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وهاجمت أهدافا إيرانية هناك.

وأضاف الجيش في بيان "اعترضت طائرة هليكوبتر مقاتلة بنجاح طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وتسللت إلى إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس على تويتر "استهدفت (قوات الدفاع الإسرائيلية) نظم تحكم إيرانية في سوريا أرسلت طائرة دون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي. نيران سورية كثيفة مضادة للطائرات وتحطم طائرة إف-16 في إسرائيل ونجاة الطيارين".