عاجلوسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن إسرائيل طلبت من روسيا التدخل لمنع التصعيد مع سوريا
رئيس الوزراء الهندي يزور الضفة الغربية قادماً من الأردن
يزور رئيس الوزراء الهندي ناريدرا مودي الضفة الغربية ويجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتأتي هذه الزيارة في ضوء زيادة الدفئ في العلاقات بين إسرائيل والهند.
وينظر لهذه الزيارة على أنها محاولة لإعادة توازن علاقة الهند مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ودعمت الهند لوقت طويل سعي السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية ولكن مودي لم يزر الضفة الغربية خلال زيارته السنة الماضية لإسرائيل.
الجيش الإسرائيلي: السوريون والإيرانيون يلعبون بالنار ولا نريد التصعيد
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف 12 موقعا في سوريا
قال الجيش الاسرائيلي إن إسرائيل مستعدة لأي سيناريوهات لكنها لا تسعى للتصعيد.
وأضاف أن القصف الإسرائيلي الثاني استهدف 12 موقعا منهم أربعة مواقع إيرانية في سوريا.
مراسل بي بي سي عربي في دمشق يقول إن الغارات الإسرائيلية شملت ثلاث مناطق في حمص والغوطة الغربية والديماس
مصدر عسكري سوري يقول إن الطائرات الإسرائيلية عاودت قصف بعض المواقع في المنطقة الجنوبية وإن الدفاعات الجوية افشلت الغارات
إسرائيل تسقط طائرة إيرانية دون طيار وتضرب أهدافا إيرانية بسوريا
قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية اعترضت طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وهاجمت أهدافا إيرانية هناك.
وأضاف الجيش في بيان "اعترضت طائرة هليكوبتر مقاتلة بنجاح طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وتسللت إلى إسرائيل".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس على تويتر "استهدفت (قوات الدفاع الإسرائيلية) نظم تحكم إيرانية في سوريا أرسلت طائرة دون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي. نيران سورية كثيفة مضادة للطائرات وتحطم طائرة إف-16 في إسرائيل ونجاة الطيارين".
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عاجلوسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن إسرائيل طلبت من روسيا التدخل لمنع التصعيد مع سوريا
رئيس الوزراء الهندي يزور الضفة الغربية قادماً من الأردن
يزور رئيس الوزراء الهندي ناريدرا مودي الضفة الغربية ويجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتأتي هذه الزيارة في ضوء زيادة الدفئ في العلاقات بين إسرائيل والهند. وينظر لهذه الزيارة على أنها محاولة لإعادة توازن علاقة الهند مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ودعمت الهند لوقت طويل سعي السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية ولكن مودي لم يزر الضفة الغربية خلال زيارته السنة الماضية لإسرائيل.
الجيش الإسرائيلي: السوريون والإيرانيون يلعبون بالنار ولا نريد التصعيد
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف 12 موقعا في سوريا
قال الجيش الاسرائيلي إن إسرائيل مستعدة لأي سيناريوهات لكنها لا تسعى للتصعيد.
وأضاف أن القصف الإسرائيلي الثاني استهدف 12 موقعا منهم أربعة مواقع إيرانية في سوريا.
مراسل بي بي سي عربي في دمشق يقول إن الغارات الإسرائيلية شملت ثلاث مناطق في حمص والغوطة الغربية والديماس
مصدر عسكري سوري يقول إن الطائرات الإسرائيلية عاودت قصف بعض المواقع في المنطقة الجنوبية وإن الدفاعات الجوية افشلت الغارات
إسرائيل تسقط طائرة إيرانية دون طيار وتضرب أهدافا إيرانية بسوريا
قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية اعترضت طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وهاجمت أهدافا إيرانية هناك.
وأضاف الجيش في بيان "اعترضت طائرة هليكوبتر مقاتلة بنجاح طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وتسللت إلى إسرائيل".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس على تويتر "استهدفت (قوات الدفاع الإسرائيلية) نظم تحكم إيرانية في سوريا أرسلت طائرة دون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي. نيران سورية كثيفة مضادة للطائرات وتحطم طائرة إف-16 في إسرائيل ونجاة الطيارين".