الكويت تقود جهود إعادة إعمار العراق، والجيش المصري يعلن عن نتائج عملية سيناء

قالت وزراة الخارجية المصرية إنها تتابع واقعة احتجاز مركب صيد مصري بسبب مروره بمحمية طبيعية في طريق عودته من السودان إلى مصر.

وكان المركب احتجز يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي شمال بورتسودان بحوالي 200 كيلومتر.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزراة الخارجية أحمد أبو زيد، بأنه تم عرض طاقم المركب على النيابة في بورتسودان، التي قامت بتشكيل لجنة انتقلت إلى مقر المركب للكشف على محتوياته ومراجعة أوراقه، حيث أكدت اللجنة استيفاء المركب لكافة شروط السلامة البحرية ما دفع النيابة إلى إسقاط كافة التهم الموجهة لطاقم المركب باستثناء المرور في المحمية الطبيعية.

وأكد أبوزيد أن القنصلية المصرية تتابع الإجراءات القانونية حتى يتسنى الإفراج عن المركب وعودة الطاقم إلى مصر.