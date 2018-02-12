الكويت تقود جهود إعادة إعمار العراق، والجيش المصري يعلن عن نتائج عملية سيناء
ملخص
- الكويت تقود جهود إعادة إعمار العراق
- مجلس الأمن الدولي يبحث مشروع قرار جديد لوقف اطلاق النار في سوريا
- منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد التعامل الدولي مع آثار معركة الرقة
- الجيش المصري يعلن عن نتائج عملية سيناء
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مصر تتابع قضية احتجاز مركب صيد مصري وطاقمه في السودان
قالت وزراة الخارجية المصرية إنها تتابع واقعة احتجاز مركب صيد مصري بسبب مروره بمحمية طبيعية في طريق عودته من السودان إلى مصر.
وكان المركب احتجز يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي شمال بورتسودان بحوالي 200 كيلومتر.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزراة الخارجية أحمد أبو زيد، بأنه تم عرض طاقم المركب على النيابة في بورتسودان، التي قامت بتشكيل لجنة انتقلت إلى مقر المركب للكشف على محتوياته ومراجعة أوراقه، حيث أكدت اللجنة استيفاء المركب لكافة شروط السلامة البحرية ما دفع النيابة إلى إسقاط كافة التهم الموجهة لطاقم المركب باستثناء المرور في المحمية الطبيعية.
وأكد أبوزيد أن القنصلية المصرية تتابع الإجراءات القانونية حتى يتسنى الإفراج عن المركب وعودة الطاقم إلى مصر.
ميركل عروس البحر وترامب قرش
ترامب وبوتين وكيم جونج أسماك قرش في البرتغال ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج في البرتغال على شكل أسماك القرش ضمن المهرجان السنوي الذي يشتهر بالسخرية السياسية.
وشارك الآلاف في المهرجان رغم الأمطار لمتابعة الاستعراض والاحتفال في شوارع بلدة توريس فيدراس.
ويستمر الاحتفال الذي بدأ أمس خمسة أيام ويتوقع المنظمون أن يشارك فيه 350 ألف شخص.
ووضع المحتفلون وسط البلدة دمية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في صورة عروس البحر، وظهر بوتين وكيم بجسم سمكة يمسكان بسكاكين وشوك. ويظهر ترامب بجسم سمكة قرش يمسك بها الإله نبتون إله البحر في الأساطير الرومانية.
وسارت العربات المزينة في شوارع البلدة وحملت إحداها دمية لترامب تصوره جالسا يقضي حاجته في مرحاض على شكل كوكب الأرض فيما يقف وراءه كيم غاضبا وممسكا بصاروخ.
إغلاق مطار في لندن بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية
أغلقت السلطات مطار لندن سيتي يعد الثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في منطقة قريبة منه في نهر التايمز.
وألغيت جميع الرحلات من وإلى المطار وسيبقى المطار مغلقا طوال اليوم.
وقال متحدث رسمي إن أكثر من 16 ألف مسافر تأثروا جراء هذا الإجراء.
واكتشفت القنبلة عند الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي من يوم أمس وألغيت 130 رحلة جوية منذ ذلك الوقت.
أسواق المال الأوروبية تفتتح معاملاتها بارتفاع طفيف
افتتحت أسواق المال الأوروبية على ارتفاع طفيف عقب مخاوف سابقة من انخفاض الأسواق العالمية الأسبوع الماضي.
ففي العاصمة البريطانية لندن، ارتفع مؤشر الشركات المئة الكبرى بتسعة أعشار في المئة عما كان عليه عند الاغلاق يوم الجمعة.
وفي فرانكفورت والعاصمة الفرنسية باريس افتتحت أسواق المال تعاملاتها كذلك مرتفعة بنحو واحد في المئة.
الجيش المصري يعلن عن نتائج عملية سيناء
أعلن الجيش المصري في بيان اليوم أن قواته قضت على 12 عنصرا من المتشددين وألقت القبض على 92 مطلوبا ومشتبها بهم ودمرت 60 هدفا في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد مسلحين في سيناء.
يذكر أن العملية العسكرية هذه بدأت قبل أسابيع من انتهاء مهلة حددها الرئيس المصري لتأمين شبه جزيرة سيناء.
وكان من المقرر أن تستمر المهلة ثلاثة أشهر وتنتهي آخر فبراير شباط الحالي.
منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد التعامل الدولي مع آثار معركة الرقة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن العبوات الناسفة قتلت وجرحت مئات المدنيين، بينهم أكثر من 150 طفلا، في الرقة بسوريا منذ طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وكان التنظيم قد زرع خلال سيطرته على المدينة، ألغاما مضادة للأفراد، تعرف باسم العبوات الناسفة.
وقال نديم حوري مدير قسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش إن الدعم الدولي للتعامل مع آثار المعركة لم يرتق إلى مستوى التحدي، رغم أن هزيمة التنظيم في الرقة اعتبرت انتصارا دوليا.
مجلس الأمن الدولي يبحث مشروع قرار جديد لوقف اطلاق النار في سوريا
يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار جديد يطالب بوقف اطلاق النار لمدة ثلاثين يوما في سوريا للسماح بإدخال المساعدات الانسانية إلى المناطق المحاصرة واجلاء المرضى والمصابين منها.
وكانت السويد قد قدمت مشروع قرار الأسبوع الماضي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدد من المدن السورية وخاصة في الغوطة الشرقية، حيث أدت حملة قصف تشنها القوات السورية إلى مقتل أكثر مئتي شخص.
ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام حق النقض، الفيتو، من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
الكويت تقود جهود إعادة إعمار العراق
انطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت الذي تشارك في رئاسته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وبدأت جلسات اليوم الافتتاحي التي تنعقد على مستوى الخبراء بكلمات لمسؤولين عراقيين شددوا خلالها على أن المؤتمر سيكون أساسا في تحقيق خطة إعادة الإعمار التي تعتمد على إعادة البناء والتعايش السلمي والاستقرار والاستثمار.
وكان مسؤولون عراقيون صرحوا سابقا بأن العراق يحتاج إلى أكثر من مئة مليار دولار أمريكي من أجل إعادة الإعمار.
وصرح وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي أن الحجم الكلي للأضرار والخسائر في العراق بلغ 45.7 مليار دولار أمريكي وأن الاحتياجات لتحقيق الانتعاش وإعادة الاعمار تبلغ 88.2 مليار دولار.
وفي جلسة موازية خلال فعاليات مؤتمر إعادة إعمار العراق تعهدت وزارة الأوقاف الكويتية بالإضافة لمنظمات غير حكومية كويتية ب 50 مليون دولار أمريكي من أجل جهود إعادة إعمار العراق.