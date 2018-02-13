انتقادت للانتخابات المصرية، وقرار بعزل رئيس جنوب إفريقيا
ملخص
- قرار بعزل رئيس جنوب إفريقيا
- منظمات دولية وإسرائيلية تدعو لانهاء إغلاق قطاع غزة
- بريطانيا تساعد في تطوير برنامج لحذف المواد المتطرفة من الانترنيت بشكل فوري
- الجيش المصري يعلن اعتقال 400 ممن سماهم بـ "العناصر الإجرامية"
- منظمات حقوقية دولية وإقليمية تدعو للتنديد بالانتخابات المصرية
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رئيس صندوق إعادة إعمار العراق يقول إنه لا يمكن الاعتماد فقط على تعهدات الدول المانحة
قال رئيس صندوق إعادة إعمار العراق مصطفى الهيتي لبي بي سي إن مؤتمر "استثمر في العراق" المنعقد على هامش مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق يعد فرصة جيدة لجذب فرص الاستثمار والقطاع الخاص إلى العراق حيث أنه يشكل الطريق الصحيح للمضي قدما.
وأضاف الهيتي إنه لم يعد يمكن الاعتماد فقط على تعهدات الدول المانحة ولكن فرص الاستثمار تساعد في إنعاش الاقتصاد.
وأشار الهيتي أن التركيز في المؤتمر ينصب على المشروعات غير النفطية.
عاجلقوات الأمن المصرية تعتقل هشام جنينة
قال علي طه محامي المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر إن قوات الأمن ألقت القبض على جنينة من منزله قبل قليل على خلفية بيان القوات المسلحة يوم الاثنين.
رئيس الأركان التركي يتوعد بالثأر لمقتل جنود أتراك على يد المسلحين الأكراد
توعد رئيس الأركان التركي خلوصي أكار بالثأر لمقتل جنود أتراك خلال عملية "غصن الزيتون" التي يشنها الجيش التركي ضد المسلحين الأكراد في عفرين السورية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.
واتهم أكار مسلحي وحدات الحماية الكردية بالتنكر بملابس مدنية واستخدام المنازل كمواقع عسكرية.
عاجلإردوغان يقول إن تمويل أمريكا لوحدات حماية الشعب الكردية سيؤثر على قرارات تركيا
أمريكا تقول إنها ستقدم 200 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا
قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم إن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم الدولة الإسلامية لا يعني أن بلاده وحلفاءها ألحقوا هزيمة دائمة بالتنظيم المتشدد.
وأضاف تيلرسون خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية يعقد في الكويت أن واشنطن قررت تقديم مساعدات إضافية قيمتها 200 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا.
منظمات حقوقية دولية وإقليمية تدعو للتنديد بالانتخابات المصرية
قالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية إن الحكومة المصرية تجاهلت متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 26 من شهر مارس/ آذار المقبل.
وتقول تلك المنظمات أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم.
ودعت المنظمات في تقرير نشر في بيروت حلفاء مصر للتنديد بهذه الانتخابات التي وصفها التقرير بالهزلية بدلا من الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود، بحسب التقرير.
الجيش المصري يعلن اعتقال 400 ممن سماهم بـ "العناصر الإجرامية"
قال الجيش المصري إن قواته تمكنت من القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 متشددين إسلاميين أثناء الاختباء بأحد المنازل بمدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النيران معهم.
وأضاف الجيش المصري أنه ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة كانت بحوزة المسلحين.
وجاء في بيان للجيش أن القوات الأمنية المصرية القت القبض على 400 ممن سماهم البيان بالعناصر الإجرامية والمشتبه بهم، بينهم من يحملون جنسيات أجنبية.
بريطانيا تساعد في تطوير برنامج لحذف المواد المتطرفة من الانترنيت بشكل فوري
قالت الحكومة البريطانية إنها ساعدت في ابتكار برنامج جديد بإمكانه تحديد المواد الترويجية للجماعات المتطرفة على الانترنت وحذفها بشكل فوري.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود إنها توجهت إلى الولايات المتحدة لمناقشة البرنامج الجديد مع شركات التكنولوجيا والتباحث حول جهود محاربة التطرف.
وأكدت الوزيرة البريطانية أن البرنامج يمكنه تحديد نحو خمسة وتسعين في المئة من أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية، وأشارت إلى احتمال اصدار قوانين تفرض على الشركات استخدام التقنية الجديدة.
منظمات دولية وإسرائيلية تدعو لانهاء إغلاق قطاع غزة
قالت عدة منظمات دولية ومحلية في إسرائيل في بيان مشترك اليوم إن انخفاض عدد التصاريح التي تصدرها إسرائيل للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبي خارج غزة، يظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء إسرائيل لإغلاق قطاع غزة المستمر منذ 10 سنوات.
وجاء في البيان أيضا أن التأخيرات القياسية التي سجلتها السلطة الفلسطينية في 2017 لإصدار الموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى إغلاق مصر المستمر لمعبر رفح الحدودي مع غزة، أدت إلى تقييد الحركة وتسببت في معاناة إضافية.
قرار بعزل رئيس جنوب إفريقيا
قرر المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، عزل رئيس البلاد، جاكوب زوما، من منصبه بعد أن رفض التنحي طوعا.
وجاء قرار العزل بعد اجتماع دام 13 ساعة لقيادة الحزب العليا.
وتفيد التقارير الواردة من هناك بأن قيادة المؤتر سيعلن عزل زوما في وقت لاحق اليوم.