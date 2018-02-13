انتقادت للانتخابات المصرية، وقرار بعزل رئيس جنوب إفريقيا

قال رئيس صندوق إعادة إعمار العراق مصطفى الهيتي لبي بي سي إن مؤتمر "استثمر في العراق" المنعقد على هامش مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق يعد فرصة جيدة لجذب فرص الاستثمار والقطاع الخاص إلى العراق حيث أنه يشكل الطريق الصحيح للمضي قدما.

وأضاف الهيتي إنه لم يعد يمكن الاعتماد فقط على تعهدات الدول المانحة ولكن فرص الاستثمار تساعد في إنعاش الاقتصاد.

وأشار الهيتي أن التركيز في المؤتمر ينصب على المشروعات غير النفطية.