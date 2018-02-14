قطر تعلن التزامها بدعم إعادة إعمار العراق، وسويسرا تغلق حسابات الاتحاد الدولي للشطرنج بسبب سوريا

لقطة من فيديو صورة المرأة في جهاز الكشف عن الممنوعات

دخلت امرأة صينية جهاز الأشعة في إحدى محطات القطار بعد أن رفضت ترك حقيبتها وحدها تمر عبر الجهاز لفحصها.

وأظهر فيديو صورته كاميرات المراقبة في محطة قطار في مدينة دنجوان جنوبي الصين المرأة ترفض أن تغيب الحقيبة عن نظرها ورجل الأمن يخبرها أن جميع الحقائب يجب أن تمر على جهاز الكشف الذي يستخدم أيضاً في المطارات.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية صورة أشعة للمرأة بين حقائب المسافرين.

ولم يتضح ماهو الشيء الذي كانت المرأة تحاول الحفاظ عليه. ويحمل الصينيون عادة الكثير من النقود عندما يعودون إلى ديارهم بمناسبة السنة الصينية الجديدة.

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