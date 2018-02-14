بوريس جونسون

قطر تعلن التزامها بدعم إعادة إعمار العراق، وسويسرا تغلق حسابات الاتحاد الدولي للشطرنج بسبب سوريا

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ملخص

  1. قطر تعلن التزامها بدعم إعادة إعمار العراق
  2. رئيس الوزراء العراقي يقول إن بلاده أعادت نصف النازحين إلى مناطقهم
  3. سويسرا تغلق حسابات الاتحاد الدولي للشطرنج بسبب تحويل رئيسه الروسي أموالاً للحكومة السورية

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امرأة صينية تدخل جهاز كشف المعادن مع حقيبتها

صورة المرأة في جهاز الكشف عن الممنوعات
لقطة من فيديو
صورة المرأة في جهاز الكشف عن الممنوعات

دخلت امرأة صينية جهاز الأشعة في إحدى محطات القطار بعد أن رفضت ترك حقيبتها وحدها تمر عبر الجهاز لفحصها.

وأظهر فيديو صورته كاميرات المراقبة في محطة قطار في مدينة دنجوان جنوبي الصين المرأة ترفض أن تغيب الحقيبة عن نظرها ورجل الأمن يخبرها أن جميع الحقائب يجب أن تمر على جهاز الكشف الذي يستخدم أيضاً في المطارات.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية صورة أشعة للمرأة بين حقائب المسافرين.

ولم يتضح ماهو الشيء الذي كانت المرأة تحاول الحفاظ عليه. ويحمل الصينيون عادة الكثير من النقود عندما يعودون إلى ديارهم بمناسبة السنة الصينية الجديدة.

شاهد الفيديو في الأسفل

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ماذا فعل وزير الخارجية البريطاني صبيحة عيد الحب؟

وزير الخارجية البريطاني يمارس رياضة العدو في لندن صباح اليوم
Getty Images
وزير الخارجية البريطاني يمارس رياضة العدو في لندن صباح اليوم
وزير الخارجية البريطاني يمارس رياضة العدو في لندن صباح اليوم
Getty Images
وزير الخارجية البريطاني يمارس رياضة العدو في لندن صباح اليوم
وزير الخارجية البريطاني يمارس رياضة العدو في لندن صباح اليوم
Getty Images
وزير الخارجية البريطاني يمارس رياضة العدو في لندن صباح اليوم
وزير الخارجية البريطاني يمارس رياضة العدو في لندن صباح اليوم
Getty Images
وزير الخارجية البريطاني يمارس رياضة العدو في لندن صباح اليوم

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الكويت ستقرض العراق مليار دولار وتلتزم باستثمار مليار دولار إضافية فيه

المزيد مع موفدة بي بي سي عربي إلى مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في تسجيل بث مباشرة على فيسبوك

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سويسرا تغلق حسابات الاتحاد الدولي للشطرنج بسبب تحويل رئيسه الروسي أموالاً للحكومة السورية

قال الاتحاد الدولي للشطرنج إن حساباتها البنكية في سويسرا أغلقت لأن رئيسها ما يزال مدرجا على قائمة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الاميركية.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وهو المليونير الروسي كيرسان إيلومزينوف أُدرج على القائمة لإجرائه تحويلات بنكية لصالح الحكومة السورية.

وتنحى إيلومزينوف عن منصبه في عام 2015 لحل المشكلة مكتفيا ولكنه بقي رئيساً للاتحاد الدولي بالاسم الا أن ذلك لم يحل المشكلة على ما يبدو.

ويقول الاتحاد الدولي إنه يبحث الآن ترتيبات بنكية جديدة.

المليونير الروسي كيرسان إيلومزينوف
Getty Images
المليونير الروسي كيرسان إيلومزينوف

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رئيس الوزراء العراقي يقول إن بلاده أعادت نصف النازحين إلى مناطقهم

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن حكومته أعادت نصف النازحين داخل العراق الذين يزيد عددهم عن خمسة ملايين نازح.

وكان العبادي يتحدث في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت.

وأضاف أن العراق لن يتوقف أيضا عن محاربة الفساد الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
Getty Images
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

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قطر تعلن التزامها بدعم إعادة إعمار العراق

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده ملتزمة بدعم إعادة الإعمار في العراق.

وأضاف الوزير على هامش مؤتمر للمانحين في الكويت إن جهود قطر ستتركز في مشاريع البنية التحتية.

وزير الخارجية القطري
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وزير الخارجية القطري

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