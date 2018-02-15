ماريا باتريشو

رويترز: "خروج لبناني عن الأعراف الدبلوماسية" في استقبال وزير الخارجية الأمريكي

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ملخص

  1. الناتو يرفض عرضا تقدمت به طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان عبر الحوار
  2. بريطانيا تتهم الجيش الروسي بشن هجوم الكتروني استهدف شركات كبرى حول العالم
  3. برلمان جنوب أفريقيا يستعد لانتخاب رئيس جديد للبلاد
  4. أول مرشحة للرئاسة من السكان الأصليين في المكسيك تتعرض لحادث

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وزير الخارجية الأمريكية ينتظر وزير الخارجية اللبناني

رويترز: "خروج لبناني عن الأعراف الدبلوماسية"
Reuters
رويترز: "خروج لبناني عن الأعراف الدبلوماسية"

انتظر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لعدة دقائق في القصر الرئاسي اللبناني قبل أن يدخل نظيره اللبناني جبران باسيل لتحيته قبيل إجراء محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تيلرسون جالساً في غرفة وبجانبه كرسي شاغر ثم دخل نظيره اللبناني وصافحه باليد.

وذكرت وكالة رويترز أن ذلك يعد خروجاً على الأعراف الدبلوماسية، إذ أن باسيل لم يستقبل تيلرسون عند مدخل القصر الرئاسي عندما وصل موكبه.

تيلرسون يبتسم بينما ينتظر نظيره اللبناني
EPA
تيلرسون يبتسم بينما ينتظر نظيره اللبناني

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أول مرشحة للرئاسة من السكان الأصليين في المكسيك تتعرض لحادث

تعرضت ماريا باتريشو وهي أول امرأة من السكان الأصليين تترشح للانتخابات الرئاسية في المكسيك لحادث مروري.

وأسفر الحادث عن كسر في ذراعها كما قتل شخص كان يرافقها. ويفرض القانون في المكسيك على المرشحين المستقلين جمع ما لايقل 866 ألف توقيع من الناخبين في 17ولاية على الأقل قبل منحهم حق الترشح بشكلٍ نهائي.

وتنتهي المهلة الممنوحة لتلبية هذا الشرط بعد ثلاثة أيام وهو ما قد تعجز عن تحقيقه ماريا التي ما تزال بحاجة لجمع الجزء الأعظم من هذه الأصوات للتأهل كمرشحة رئاسية.

ماريا باتريشو
Getty Images
ماريا باتريشو

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برلمان جنوب أفريقيا يستعد لانتخاب رئيس جديد للبلاد

من المتوقع أن ينتخب برلمان جنوب أفريقيا اليوم سيريل رامافوسا Cyril Ramaphosa رئيساً جديداً للبلاد بعد استقالة جاكوب زوما الليلة الماضية.

وقال مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إن رامافوسا قد يؤدي اليمين الدستورية في غضون ساعات قليلة.

سيريل رامافوسا
Getty Images
سيريل رامافوسا

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بريطانيا تتهم الجيش الروسي بشن هجوم الكتروني استهدف شركات كبرى حول العالم

اتهمت الحكومة البريطانية الجيش الروسي بشن هجوم الكتروني واسع العام الماضي.

واستهدف الهجوم الذي اطلق عليه اسم نوتبتيا NotPetya في البداية أوكرانيا، قبل أن ينتشر إلى عدة شركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فيديكس FedEx وشركة الأدوية ميرك Merck.

وحثت بريطانيا روسيا على أن تكون عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي وألا تحاول تقويضه سراً.

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الناتو يرفض عرضا تقدمت به طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان عبر الحوار

رفضت البعثة العسكرية التي يقودها حلف النيتو في أفغانستان عرضا تقدمت به حركة طالبان لإنهاء الحرب في البلاد من خلال الحوار.

وعللت البعثة موقفها قائلة إن الهجمات الأخيرة التي شنتها طالبان ضد المدنيين أكبر من أي كلمات كما أنها تظهر أن الحركة ليست جاهزة بعد للجلوس إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة.

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وزير الخارجية الأمريدي يدعو حزب الله إلى إنهاء نشاطه العسكري وسحب قواته من سوريا

وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم إلى لبنان قادماً من الأردن في إطار جولته الإقليمية.

ويتوقع أن يبحث تيلرسون مع المسؤولين اللبنانيين عدة قضايا أبرزها موضوع حزب الله الذي تصنّفه أمريكا كمنظمة إرهابية وتفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات تقول الولايات المتحدة إنها تدعم الحزب.

ومن المتوقع أن تكون مسألة الخلاف بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية والبرية من القضايا الأساسية في البحث.

وكان تيلرسون دعا في وقت سابق إلى إنهاء النشاط العسكري لحزب الله وسحب قواته من سوريا.

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يمكنكم قراءة الأحداث التي غطيناها أمس على هذا الرابط أحداث الأمس

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