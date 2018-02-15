رويترز: "خروج لبناني عن الأعراف الدبلوماسية" في استقبال وزير الخارجية الأمريكي

تعرضت ماريا باتريشو وهي أول امرأة من السكان الأصليين تترشح للانتخابات الرئاسية في المكسيك لحادث مروري.

وأسفر الحادث عن كسر في ذراعها كما قتل شخص كان يرافقها. ويفرض القانون في المكسيك على المرشحين المستقلين جمع ما لايقل 866 ألف توقيع من الناخبين في 17ولاية على الأقل قبل منحهم حق الترشح بشكلٍ نهائي.

وتنتهي المهلة الممنوحة لتلبية هذا الشرط بعد ثلاثة أيام وهو ما قد تعجز عن تحقيقه ماريا التي ما تزال بحاجة لجمع الجزء الأعظم من هذه الأصوات للتأهل كمرشحة رئاسية.