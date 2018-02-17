يوم حداد لحرية الصحافة في تركيا

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش التركي استعمل ما يشتبه بأنها اسلحة كيميائية يوم الجمعة مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص في منطقة عفرين السورية.

ولم يصدر تعليق من الجيش التركي الذي دأب نفي اتسهداف المدنيين في العملية التي يقوم بها في عفرين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان لرويترز إن القوات التركية وفصائل متحالفة معها من المعارضة المسلحة السورية أصابت قرية أرندة يوم الجمعة بقذائف.

ونقل المرصد الذي مقره في بريطانيا عن مصادر طبية في عفرين قولها إن ستة أشخاص أصيبوا في الهجوم بصعوبة في التنفس واتساع في حدقة العين مما يشير إلى أنه كان هجوما بالغاز.