متظاهرون اتراك

يوم حداد لحرية الصحافة في تركيا

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ملخص

  1. يوم أسود للعدالة ولحرية الاعلام في تركيا

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اتهام تركيا باستعمال السلاح الكيميائي في عفرين

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش التركي استعمل ما يشتبه بأنها اسلحة كيميائية يوم الجمعة مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص في منطقة عفرين السورية.

ولم يصدر تعليق من الجيش التركي الذي دأب نفي اتسهداف المدنيين في العملية التي يقوم بها في عفرين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان لرويترز إن القوات التركية وفصائل متحالفة معها من المعارضة المسلحة السورية أصابت قرية أرندة يوم الجمعة بقذائف.

ونقل المرصد الذي مقره في بريطانيا عن مصادر طبية في عفرين قولها إن ستة أشخاص أصيبوا في الهجوم بصعوبة في التنفس واتساع في حدقة العين مما يشير إلى أنه كان هجوما بالغاز.

قربة كردية في عفرين
Getty Images
قتل عشرات المدنيين في الهجوم التركي على عفرين حسب المصادر الكردية

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دينيز
Getty Images
دينيز يوجيل امضى عاما في السجن بتركيا دون محاكمة

وصف مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا الأحكام التي صدرت بالسجن المؤبد على صحفيين أتراك بانه يوم اسود لمهنة الصحافة وللعدالة.

وقال غاوري فان غوليك "إنه يوم أسود لحرية الصحافة وللعدالة في تركيا ويعد ذلك سابقة مخيفة لأن هناك العديد من الصحفيين الآخرين في تركيا يواجهون مثل هذه التهم الملفقة".

وكانت محكمة تركيا قد أصدرت هذه الأحكام ضد كل أحمد التان ومحمد التان ونازلي ايليجاك وفوزي يازجي وتورغول اوزشانغول ويعقوب شيمشكبتهمة صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.

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