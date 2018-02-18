ألمانيا تستدعي السفير التركي بسبب بلاغ عن "إرهابي"
منحت السلطات الألمانية حماية خاصة لزعيم سابق لحزب الخضر الألماني بعد مواجهة بينه وبين الوفد التركي إلى مؤتمر ميونخ للأمن.
وقال سام أوزدمير ذو الأصول التركية والمعروف بانتقاده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوفد التركي اشتكى من إقامته في نفس الفندق الذي يقيم فيه الوفد التركي.
وأضاف أن الوفد التركي المرافق لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أخبر الشرطة أنه إرهابي.
ودفعت هذه الحادثة وزارة الخارجية الألمانية إلى استدعاء السفير التركي.
مجلس النواب الأردني يبحث اليوم حجب الثقة عن الحكومة
يناقش اليوم مجلس النواب الأردني مذكرة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي تقدم بها 22 نائبا وتبنتها كتلة الإصلاح النيابية التابعة لجماعة الاخوان المسلمين.
وتأتي المطالبة بحجب الثقة عن حكومة الملقي بعد مسيرات إحتجاجية في عدة محافظات مؤخرا رفضا لموازنة العام الحالي.
إسرائيل تتهم إيران بأنها التهديد الأكبر في العالم
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستتخذ خطوات ضد طهران نفسها وليس فقط حلفاءها في المنطقة إذا اقتضى الأمر.
وخلال كلمته في مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ، جدد نتنياهو قوله إن طهران تمثل التهديد الأكبر للعالم.
وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتطويقها بالإرهاب.
تصريحات نتنياهو تأتي بعد أسبوع من إسقاط إسرائيل طائرة إيرانية بدون طيار دخلت مجالها الجوي من سوريا.
مسؤول أمريكي يدعو لمعاقبة النظام السوري لاستمراره في استخدام الأسلحة الكيماوية
قال هيربيرت مكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي إن روايات الناس تشير إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية على الرغم من نفي ذلك مضيفا أن الوقت حان كي يحاسب المجتمع الدولي الحكومة السورية.
وقال مكماستر في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "روايات الناس والصور تظهر بوضوح أن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ما زال مستمرا".
وأضاف "حان الوقت كي تحمل جميع الدول النظام السوري والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم وتدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
واتهم عمال إنقاذ ووكالات إغاثة والولايات المتحدة سوريا في الأسابيع القليلة الماضية باستخدام غاز الكلور مرارا كسلاح ضد المدنيين في الغوطة وإدلب.
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ألمانيا تستدعي السفير التركي بسبب بلاغ عن "إرهابي"
منحت السلطات الألمانية حماية خاصة لزعيم سابق لحزب الخضر الألماني بعد مواجهة بينه وبين الوفد التركي إلى مؤتمر ميونخ للأمن.
وقال سام أوزدمير ذو الأصول التركية والمعروف بانتقاده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوفد التركي اشتكى من إقامته في نفس الفندق الذي يقيم فيه الوفد التركي.
وأضاف أن الوفد التركي المرافق لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أخبر الشرطة أنه إرهابي.
ودفعت هذه الحادثة وزارة الخارجية الألمانية إلى استدعاء السفير التركي.
مجلس النواب الأردني يبحث اليوم حجب الثقة عن الحكومة
يناقش اليوم مجلس النواب الأردني مذكرة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي تقدم بها 22 نائبا وتبنتها كتلة الإصلاح النيابية التابعة لجماعة الاخوان المسلمين.
وتأتي المطالبة بحجب الثقة عن حكومة الملقي بعد مسيرات إحتجاجية في عدة محافظات مؤخرا رفضا لموازنة العام الحالي.
إسرائيل تتهم إيران بأنها التهديد الأكبر في العالم
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستتخذ خطوات ضد طهران نفسها وليس فقط حلفاءها في المنطقة إذا اقتضى الأمر.
وخلال كلمته في مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ، جدد نتنياهو قوله إن طهران تمثل التهديد الأكبر للعالم.
وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتطويقها بالإرهاب.
تصريحات نتنياهو تأتي بعد أسبوع من إسقاط إسرائيل طائرة إيرانية بدون طيار دخلت مجالها الجوي من سوريا.
مسؤول أمريكي يدعو لمعاقبة النظام السوري لاستمراره في استخدام الأسلحة الكيماوية
قال هيربيرت مكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي إن روايات الناس تشير إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية على الرغم من نفي ذلك مضيفا أن الوقت حان كي يحاسب المجتمع الدولي الحكومة السورية.
وقال مكماستر في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "روايات الناس والصور تظهر بوضوح أن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ما زال مستمرا".
وأضاف "حان الوقت كي تحمل جميع الدول النظام السوري والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم وتدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
واتهم عمال إنقاذ ووكالات إغاثة والولايات المتحدة سوريا في الأسابيع القليلة الماضية باستخدام غاز الكلور مرارا كسلاح ضد المدنيين في الغوطة وإدلب.