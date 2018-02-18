مسؤول أمريكي يدعو لمعاقبة النظام السوري لاستمراره في استخدام الأسلحة الكيماوية

قال هيربيرت مكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي إن روايات الناس تشير إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية على الرغم من نفي ذلك مضيفا أن الوقت حان كي يحاسب المجتمع الدولي الحكومة السورية.

وقال مكماستر في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "روايات الناس والصور تظهر بوضوح أن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ما زال مستمرا".

وأضاف "حان الوقت كي تحمل جميع الدول النظام السوري والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم وتدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

واتهم عمال إنقاذ ووكالات إغاثة والولايات المتحدة سوريا في الأسابيع القليلة الماضية باستخدام غاز الكلور مرارا كسلاح ضد المدنيين في الغوطة وإدلب.