أطفال في الغوطة يعيشون في "قبور"، وقذيفة هاون أخرى على مدرسة في دمشق

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر،إن أكثر من عشرين من موظفيها فصلوا خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب سوء السلوك الجنسي.

وقد تم فصل الموظفين، بسبب دفع مال مقابل خدمات جنسية، أو أنهم استقالوا أثناء تحقيقات داخلية تتعلق بسلوكهم.

وقال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، إيف داكورد، إن هذا السلوك السيئ يعدّ خيانة لقواعد اللجنة الدولية الأخلاقية وللشعوب التي تخدمها المنظمة الدولية.

وإلى جانب مقرها الرئيسي في مدينة جنيف السويسرية، أنشأت المنظمة فروعا عدة في 80 بلداً.