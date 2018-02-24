أطفال في الغوطة يعيشون في "قبور"، وقذيفة هاون أخرى على مدرسة في دمشق

فصل أكثر من 20 موظفا في الصليب الأحمر بسبب السلوك الجنسي
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فصل أكثر من 20 موظفا في الصليب الأحمر بسبب السلوك الجنسي
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر،إن أكثر من عشرين من موظفيها فصلوا خلال السنوات
الثلاث الماضية بسبب سوء السلوك الجنسي.
وقد تم فصل الموظفين، بسبب دفع مال مقابل خدمات
جنسية، أو أنهم استقالوا أثناء تحقيقات داخلية تتعلق بسلوكهم.
وقال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، إيف
داكورد، إن هذا السلوك السيئ يعدّ خيانة لقواعد
اللجنة الدولية الأخلاقية وللشعوب التي تخدمها المنظمة الدولية.
وإلى جانب مقرها الرئيسي في مدينة جنيف السويسرية، أنشأت المنظمة فروعا عدة في 80 بلداً.
38 قتيلا في هجومين بالعاصمة الصومالية
ارتفع عدد القتلى جراء الهجومين
الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو أمس إلى 38 شخصا.
وكان الهجوم الأول استهدف القصرَ
الرئاسي، بينما استهدف الهجوم الثاني فندقًا.
انفجرت السيارة التي كانت يقودها انتحاريون قرب
مقر الرئاسة عندما اقتحم مسلحون حاجزا أمنيا بعد إطلاق النار على عناصره.
أما التفجير الثاني فوقع في سيارة كانت متوقفة
بعيدا عن القصر قرب أحد الفنادق.
وتَبنّت حركة الشباب الاسلامية
الهجومين.
يذكر أن حركة الشباب تشن هجمات متعددة في مناطق مدنية بالعاصمة الصومالية وتستهدف أيضا القوا ت الحكومية و قوات من دول الاتحاد الافريقي منتشرة في الصومال وتضم اكثر من عشرين ألف جندي من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا.
تداول سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي والحديثة ما وصفوه بلحظة
سقوط قذيفة هاون من الغوطة الشرقية على إحدى المدارس في العاصمة دمشق.
وتقول الحكومة السورية إنها بدأت في قصف الغوطة الشرقية
بسبب ما وصفته بخرق المجموعات المسلحة فيها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة
الشرقية عبر استهدافها بعدة قذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها ما تسبب
في مقتل قرابة 20 سوريا، وبينهم أطفال، فضلا عن وقوع أضرار مادية
واضطرار العديد من المواطنين في الأماكن القريبة من الغوطة التزام منازلهم خوفا
على حياتهم.
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time_stated_uk
فصل أكثر من 20 موظفا في الصليب الأحمر بسبب السلوك الجنسي
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر،إن أكثر من عشرين من موظفيها فصلوا خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب سوء السلوك الجنسي.
وقد تم فصل الموظفين، بسبب دفع مال مقابل خدمات جنسية، أو أنهم استقالوا أثناء تحقيقات داخلية تتعلق بسلوكهم.
وقال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، إيف داكورد، إن هذا السلوك السيئ يعدّ خيانة لقواعد اللجنة الدولية الأخلاقية وللشعوب التي تخدمها المنظمة الدولية.
وإلى جانب مقرها الرئيسي في مدينة جنيف السويسرية، أنشأت المنظمة فروعا عدة في 80 بلداً.
38 قتيلا في هجومين بالعاصمة الصومالية
ارتفع عدد القتلى جراء الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو أمس إلى 38 شخصا.
وكان الهجوم الأول استهدف القصرَ الرئاسي، بينما استهدف الهجوم الثاني فندقًا.
انفجرت السيارة التي كانت يقودها انتحاريون قرب مقر الرئاسة عندما اقتحم مسلحون حاجزا أمنيا بعد إطلاق النار على عناصره.
أما التفجير الثاني فوقع في سيارة كانت متوقفة بعيدا عن القصر قرب أحد الفنادق.
وتَبنّت حركة الشباب الاسلامية الهجومين.
يذكر أن حركة الشباب تشن هجمات متعددة في مناطق مدنية بالعاصمة الصومالية وتستهدف أيضا القوا ت الحكومية و قوات من دول الاتحاد الافريقي منتشرة في الصومال وتضم اكثر من عشرين ألف جندي من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا.
قذيفة هاون أخرى على مدرسة في دمشق
تداول سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي والحديثة ما وصفوه بلحظة سقوط قذيفة هاون من الغوطة الشرقية على إحدى المدارس في العاصمة دمشق.
وتقول الحكومة السورية إنها بدأت في قصف الغوطة الشرقية بسبب ما وصفته بخرق المجموعات المسلحة فيها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بعدة قذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها ما تسبب في مقتل قرابة 20 سوريا، وبينهم أطفال، فضلا عن وقوع أضرار مادية واضطرار العديد من المواطنين في الأماكن القريبة من الغوطة التزام منازلهم خوفا على حياتهم.
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أطفال في الغوطة يعيشون في "قبور" هربا من القصف
يرصد سوريون في الغوطة الشرقية الأوقات الصعبة التي يمر بها الأطفال في ظل استمرار القصف الحكومي والغارات الروسية.
"هذه هي القبور التي يعيش فيها المدنيون في الغوطة (الشرقية)"، يقول الناشط الإعلامي أحمد خضر على صفحته بفيسبوك، مشيرا إلى الأقبية والمخابئ التي يعيش فيها أطفال ونساء ورجال هربا من القصف.
وأودى الموت منذ اشتداد حدة القصف في التاسع عشر من الشهر الجاري بزهاء 400 شخص، بينهم عشرات الأطفال.
ويقول خضر إن الناس في تلك الأقبية يعانون من نقص المواد الغذائية، وامدادات المياه. ولا توجد طريقة للتدفئة.
وأُرجئ التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطالب بإعلان هدنة إنسانية في سوريا، الى منتصف نهار اليوم بتوقيت نيويورك.
وكان التصويت على المشروع - الذي قدمته الكويت والسويد - قد أُرجىء من قَبل، أكثر من مرة وسط اعتراضات من جانب روسيا.