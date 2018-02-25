إيران تقول إنها والقوات السورية ستواصلان الهجمات على ضواحي دمشق
ملخص
- إيران تقول إنها والقوات السورية ستواصلان الهجمات على الغوطة الشرقية
- القوات السورية تشن هجوماً واسعا على الغوطة الشرقية والمعارضة تأسر وتقتل عشرات الجنود
- أنباء عن توقيف صالح مسلم في براغ
- الشرطة الفلبينية تواصل البحث عن سجناء فروا بعد غفلة حارسهم
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الشرطة الفلبينية تواصل البحث عن سجناء فروا بعد غفلة حارسهم
تواصل الشرطة الفلبينية عمليات البحث عن سجناء لا يزالون طلقاء بعد هروبهم من السجن في جزيرة جولو التي تعتير معقلا للمتشددين الإسلاميين.
وقال مسؤولون إن السجناء تمكنوا من أخذ المفاتيح بعد أن تركهم الحارس في فترة استراحته.
وتعتبر جزيرة جولو قاعدة لجماعة أبو سياف المعروفة بخطف الأشخاص وطلب فدية لتحريرهم.
أنباء عن توقيف صالح مسلم في براغ
تفيد الأنباء الواردة بتوقيف الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا صالح مسلم في العاصمة التشيكية براغ اليوم الأحد.
يذكر أن السلطات التركية سبق وأن أصدرت في نوفمبر 2016 مذكرة اعتقال بحق مسلم، و47 مسؤولا رفيع المستوى في الاتحاد الديمقراطي الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية بذريعة صلاته مع حزب العمال الكردستاني.
القوات السورية تشن هجوماً واسعا على الغوطة الشرقية والمعارضة تأسر وتقتل عشرات الجنود
شنت القوات الحكومية السورية هجوما واسعا من خمسة محاور على الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.
وتقول المعارضة السورية إن الطيران الروسي يشارك بالعملية، بينما يقول موالون إن الهجوم يستهدف مواقع لجبهة النصرة وإن القوات الحكومية تحقق تقدما.
وتقول قوات المعارضة إنها تتصدى للهجوم البري للقوات الحكومية، وأعلن فصيل جيش الإسلام مقتل خمسة وعشرين جنديا حكوميا على محور حوش الضواهرة.
هذا ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الفرنسي والروسي والمستشارة الألمانية اليوم تطبيق القرار الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع والذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في سوريا لمدة ثلاثين يوما، دون تحديد موعد لبدئه ولا آلية لتطبيقه.
فيسبوك يظهر بشكل مباشر عدد الناس المهتمين بالغوطة الشرقية
أصبح موقع فيسبوك يظهر عدد الأشخاص المهتمين بموضوع معين بشكل فوري وتحديث مستمر عند البحث عنه في الموقع.
وعند البحث عن الغوطة أظهر فيسبوك أن أكثر من مليون شخص يتفاعل مع الموضوع لحظة نشر الخبر.
إيران تقول إنها والقوات السورية ستواصلان الهجمات على الغوطة الشرقية
قال الجنرال محمد باقري رئيس أركان الجيش الإيراني إن إيران وسوريا ستواصلان الهجمات على ضواحي دمشق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن باقري قوله إن إيران وسوريا ستحترمان قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.
ونسبت الوكالة لباقر القول "سنلتزم بقرار وقف إطلاق النار وستلتزم سوريا كذلك. أجزاء من ضواحي دمشق التي يسيطر عليها إرهابيون غير مشمولة بوقف إطلاق النار و(عمليات) التطهير ستستمر هناك".
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