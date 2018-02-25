إيران تقول إنها والقوات السورية ستواصلان الهجمات على ضواحي دمشق

تواصل الشرطة الفلبينية عمليات البحث عن سجناء لا يزالون طلقاء بعد هروبهم من السجن في جزيرة جولو التي تعتير معقلا للمتشددين الإسلاميين.

وقال مسؤولون إن السجناء تمكنوا من أخذ المفاتيح بعد أن تركهم الحارس في فترة استراحته.

وتعتبر جزيرة جولو قاعدة لجماعة أبو سياف المعروفة بخطف الأشخاص وطلب فدية لتحريرهم.