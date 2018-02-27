التطورات في الغوطة الشرقية، وحل صيني يرسل المعارضين إلى مراكز التربية السياسية
ملخص
- بريطانيا قد تنضم للضربات الأمريكية ضد سوريا إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية
- الميكروبات تعزز آمال البشر في العيش على المريخ
- حل صيني يرسل المعارضين إلى مراكز التربية السياسية
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عاجلتركيا تقول إن اطلاق التشيك سراح صالح مسلم " دعم واضح للإرهاب "
عاجلمحكمة تشيكية تأمر بإطلاق سراح الزعيم الكردي صالح مسلم رغم دعوات تركية لترحيله
من هو صالح مسلم الذي تطلبه تركيا بأي ثمن؟
عاجلوزير الخارجية الفرنسي يقول إن روسيا هي الوحيدة القادرة على الضغط على الحكومة السورية لتطبيق وقف إطلاق النار
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عاجلمصادر دبلوماسية تفيد بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق في استخدام تلك الأسلحة في الغوطة الشرقية
عاجلالمرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن الطيران الحكومي قصف بلدتين في الغوطة الشرقية ودمشق تنفي
جيش الإسلام ينفي منع المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية
نفت جماعة جيش الإسلام السورية المعارضة في الغوطة الشرقية اتهامات روسية لها بمنع المدنيين من مغادرة المنطقة المتاخمة لدمشق كما نفت قصف ممر إنساني للخروج.
وقال ياسر دلوان رئيس المكتب السياسي لجيش الإسلام "لم نمنع أحدا والمدنيون يتخذون قرارهم".
حل صيني يرسل المعارضين إلى مراكز التربية السياسية
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات الصينية في منطقة تشينجيانغ المضطربة تستخدم برمجيات تقوم بجمع معلومات عن السكان دون علمهم وذلك بهدف تحديد هؤلاء الذين قد يمثلون تهديدا.
وتقول هيومان رايتس ووتش إن هذه البرمجيات تجمع معلومات تتنوع بين صور كاميرات المراقبة ومعلومات طبية وبيانات بنكية.
وتضيف المنظمة أن بعض الأشخاص يتم اعتقالهم أو إيداعهم في مراكز للتربية السياسية.
الميكروبات تعزز آمال البشر في العيش على المريخ
كشفت دراسة أن الكائنات الميكروبية قادرة على الحياة بدون ماء لعدة عقود، ما يعزز الآمال في إمكانية الحياة على كوكب المريخ.
وخلص باحثون في صحراء اتاكاما في تشيلي إلى أن نوعا من البكتريا يمكنه البقاء على قيد الحياة في ظروف مناخية غير مواتية، على عكس الفرضيات السابقة.
ويقول رئيس الفريق البحثي إن تلك الظروف تشبه تلك على كوكب المريخ.
عاجللم يخرج سكان من الغوطة الشرقية في سوريا ولم تدخل مساعدات خلال الهدنة التي أمرت بها روسيا
أنباء عن صمود الهدنة في الغوطة الشرقية بسوريا حتى الآن
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهدوء ساد أنحاء الغوطة الشرقية في سوريا بشكل عام منذ مساء الاثنين.
وبدأ يوم الثلاثاء سريان وقف لإطلاق النار لخمس ساعات كانت روسيا قد دعت إليه في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بسوريا.
بريطانيا قد تنضم للضربات الأمريكية ضد سوريا إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية
قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده قد تشارك في الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحكومة السورية إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
وأضاف جونسون في تصريح لبي بي سي "إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية".
يمكنكم الاطلاع على الأحداث التي غطيناها أمس على الرابط التالي
http://www.bbc.com/arabic/live/43196547