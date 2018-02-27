التطورات في الغوطة الشرقية، وحل صيني يرسل المعارضين إلى مراكز التربية السياسية

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات الصينية في منطقة تشينجيانغ المضطربة تستخدم برمجيات تقوم بجمع معلومات عن السكان دون علمهم وذلك بهدف تحديد هؤلاء الذين قد يمثلون تهديدا.

وتقول هيومان رايتس ووتش إن هذه البرمجيات تجمع معلومات تتنوع بين صور كاميرات المراقبة ومعلومات طبية وبيانات بنكية.

وتضيف المنظمة أن بعض الأشخاص يتم اعتقالهم أو إيداعهم في مراكز للتربية السياسية.