ترخيص عشرات الكنائس في مصر، و"جواز سفر برازيلي" لزعيم كوريا الشمالية

حصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون وولاده الراحل،
كيم جونغ ايل، على جوزاي سفر برازيليين للحصول على تأشيرات من سفارات أجنبية تحت أسماء
مستعارة، لزيارة دول غربية أو لتأمين خطة هروب من البلاد، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية
أوروبية لرويترز.
وقالت المصادر إن كيم الابن اختار اسم واز
"جوزيف بواغ" لجواز سفره، بينما اختار والده اسم "ايجونغ تشوي".
ولم يتضح إذا واستخدمت جوازات السفر لتقديم طلب للحصول على تأشيرات دخول في بلدين على
الأقل.
وأضافت أربعة من المصادر الخمسة التي استندت إليها
"رويترز" في تقريرها،أن جوازي السفر
استخدما فعلا للحصول على تأشيرات دخول في بلدين على الأقل، ولكن من غير الواضح ما إذا
كانت أية تأشيرات قد صدرت بالفعل.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها تحقق في الأمر.
ترخيص عشرات الكنائس في مصر
قالت الحكومة المصرية إنه تم ترخيص 53 كنيسة في عدد من المحافظات بعد
توفيق أوضاعها.
يذكر أن تلك الكنائس أو دور العبادة المسيحية
كانت مخالفة لقوانين البناء، كشأن العديد من البنايات التي أُنشأت على أراض مملوكة
للدولة أو آراض زراعية، أو لتحويلها إلى
أغراض غير سكنية، كما هي الحال في أغلب تلك الكنائس التي قننت أوضاعها لإدخال
المرافق الحكومية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان،
في مداخلة مع إحدى الفضائيات المصرية إن توفيق أوضاع تلك الكنائس يعكس حرص الدولة على
تطبيق مبدأ المواطنة.
وقال الحقوقي المصري صموئيل تادروس على حسابه بتويتر إن هناك 3730
طلبا أمام السلطات المصرية لترخيص كنائس في غالبية المحافظات المصرية البالغ عددها
27 محافظة.
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"جواز سفر برازيلي" لزعيم كوريا الشمالي
حصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون وولاده الراحل، كيم جونغ ايل، على جوزاي سفر برازيليين للحصول على تأشيرات من سفارات أجنبية تحت أسماء مستعارة، لزيارة دول غربية أو لتأمين خطة هروب من البلاد، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية أوروبية لرويترز.
وقالت المصادر إن كيم الابن اختار اسم واز "جوزيف بواغ" لجواز سفره، بينما اختار والده اسم "ايجونغ تشوي". ولم يتضح إذا واستخدمت جوازات السفر لتقديم طلب للحصول على تأشيرات دخول في بلدين على الأقل.
وأضافت أربعة من المصادر الخمسة التي استندت إليها "رويترز" في تقريرها،أن جوازي السفر استخدما فعلا للحصول على تأشيرات دخول في بلدين على الأقل، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أية تأشيرات قد صدرت بالفعل.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها تحقق في الأمر.
ترخيص عشرات الكنائس في مصر
قالت الحكومة المصرية إنه تم ترخيص 53 كنيسة في عدد من المحافظات بعد توفيق أوضاعها.
يذكر أن تلك الكنائس أو دور العبادة المسيحية كانت مخالفة لقوانين البناء، كشأن العديد من البنايات التي أُنشأت على أراض مملوكة للدولة أو آراض زراعية، أو لتحويلها إلى أغراض غير سكنية، كما هي الحال في أغلب تلك الكنائس التي قننت أوضاعها لإدخال المرافق الحكومية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان، في مداخلة مع إحدى الفضائيات المصرية إن توفيق أوضاع تلك الكنائس يعكس حرص الدولة على تطبيق مبدأ المواطنة.
وقال الحقوقي المصري صموئيل تادروس على حسابه بتويتر إن هناك 3730 طلبا أمام السلطات المصرية لترخيص كنائس في غالبية المحافظات المصرية البالغ عددها 27 محافظة.