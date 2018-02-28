ترخيص عشرات الكنائس في مصر، و"جواز سفر برازيلي" لزعيم كوريا الشمالية

حصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون وولاده الراحل، كيم جونغ ايل، على جوزاي سفر برازيليين للحصول على تأشيرات من سفارات أجنبية تحت أسماء مستعارة، لزيارة دول غربية أو لتأمين خطة هروب من البلاد، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية أوروبية لرويترز.

وقالت المصادر إن كيم الابن اختار اسم واز "جوزيف بواغ" لجواز سفره، بينما اختار والده اسم "ايجونغ تشوي". ولم يتضح إذا واستخدمت جوازات السفر لتقديم طلب للحصول على تأشيرات دخول في بلدين على الأقل.

وأضافت أربعة من المصادر الخمسة التي استندت إليها "رويترز" في تقريرها،أن جوازي السفر استخدما فعلا للحصول على تأشيرات دخول في بلدين على الأقل، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أية تأشيرات قد صدرت بالفعل.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها تحقق في الأمر.