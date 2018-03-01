الملكة اليزبيث في بورتسماوث 2017

تواصل القصف على الغوطة الشرقية، ومراهق حاول اغتيال ملكة بريطانيا

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ملخص

  1. تواصل القصف والمعارك في الغوطة الشرقية
  2. قضية نساء المتعة تثير الخلاف بين اليابان وكوريا الجنوبية
  3. مراهق نيوزيلندي حاول اغتيال ملكة بريطانيا

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مراهق نيوزيلندي حاول اغتيال ملكة بريطانيا

أكدت وثائق أفرجت عنها المخابرات في نيوزيلند أن مراهقا حاول اغتيال الملكة البريطانية إليزابيث أثناء زيارتها إلى نيوزلندا عام 1981.

وجاء في الوثيقة أن الشاب المدعو كريستوفر لويس أطلق عيارا ناريا واحدا نحو سيارة الملكة في مدينة دوندين.

ولم تحاكم السلطات لويس بتهمة الخيانة، وهناك اتهامات للشرطة بمحاولة التغطية على الحادثة.

وقال شهود على الحادثة ومن بينهم صحفيون أن الشرطة أخبرتهم أن الصوت الذي سمعوه هو لسقوط لافتة.

ويعتقد أن الشاب كان يعاني من مشكلات عقلية وأنه انتحر في السجن عام 1997.

الملكة البريطانية إليزابيث في بورتسماوث 2017
Getty Images
الملكة البريطانية إليزابيث في بورتسماوث 2017

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قضية نساء المتعة تثير الخلاف بين اليابان وكوريا الجنوبية

صعّد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن انتقاداته لاستخدام اليابان ما يُعرف بنساء المتعة اللواتي أُجبرن على العمل في المواخير التابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي كلمة بمناسبة ذكرى استقلال كوريا الجنوبية عن اليابان، وصف مون هذا الأمر بالجريمة ضد الإنسانية.

وقد قدمت الحكومة اليابانية احتجاجاً رسمياً على هذه التصريحات وهي الأولى من نوعها للرئيس الكوري الجنوبي حول هذا الملف منذ انتخابه العام الماضي.

الرئيس الكوري الجنوبي وزوجته
Getty Images
الرئيس الكوري الجنوبي وزوجته

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بوتين يلقي أخر كلمة له أمام البرلمان

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإلقاء كلمة أمام البرلمان، تشكل أخر خطاب سنوي له عن حالة الأمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

ووعد بوتن في كلمته بتحسين مستوى المعيشة وزيادة الحريات وتطوير التعليم.

ومن المتوقع أن يفوز بوتين بالسباق الرئاسي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

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تواصل القصف والمعارك في الغوطة الشرقية

أفاد نشطاء سوريون بأن الاشتباكات لا تزال متواصلة في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة وفصيل جيش الإسلام المعارض من جهة أخرى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا إن المواجهات تدور بوتيرة عنيفة في جنوب شرق المنطقة، وذلك غداة تواصل قصف جوي وصاروخي على مناطق في الغوطة.

وأشار المرصد إلى أن عدد قتلى القصف بلغ أكثر من ستمئة منذ الثامن عشر من فبراير/شباط الماضي.

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يمكنكم متابعة الأحداث التي غطيناها أمس على الرابط التالي:

http://www.bbc.com/arabic/live/43224767

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