تواصل القصف على الغوطة الشرقية، ومراهق حاول اغتيال ملكة بريطانيا

أكدت وثائق أفرجت عنها المخابرات في نيوزيلند أن مراهقا حاول اغتيال الملكة البريطانية إليزابيث أثناء زيارتها إلى نيوزلندا عام 1981.

وجاء في الوثيقة أن الشاب المدعو كريستوفر لويس أطلق عيارا ناريا واحدا نحو سيارة الملكة في مدينة دوندين.

ولم تحاكم السلطات لويس بتهمة الخيانة، وهناك اتهامات للشرطة بمحاولة التغطية على الحادثة.

وقال شهود على الحادثة ومن بينهم صحفيون أن الشرطة أخبرتهم أن الصوت الذي سمعوه هو لسقوط لافتة.

ويعتقد أن الشاب كان يعاني من مشكلات عقلية وأنه انتحر في السجن عام 1997.