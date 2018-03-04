ترامب يفكر بأن يبقى رئيس أمريكا مدى الحياة، وحقيبة يد نسائية مستعملة أغلى من منزل

بيعت حقيبة يد بمبلغ 380 ألف دولار، وهي حقيبة يد نسائية مستعملة من انتاج عام 2014. الحقيبة من ماركة هرميز ولونها أبيض، مصنوعة من جلد التمساح وكزينة بذهب أبيض عيار 18 قيراط و ألماس. وشركة هيرمز هي شركة فرنسية لتصنيع المنتجات الفاخرة. ويسعى الأثرياء لاقتناء منتجاتها.
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حقيبة يد مستعملة أغلى من منزل
بيعت حقيبة يد بمبلغ 380 ألف دولار، وهي حقيبة يد نسائية مستعملة من انتاج عام 2014.
الحقيبة من ماركة هرميز ولونها أبيض، مصنوعة من جلد التمساح وكزينة بذهب أبيض عيار 18 قيراط و ألماس.
وشركة هيرمز هي شركة فرنسية لتصنيع المنتجات الفاخرة.
ويسعى الأثرياء لاقتناء منتجاتها.
ميركل تقود ألمانيا في ولاية رابعة
وافق أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني على الانضمام إلى حكومة ائتلافية كبرى مع الديمقراطيين المسيحيين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.
وصوت ثلثي أعضاء الحزب بالموافقة على هذه الخطوة التي ستسمح لميركل بأداء اليمين لتولي منصبها للمرة الرابعة على التوالي.
وتنهي هذه الموافقة خمسة أشهر من الجمود السياسي عقب الانتخابات التي جرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت المستشارة ميركل إنها تتطلع للعمل مع هذا الإئتلاف لتحقيق ما فيه مصلحة البلاد.
ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية خلال الشهر الحالي.
عاجلالجيش المصري يعلن عن مقتل أربعة جنود وعشرة مسلحين في عملية عسكرية في سيناء
السلطات الأفغانية تعتقل قياديين في تنظيم الدولة الإسلامية
يقول مسؤولو المخابرات في أفغانستان إنهم اعتقلوا في كابول اثنين من المشتبه في أنهما قياديان في تنظيم الدولة الإسلامية.
ويتهم احدهما ويدعى (عمر) بانه المسؤول عن قيادة العمليات العسكرية للتنظيم في كابول.
أما الآخر وهو ( إحسان الله) فيعتبر رئيس جناح التجنيد في التنظيم.
وعرض المسؤولون أشرطة فيديو لوسائل الإعلام تتضمن اعتراف الرجلين بالعمل مع تنظيم الدولة الإسلامية.
ويعتقد أن المتهمين على علاقة بالهجوم على مسجد شيعي في كابول في تشرين الأول الماضي وأسفر عن مقتل أربعين شخصا.
معارضة في سويسرا لوسائل الإعلام الحكومية
توجه الناخبون في سويسرا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع قانون بشأن ابطال العمل بقانون جباية رسوم لصالح هيئة البث العام بالبلاد.
ويدفع المواطن في سويسرا نحو خمسمئة دولار سنويا لصالح الهيئة التي تدير سبع قنوات تلقزيونية وسبع عشرة محطة إذاعية تبث برامجها باللغات الأربع المنطوق بها في البلاد.
ويحاجج أولئك الذين يؤيدون الغاء الرسوم بأنها عالية ولا تتناسب مع العصر الرقمي كما أنه لا يجوز ارغام أولئك الذين لا يشاهدون البرامج على دفع الرسوم.
فيما يقول معارضوهم أن التخلص من الرسوم قد يؤشر على نهاية التنوع ويقضي على الوحدة بالبلاد.
ترامب يفكر بأن يبقى رئيس أمريكا مدى الحياة
أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطط الرئيس الصيني شي جينبيغ لإزالة تحديد الفترات التي يتولى فيها الرئيس منصبه.
وقال ترامب إنه سيدرس نفس الفكرة من أجل تطبيقها في أمريكا. وبثت شبكة سي إن إن الأمريكية تسجيلاً لتصريحات ترامب تلك وكان أدلى بها خلال حدث لجمع التبرعات في فلوريدا.
ويقول ترامب في التسجيل إن نظيره الصيني "عظيم" لأنه استطاع أن يعلن أنه رئيس مدى الحياة.
ويضيف ترامب " ربما سنجرب هذه الخطوة يوما ما".
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشعب الصيني على خطوة الرئيس الصيني في إزالة تحديد فترات الرئاسة هذا الأسبوع.