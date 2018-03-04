ترامب يفكر بأن يبقى رئيس أمريكا مدى الحياة، وحقيبة يد نسائية مستعملة أغلى من منزل

يقول مسؤولو المخابرات في أفغانستان إنهم اعتقلوا في كابول اثنين من المشتبه في أنهما قياديان في تنظيم الدولة الإسلامية.

ويتهم احدهما ويدعى (عمر) بانه المسؤول عن قيادة العمليات العسكرية للتنظيم في كابول.

أما الآخر وهو ( إحسان الله) فيعتبر رئيس جناح التجنيد في التنظيم.

وعرض المسؤولون أشرطة فيديو لوسائل الإعلام تتضمن اعتراف الرجلين بالعمل مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ويعتقد أن المتهمين على علاقة بالهجوم على مسجد شيعي في كابول في تشرين الأول الماضي وأسفر عن مقتل أربعين شخصا.