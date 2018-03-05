آثار مصر والعراق واليونان تعرض في إيران، والحكومة العراقية تصادر أموال مسؤولي نظام صدام
ملخص
- الحكومة السورية تستبعد نحو 70 من قافلة الإغاثة المعدة للغوطة الشرقية
- الحكومة العراقية تصدر بيانا بالاستيلاء على أموال مسؤولي نظام صدام حسين
- آثار مصر والعراق واليونان تعرض في إيران
- إيران تبني مفاعلات نووية للسفن
- ولي العهد السعودي يتفقد مواقع استثمارية في زيارته لمصر
- مدير الشؤون المالية السابق للبابا فرانسيس يحاكم في استراليا بتهم اعتداءات جنسية
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طبيب يجري عملية دماغ للمريض الخطأ في كينيا
أضرب عن العمل أكثر من 500 طبيب في أكبر مستشفيات كينيا.
ويطالب الأطباء بإعادة زميلهم الذي فصل من عمله لأنه أجرى عملية دماغ للمريض الخطأ.
ويقول الأطباء إن فصل زميلهم لن يحل المشاكل التي تعاني منها المستشفى وخاصة المعدات القديمة.
ويطالب الأطباء أيضاً بدفع مستحقاتهم المتأخرة.
وتستقبل المستشفى التي يعمل بها الأطباء يوميا أكثر من ثلاثة آلاف مريض.
ونفت إدارة المستشفى الأنباء التي أفادت بأن المريض الخطأ الذي خضع لعملية جراحية في الدماغ توفي.
غواتيمالا تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في أيار
قال رئيس جواتيمالا جيمي موراليس إن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار بعد يومين من قيام السفارة الأمريكية بنفس الخطوة.
وأضاف موراليس في مؤتمر بواشنطن إن قراره بإعادة سفارة جواتيمالا إلى القدس"يدل بقوة على استمرار تأييد جواتيمالا ودعمها لشعب إسرائيل".
بدء تحرك قافلة المساعدات الإنسانية باتجاه الغوطة الشرقية
أفاد مرسل بي بي سي في دمشق بأن قافلة الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة بدأت بالتحرك باتجاه الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين.
وأضاف المراسل أن القافلة تضم 46 سيارة وشاحنة.
مدير الشؤون المالية السابق للبابا فرانسيس يحاكم في استراليا بتهم اعتداءات جنسية
مثل الكاردينال جورج بيل وهو موظف رفيع المستوى في الفاتيكان أمام محكمة بأستراليا في أول أيام جلسات الاستماع التي ستقرر ما اذا كان سيتوجب محاكمته بشأن اعتداءات جنسية ارتكبها قبل سنوات طويلة أم لا.
وكان الكاردينال بيل الذي شغل منصب مدير الشؤون المالية لدى البابا فرانسيس قد وصل إلى المحكمة ترافقه كتيبة من الشرطة وسط حشد من المؤيدين والمعارضين له.
ويعتزم الكاردينال الذي يبلغ من العمر ستة وسبعين عاما عدم الإقرار بارتكابه أي جرائم أمام المحكمة.
ويقول محاموه إن الشرطة أخفقت في تقصي أكثر من عشرين إفادة تقدم بها شهود عيان لصالحه.
ولي العهد السعودي يتفقد مواقع استثمارية في زيارته لمصر
يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اليوم الثاني من زيارته بتفقد المواقع الاستثمارية في مدينة الاسماعيلية الجديدة، حيث تشارك السعودية في بعض مشاريع التنمية الاقتصادية هناك.
ويلتقي بن سلمان مع بابا الأقباط تواضروس الثاني.
تصفيق حماسي لرئيس صيني مدى الحياة
استقبل آلاف الحاضرين لمؤتمر مجلس الشعب الصيني المنعقد في العاصمة بكين مقترح إزالة تحديد الفترات الرئاسية بالتصفيق الحماسي.
ويعني ذلك بجلاء أن المشرعين في الصين سيوافقون على هذا التعديل الدستوري الذي سيسمح للرئيس شي جينبينغ بالبقاء في السلطة مدى الحياة.
وكان رئيس الوزراء لي كهكوينغ ألقى كلمة في مستهل المؤتمر أعلن فيها زيادة موازنة الدفاع بأكثر من ثمانية بالمئة لغرض تحديث الجيش.
كما توقع أن يحقق اقتصاد الصين نموا بنسبة 6.5 بالمئة خلال العام الجاري وهو ما كان عليه الأمر في العام المنصرم.
إيران تبني مفاعلات نووية للسفن
تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا اليوم في فيينا لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.
وكانت الوكالة قد ذكرت في أحدث تقاريرها أن طهران تمتثل للقيود التي تم فرضها من خلال الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الست الكبرى وبينها الولايات المتحدة، إلا أنها أشارت إلى أن إيران أبلغتها بقرارها بناء مفاعلات نووية لسفنها.
ويقول محللون إن إيران قد تحصل على أسطول بقدرات نووية في غضون سنوات، الأمر الذي يعد بمثابة تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي درج على انتقاد الاتفاق الدولي المبرم مع طهران.
آثار مصر والعراق واليونان تعرض في إيران
يُفتتح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران معرض يضم قطعا فنية تم استقدامها من متحف اللوفر بباريس.
ويبلغ عدد القطع الفنية 56 قطعة بينها لوحات ومنحوتات وآثار من مصر والعراق واليونان وروما وسيتم عرضها جميعا في المتحف الوطني الإيراني لثلاثة شهور متوالية.
وتعد تلك الخطوة الأولى من نوعها على هذا النطاق الواسع وقد تم الاتفاق عليها بين البلدين خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني لفرنسا عام 2016.
الحكومة العراقية تصدر بيانا بالاستيلاء على أموال مسؤولي نظام صدام حسين
أصدرت الحكومة العراقية بيانا رسميا يقضي بالاستيلاء على أصول وأملاك تعود إلى الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ويشمل القرار أيضا أكثر من 4200 مسؤول من النظام العراقي السابق.
وقام بوضع القائمة بأسماء هؤلاء المسؤولين السابقين هيئة المساءلة والعدالة المكلفة بملاحقة مسؤولين سابقين في حزب البعث بمن فيهم زوجاتهم وأطفالهم وأحفادهم.
الحكومة السورية تستبعد نحو 70 من قافلة الإغاثة المعدة للغوطة الشرقية
قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن الحكومة السورية استبعدت حقائب إسعافات أولية ولوازم جراحية من شاحنات قافلة إغاثة قدمتها عدة منظمات لإرسالها إلى الغوطة الشرقية المحاصرة.
وأضاف المسؤول لوكالة رويتز :"رفض الأمن كل (حقائب) الإسعافات الأولية واللوازم الجراحية والغسيل الكلوي والإنسولين".
وقال المسؤول إن نحو 70 في المئة من الإمدادات التي نقلت من مخازن منظمة الصحة العالمية إلى شاحناتها استبعدت خلال عملية التفتيش.