آثار مصر والعراق واليونان تعرض في إيران، والحكومة العراقية تصادر أموال مسؤولي نظام صدام

أضرب عن العمل أكثر من 500 طبيب في أكبر مستشفيات كينيا.

ويطالب الأطباء بإعادة زميلهم الذي فصل من عمله لأنه أجرى عملية دماغ للمريض الخطأ.

ويقول الأطباء إن فصل زميلهم لن يحل المشاكل التي تعاني منها المستشفى وخاصة المعدات القديمة.

ويطالب الأطباء أيضاً بدفع مستحقاتهم المتأخرة.

وتستقبل المستشفى التي يعمل بها الأطباء يوميا أكثر من ثلاثة آلاف مريض.

ونفت إدارة المستشفى الأنباء التي أفادت بأن المريض الخطأ الذي خضع لعملية جراحية في الدماغ توفي.