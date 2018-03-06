السعودية تتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية، وزعيم كوريا الشمالية يريد كتابة التاريخ من جديد
ملخص
- المعارضة السورية تتهم روسيا بالسعي لتهجير سكان الغوطة
- مسعفون يتهمون القوات السورية باستخدام غاز الكلور في قصف الغوطة الشرقية
- تركيا تعتزم إقامة مخيمات لإيواء 170 ألفا نازح قرب مدينة إدلب السورية
- السعودية تتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية
- زعيم كوريا الشمالية يريد كتابة التاريخ من جديد
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منافس محتمل على الرئاسة يستقيل بسبب اتهامات بانه اغتصب سكرتيرته بشكل متكرر
استقال سياسي كوري جنوبي كان يتوقع توليه الرئاسة من منصبه بعد أن اتهمته السكرتيرة التي تعمل لديه علنا باغتصابها بشكل متكرر.
وقال السياسي اهن هي جونغ في منشور على موقع فيسبوك إن بيان النفي الذي أصدره مكتبه كاذب وطلب المغفرة عن سلوكه الغبي.
وأضاف أنه يعتذر من سكرتيرته وإن كل شيء كان خطأ هو ارتكبه واستقال وأوقف كل نشاطه السياسي.
وقالت السكرتيرة كيم جي أوون إنه اغتصبها أربع مرات خلال ثمانية أشهر.
وأدلت بتلك التصريحات في برنامج تلفزيوني محلي في كوريا الجنوبية ليلة أمس.
وأضافت أن الجنس بين الطرفين لم يكن بالتراضي وأنها لم تكن في موقع يمكنها من رفضه.
وكشفت السكرتيرة أنه في إحدى المرات طلبها إلى مكتبه ليعتذر عن اغتصابها في مرات سابقة إلا أنه اغتصبها بدلا من ذلك مرة أخرى في المكتب.
السلطات البريطانية تحاول تحديد مادة أدت لمرض جاسوس روسي
قال مارك رولي رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن الجهاز يعمل مع الشرطة البريطانية سعيا لتحديد ماهية المادة التي أدت إلى انهيار عميل روسي مزدوج سابق.
وعُثر على العميل سيرغي سكريبال فاقد الوعي يوم الأحد وإلى جانبه امرأة في وضع صحي مماثل.
ويعيد الحادث إلى الأذهان حادثا مشابها وقع في لندن قبل أعوام قليلة وراح ضحيته العميل الروسي الكسندر ليتفينينكو.
ورفض المتحدث باسم الكرملين التعليق، قائلا إنه لا يملك أي معلومات عن الحادث.
زعيم كوريا الشمالية يريد كتابة التاريخ من جديد
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إنه يرغب في كتابة تاريخ جديد من خلال إعادة الوحدة مع الجارة الجنوبية.
جاء ذلك خلال عشاء مع وفد من كوريا الجنوبية هو الأرفع مستوى الذي يصل إلى كوريا الشمالية منذ سنوات.
وقد أظهرت الصور التي تم التقاطها خلال هذا العشاء الزعيم الكوري الشمالي وهو يبتسم ويسلم باليد على مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية.
وتقول سيؤول إنه تم التوصل لاتفاق مرض بين البلدين بشأن محادثات مستقبلية.
ورحبت الولايات المتحدة بذلك الا أنها شددت على أن الهدف الأساسي هو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
السعودية تتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية
دافع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن قرار بلاده شن حرب على اليمن مؤكدا أن المتمردين فرضوها على هذا البلد.
وفي لقاء مع بي بي سي قبيل زيارة ولي العهد السعودي إلى بريطانيا اتهم الجبير الحوثيين في اليمن بتجنيد أطفال في التاسعة من العمر وسرقة المساعدات الإنسانية.
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن معظم الضحايا المدنيين في الحرب يسقطون بسبب الغارات الجوية التي تقودها السعودية.
وأضاف الجبير أن بلاده تعمل على حل العديد من المشاكل في منطقة الشرق الأوسط.
مسعفون يتهمون القوات السورية باستخدام غاز الكلور في قصف الغوطة الشرقية
قال عاملون في المجال الصحي في الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية إنهم عالجوا عددا من الحالات التي عانت من صعوبات في التنفس في أعقاب غارة نفذتها الحكومة السورية على المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ومقره بريطانيا إنه ليس بوسعه تحديد سبب هذه الحالات الا أن بعض الجماعات الناشطة في الغوطة الشرقية أبلغته بأن القوات الحكومية استخدمت غاز الكلور في المنطقة.
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قد فتح تحقيقا بشأن أعمال العنف الأخيرة بالمنطقة كما أنه سبق وأن أدان ما اعتبره استخداما للأسلحة الكيماوية.
ويُعتقد أن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور في ثلاث مرات منفصلة خلال العام الجاري في إطار مساعيها للسيطرة على الغوطة الشرقية.
تركيا تعتزم إقامة مخيمات لإيواء 170 ألفا نازح قرب مدينة إدلب السورية
قالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة ستقيم مخيمات لإيواء 170 ألف شخص في تسعة مواقع قرب مدينة إدلب السورية وفي منطقة تحت سيطرة تركيا في شمالي سوريا.
وتسيطر تركيا وحلفاؤها من مقاتلي المعارضة السورية على مساحة من الأرض شمالي سوريا تمتد من المنطقة المحيطة بأعزاز إلى نهر الفرات.
المعارضة السورية تتهم روسيا بالسعي لتهجير سكان الغوطة
اتهمت جماعة فيلق الرحمن السورية المعارضة روسيا بالسعي لإجبار سكان الغوطة الشرقية المحاصرة على النزوح، وذلك بعد أن عرضت موسكو على مقاتلي المعارضة وعائلاتهم الخروج الآمن من المنطقة.
وقال وائل علوان المتحدث باسم الجماعة لرويترز إن موسكو تصر على التصعيد العسكري وتفرض التهجير القسري.
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http://www.bbc.com/arabic/live/43286805