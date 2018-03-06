السعودية تتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية، وزعيم كوريا الشمالية يريد كتابة التاريخ من جديد

استقال سياسي كوري جنوبي كان يتوقع توليه الرئاسة من منصبه بعد أن اتهمته السكرتيرة التي تعمل لديه علنا باغتصابها بشكل متكرر.

وقال السياسي اهن هي جونغ في منشور على موقع فيسبوك إن بيان النفي الذي أصدره مكتبه كاذب وطلب المغفرة عن سلوكه الغبي.

وأضاف أنه يعتذر من سكرتيرته وإن كل شيء كان خطأ هو ارتكبه واستقال وأوقف كل نشاطه السياسي.

وقالت السكرتيرة كيم جي أوون إنه اغتصبها أربع مرات خلال ثمانية أشهر.

وأدلت بتلك التصريحات في برنامج تلفزيوني محلي في كوريا الجنوبية ليلة أمس.

وأضافت أن الجنس بين الطرفين لم يكن بالتراضي وأنها لم تكن في موقع يمكنها من رفضه.

وكشفت السكرتيرة أنه في إحدى المرات طلبها إلى مكتبه ليعتذر عن اغتصابها في مرات سابقة إلا أنه اغتصبها بدلا من ذلك مرة أخرى في المكتب.