مقاتلو المعارضة السورية يقولون إنهم سيدافعون عن الغوطة

دارت معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة السورية في الغوطة الشرقية وخاصة في مزارع الشيفونية الغربية وعلى جبهة المشافي على طريق دمشق حمص أسفرت عن مقتل ٢٥ جنديا حكوميا.

وذكرت مصادر المعارضة أن الطيران المروحي قصف أمس مسرابا ودوما وبيت سوى، فيما أغار الطيران الحربي على حرستا وعربين وجسرين موقعا ١٣ قتيلا.

وقالت القوات الحكومية إنها سيطرت أمس على مناطق الريحان ومزارع الأشعري بعدما سيطرت على المحمدية، وتقدم باتجاه مزارع مسرابا وبيت سوى.