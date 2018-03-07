مقاتلو المعارضة السورية يقولون إنهم سيدافعون عن الغوطة
ملخص
- مقاتلو المعارضة السورية يقولون إنهم سيدافعون عن الغوطة
- السلطات المصرية تعتقل عدداً من مشجعي النادي الأهلي
- أمريكا تقدم أكثر من نصف مليار دولار لمواجهة المجاعة في الصومال وجنوب السودان وإثيوبيا
- أمريكا: كوريا الشمالية استخدمت غاز الأعصاب لقتل كيم جونغ نام
- استراليا تقاسم تيمور الشرقية الغاز
- ممثلة إباحية أقامت علاقة جنسية مع ترامب ترفع دعوى ضده
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معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية
دارت معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة السورية في الغوطة الشرقية وخاصة في مزارع الشيفونية الغربية وعلى جبهة المشافي على طريق دمشق حمص أسفرت عن مقتل ٢٥ جنديا حكوميا.
وذكرت مصادر المعارضة أن الطيران المروحي قصف أمس مسرابا ودوما وبيت سوى، فيما أغار الطيران الحربي على حرستا وعربين وجسرين موقعا ١٣ قتيلا.
وقالت القوات الحكومية إنها سيطرت أمس على مناطق الريحان ومزارع الأشعري بعدما سيطرت على المحمدية، وتقدم باتجاه مزارع مسرابا وبيت سوى.
ممثلة إباحية أقامت علاقة جنسية مع ترامب ترفع دعوى ضده
رفعت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية ستورمي دانييلز التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضده.
وتقول دانييلز إن اتفاقية وقعت عليها تلزمها بعدم البوح عن علاقتها بترامب، باطلة قانونا لأن ترامب لم يوقع عليها أبدا.
وفى الأوراق التي تقدمت بها ستورمي دانييلز وأسمها الحقيقي ستيفني كليفورد تقول ممثلة الأفلام الجنسية إن المحاولات مستمرة بلا هوادة لتخويفها وإجبارها على التزام الصمت لحماية الرئيس الأمريكي.
وهذه أول مرة تعترف فيها ستورمي علنا بوجود مثل هذه الاتفاقية.
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استراليا تقاسم تيمور الشرقية الغاز
وقعت كل من تيمور الشرقية واستراليا اتفاقية تنهي خلافا طويل الأمد حول حدودهما البحرية.
وتحدد الاتفاقية التي وُقعت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك كيفية تقاسم الدولتين الجارتين عائدات الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز تحت بحر تيمور.
وطبقا لهذه الاتفاقية، ستحصل تيمور الشرقية وهي إحدى أفقر دول العالم على ما بين سبعين إلى ثمانين في المائة من عائدات مشروع حقل ضخم للغاز، اعتمادا على كيفية معالجة الغاز.
ويُتوقع أن تنهي هذه الاتفاقية الخلاف الذي هيمن على علاقات الدولتين منذ حصول تيمور الشرقية على استقلالها عن إندونيسيا عام 2002.
أمريكا: كوريا الشمالية استخدمت غاز الأعصاب لقتل كيم جونغ نام
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا أن حكومة كوريا الشمالية استخدمت غاز الأعصاب المعروف باسم "في إكس VX" في اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم البلاد كيم جونغ أون.
وكانت امرأتان هاجمتا كيم جونغ نام في مطار ماليزيا الدولي في فبراير/شباط من العام الماضي، بمسح قطعة قماش في وجهة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ما سمته "إظهار الاحتقار للأعراف الدولية المعارضة لاستخدام الأسلحة الكيماوية" يظهر مجددا الطبيعة المتهورة لكوريا الشمالية.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات إضافية على بيونغيانغ ردا على هذا العمل.
أمريكا تقدم أكثر من نصف مليار دولار لمواجهة المجاعة في الصومال وجنوب السودان وإثيوبيا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تقديم مساعدات تزيد على نصف مليار دولار لمواجهة المجاعة فى الصومال وجنوب السودان وإثيوبيا ودول أخرى في إفريقيا.
وكان تيلرسون يتحدث قبيل جولته الإفريقية التي يبدأها اليوم من إثيوبيا وتقوده لخمس دول أخرى.
وحث الوزير الأمريكي الدول الأخرى على المساهمة في تحمل عبء مواجهة مشكلة المجاعة.
وقد انتقد تيلرسون الدور الصينى فى القارة، قائلا إنه أدى لإغراق الدول الإفريقية في المزيد من الديون، وشجع على الإتكالية، وخلق وظائف أقل، وهدد الموارد الطبيعية في القارة.
السلطات المصرية تعتقل عدداً من مشجعي النادي الأهلي
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عدد من مشجعي النادي الأهلي من رابطة "ألتراس أهلاوي" عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي مع نظيره الجابوني "مونانا" مساء أمس/ الثلاثاء في دوري الأبطال الأفريقي.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن أجهز الأمن ألقت القبض علي عدد من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي" خارج استاد القاهرة في ضاحية "مدينة نصر" شرق القاهرة .
وأضاف المصدر أن عدد من الألتراس كانوا يحاولون الدخول إلى الإستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الجابوني في الدور الـ 32 لدوري رابطة الأبطال الأفريقي بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتم الاتفاق في وقت سابق بين وزارة الداخلية واتحاد كرة القدم على حضور 5 آلاف مشجع فقط إلى الاستاد الذي تتجاوز سعته 74 ألف متفرج.
من ناحية أخرى، قال مصدر باستاد القاهرة إن الجماهير حطمت بعض مقاعد المدرجات وخرجت عن "السلوك الرياضي" عقب المباراة الأخيرة مساء أمس/ الثلاثاء رغم فوز النادي الأهلي بأربعة أهداف نظيفة.
وذكر شهود عيان أن بعض الجماهير رددت هتافات تطالب "بالحرية" عقب المباراة تطورت في وقت لاحق إلى اشتباكات مع قوات الأمن التي كانت تقوم بتأمين المباراة ، فيما تم القبض على العشرات من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي المحظورة بموجب حكم قضائي سابق وتم اقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت في مايو/ آيار عام 2015 حكما بحظر روابط مشجعي الفرق الرياضية المصرية المعروفة "بالألتراس" باعتبارها مخالفة للقانون.
وبموجب هذا الحكم أصبح مجرما رفع اللافتات الضخمة الخاصة بروابط الألتراس أو ترديد هتافاتهم أو أداء أي من الأنشطة التي اعتادوا ممارستها خلال المباريات.
ويحظر القانون المصري إنشاء أية روابط أو جمعيات أو أحزاب أو منظمات إلا من خلال إجراءات قانونية محددة وتخضع لإشراف الجهات المعنية سواء كانت وزارة التضامن بالنسبة للجمعيات الأهلية أو وزارة الشباب بالنسبة للكيانات الرياضية.
مقاتلو المعارضة السورية يقولون إنهم سيدافعون عن الغوطة
قال حمزة بيرقدار المتحدث العسكري باسم جيش الإسلام في الغوطة الشرقية إن مقاتلي المعارضة سيدافعون عن الغوطة ولا مفاوضات على الخروج منها.
وقال بيرقدار في رسالة لوكالة رويترز: "لا توجد أي مفاوضات حول هذا الموضوع. وفصائل الغوطة ومقاتلوها وأهلها متمسكون بأرضهم وسيدافعون عنها".
يمكنكم الاطلاع على الأحداث التي غطيناها أمس على الرابط التالي:
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