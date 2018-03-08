أطباء كندا يحتجون على رفع أجورهم، وهل حقا عارضة الأزياء هذه بدينة؟

أسقطت محكمة مصرية قضية مستمرة منذ عام ورفعت حظرا على سفر أحمد عز قطب صناعة الحديد في مصر والذي كان قد صدر ضده حكما بالسجن لمدة 37 عاما في سنة 2013 بتهم استغلال وتبديد مخصصات عامة، وذلك بحسب تصريح نسبته وكالة رويترز للأنباء لمصدر قضائي.

وقد دفع عز 1.7 مليار جنيه مصر (96.8 مليون دولار) لتسوية القضية مع السلطات. وقد أطلق سراحه بكفالة.

وكان عز قد اتهم عقب ثورة يناير 2011 في مصر باستغلال موقعه كمسؤول بارز في نظام الرئيس السابق حسني مبارك لتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بنحو 5 مليار جيه مصري.