أطباء كندا يحتجون على رفع أجورهم، وهل حقا عارضة الأزياء هذه بدينة؟
ملخص
- مصر ترفض تصريحات مفوض الأمم المتحدة المتعلقة "بمناخ الترهيب"
- متحف الهولوكوست يجرد زعيمة ميانمار من جائزة بسبب المسلمين
- محاكمة مخترع دنمركي قتل صحفية سويدية في غواصته
- نساء إسبانيا يوقفن القطارات في اليوم العالمي للمرأة
- تركيا تطلب من السويد اعتقال القيادي الكردي صالح مسلم
- السعودية تحقق مع مروض أسد في جدة
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الجيش التركي يقول إنه سيطر على جنديرس في منطقة عفرين شمالي سوريا
قال الجيش التركي إنه سيطر على مزيد من الأراضي في منطقة عفرين الكردية شمالي سوريا.
وأضاف الجيش التركي إنه ومقاتلي المعارضة السورية سيطروا على ناحية جنديرس.
وقصفت المنطقة بشدة قبل سقوطها، وأفادت أنباء بحدوث دمار واسع فيها.
وتعتبر تركيا المقاتلين الأكراد في عفرين إرهابيين، وأعلنت عن عملية عسكرية كبيرة ضدهم بداية منذ بداية العام الحالي.
محكمة مصرية تسقط قضية أحمد عز وترفع عنه حظر السفر
أسقطت محكمة مصرية قضية مستمرة منذ عام ورفعت حظرا على سفر أحمد عز قطب صناعة الحديد في مصر والذي كان قد صدر ضده حكما بالسجن لمدة 37 عاما في سنة 2013 بتهم استغلال وتبديد مخصصات عامة، وذلك بحسب تصريح نسبته وكالة رويترز للأنباء لمصدر قضائي.
وقد دفع عز 1.7 مليار جنيه مصر (96.8 مليون دولار) لتسوية القضية مع السلطات. وقد أطلق سراحه بكفالة.
وكان عز قد اتهم عقب ثورة يناير 2011 في مصر باستغلال موقعه كمسؤول بارز في نظام الرئيس السابق حسني مبارك لتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بنحو 5 مليار جيه مصري.
منقذون يتهمون القوات السورية وحلفائها باستخدام الفسفور والنابالم المحرم دوليا في الغوطة الشرقية
لماذا تتعرض الصحفيات العربيات لإساءات بتعليقات جنسية؟
أطباء كندا يحتجون على رفع أجورهم
احتج مئات الأطباء في مقاطعة كيوبيك الكندية على رفع رواتبهم.
وقال الأطباء إن الأموال يجب أن يستفيد منها جميع العاملين في القطاع الصحي.
ووقع الأطباء على عريضة تقول إن ضميرهم لايمكن أن يقبل زيادة راتبهم في الوقت الذي لم تتحسن فيه ظروف العمل للأخرين الذين يعملون في القطاع الصحي مثل الممرضات.
ويقول الأطباء إن التقشف الاقتصادي الذي أصاب النظام الصحي في كندا خلال السنوات الماضية أدى لنقص في عدد الممرضات ونقص في الخدمات.
ويبلغ متوسط راتب الطبيب المختص في مقاطعة كيوبيك سنويا أكثر من 400 ألف دولار.
أفغاني يعترف بتنفيذ هجمات طعن في فيينا
قالت الشرطة في النمسا إن رجلاً أفغانياً يبلغ من العمر 32 عاماً اعترف أنه من قام مرتين بهجمات طعن في العاصمة فيينا أدت إلى جرح أربعة أشخاص.
وأحد هؤلاء الجرحى رجل في الستين من عمره وهو الآن في حالة صحية حرجة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل الأفغاني قال إنه هاجم عائلة مساء الأربعاء لأنه كان غاضباً من ظروف المعيشة.
كما هاجم أفغانياً آخر اتهمه بأنه المسؤول عن سبب إدمانه للمخدرات.
وقال المهاجم إنه لايضمر دوافع سياسية
هل حقا عارضة الأزياء هذه بدينة؟
تقول تشارلي هاورد البالغة من العمر 26 عاما إن عارضات الأزياء وجدن لسبب وليس صور جميع الناس متساوية.
وتضيف تشارلي إن الناس لايريدون روؤية أشخاص عاديين في المجلات بل يريدون أن يشاهدوا صور أشخاص ملهمين يتطلعون لهم وحياتهم تبدو أفضل.
وتشرح تشارلي بأن الجمال لايرتبط بحجم معين للجسم بل بشخصية عارضة الأزياء.
ونشرت تشارلي مؤخرا كتابا يتحدث عن معاناتها من أمراض التغذية والأمراض العقلية.
وتقول إنها في صغرها عانت خلال فترة المدرسة ولم تندمج جيدا مع محيطها ولذلك اختارت عرض الأزياء لتهرب من مشاكلها.
وأضافت أنها لم تكن تعرف أي مهنة تريد أن تختار ولكن كثر من معارفها شجعوها على عرض الأزياء.
وكانت تشارلي تدرس في مدرسة داخلية في ويلز ولذلك تقول إنها فكرت بأن عرض الأزياء فكرة براقة للابتعاد عن هذا المكان المعزول.
وتذكر تشارلي كيف رفضت عدة مرات لأن حجمها أكبر من الحجم المطلوب للحملة الإعلانية، ولذلك كتبت رسالة في موقع فيسبوك تنتقد فيه متطلبات الشركات فيما يتعلق بشكل وحجم جسم العارضة.
وللمفارقة فقد قاد ذلك إلى انتشار رسالتها بشكل واسع واتصلت بها وكالة لشؤون عارضات الأزياء في مدينة نيويورك الأمريكية لديها قسم للعارضات البدينات.
وبعد أيام قليلة سافرت إلى أمريكا ووقعت عقدا مع الوكالة للعمل بدوام كامل.
وتقول إن العديد من الناس لايعتبرونها من عارضات الأزياء البدينات ومن بين هؤلاء العارضات البدينات أنفسهن.
وترد تشارلي على ذلك بالقول "إن مصطلح عارضة بدينة هو للتداول بين أبناء المهنة، وليس مصطلح أطلقته أنا على نفسي".
زواج الجهاد.. قصة حب هندية
قضت أعلى محكمة في الهند باستمرار زواج امرأة تبلغ من العمر 26 عاما اعتنقت الإسلام كي تتمكن من زواج الرجل الذي أرادته.
وبذلك تلغي المحكمة العليا حكما صدر عن محكمة محلية قضى ببطلان الزواج.
واسم المرأة هادية وولدت لعائلة هندوسية وتحولت إلى الإسلام قبل عامين ثم تزوجت شافين جاهان.
وقال والدها إنها أجبرت على التحول إلى الإسلام وسيتم أخذها إلى سوريا.
وكانت المحكمة العليا بدأت النظر في القضية بناء على عريضة من الزوج.
وقال أبو الزوجة إنه يشعر بالألم لفراق بنته التي ستذهب مع شخص وصفه بالإرهابي.
وكانت القضية أثارت جدلا واسعا في الهند وأصبحت تعرف باسم قضية " زواج الجهاد".
سياسي روسي كبير يعتذر عن تحرشه جنسيا بصحفية تعمل مع بي بي سي
اعتذر عضو البرلمان الروسي ليونيد سلوتسكي عن سلوكه بعد أن وجهت له ثلاث صحفيات تهما بالتحرش الجنسي.
وكتب سلوتسكي على وسائل التواصل الاجتماعي طالبا الغفران من النساء اللواتي تسبب لهن بالمضايقة بشكل متعمد أو غير متعمد.
وكان في وقت سابق نفى التهم الموجهة له بالتحرش الجنسي وقال إن هذه التهم تندرج ضمن مخطط سياسي وهدد بمقاضاة الصحفيات بتهم الإساءة لسمعته.
وإحدى تلك الصحفيات هي فريدة ريستاموفا وتعمل في القسم الروسي في بي بي سي، وكانت سجلت صوتيا حادثة التحرش التي تعرضت لها قبل سنة عندما ذهبت إلى مكتب سلوتسكي لإجراء مقابلة.
ويفتقر القانون الروسي لمواد تشريعية تغطي حالات التحرش الجنسي.
السعودية تحقق مع مروض أسد في جدة
تحقق السلطات السعودية مع مروض أسد بسبب مهاجمة الأسد لطفلة صغيرة سمح لها بدخول قفص الأسد.
واظهر شريط مصور الحادث الذي وقع خلال مهرجان في مدينة جدة الأسد يقفز على الطفلة ويسحبها على الأرض.
ولم تصب الطفلة بجرح خطيرة وتم تخليصها من مخالب الأسد.
وكانت الطفلة واحدة من بين عدد من الأطفال سمح لهم بالدخول إلى قفص الأسد.
وقال مروض الأسد إنه لايزال شبلا وتم مؤخرا إزالة مخالبه كي يقترب منه الأطفال.
إيران لن تفاوض على وجودها في دول الشرق الأوسط
قال المرشد الأعلى في إيران أية الله علي خامنئي إن بلاده لن تفاوض على حضورها في منطقة الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف خامنئي " الدول الأوروبية تأتي إلى طهران للتفاوض معنا بشأن حضورنا في المنطقة، ليس شأنكم، إنها منطقتنا، لماذا أنتم هنا؟".
عاجلوزير الخارجية التركي يقول إن بلاده والعراق ستشنان حملة عسكرية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني
تركيا تطلب من السويد اعتقال صالح مسلم
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو إنه طلب من السويد اعتقال القيادي الكردي السوري صالح مسلم.
وهذه هي المرة الثالثة التي تطلب فيها تركيا من دولة اعتقال مسلم في غضون أسبوعين.
وكانت التشيك اعتقلت مسلم بناء على طلب تركيا ولكن محكمة هناك أطلقت سراحه.
وبعد ذلك خطاب مسلم الأكراد في برلين داعيا لوقف العمليات التركية السورية ضد الأكراد في سوريا الأمر الذي دفع بتركيا للطلب من ألمانيا اعتقاله.
وترى تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية التي تزعمها مسلم سابقا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً على المستوى الدولي.
نساء إسبانيا يوقفن القطارات
ألغيت رحلات العديد من القطارات في إسبانيا بسب إضراب النساء احتجاجا على عدم المساواة بين الجنسين وذلك في اليوم العالمي للمرأة.
وسيتوقف عن الخدمة 300 قطار اليوم كما أعلنت وزارة المواصلات الإسبانية.
وسيستمر الإضراب لمدة 24 ساعة ودعت إليه عدة نقابات. ودعت جماعات نسائية النساء لعدم انفاق أي نقود اليوم وعدم القيام بالأعمال المنزلية كذلك.
وكذلك دعا اثنان من أقوى نقابات العمال النساء للمشاركة في عملية تخريب لمدة ساعتين فقط.
وقالت الممثلة والعارضة بينلوبي كروز إنها ألغت نشاطتها الفنية اليوم وستشارك في إضراب منزلي.
محاكمة مخترع دنمركي قتل صحفية سويدية في غواصته
بدأت في الدنمارك محاكمة مخترع دنماركي متهم بقتل صحفية سويدية في غواصته التي بناها بنفسه وذلك في شهر آب/ أغسطس الماضي.
واعترف الدنمركي بيتر مادسين بتقطيع جسم الصحفية كيم وال ورميه في البحر ولكنه أنكر أنه قتل.
وقال المتهم إنها توفيت جراء الاختناق بغاز ثاني أوكسيد الكربون.
وكان دراج عثر على بقايا من جسد الصحفية على شاطئ البحر بعد عشرة أيام من وقوع الحادثة، بينما عثرت الشرطة وغواصون على الأجزاء الأخرى في أكياس بلاستيكية مثقلة بالحديد في أعماق البحر.
وقالت الشرطة إن المتهم الدنمركي حاول إغراق الغواصة ولكنه أنقذته وكان يحاول تدمير الأدلة على جريمته.
متحف الهولوكوست يجرد زعيمة ميانمار من جائزة بسبب المسلمين
جرد المتحف الأمريكي التذكاري للهولوكوست زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي من جائزة حقوقية مهمة كان منحها إياها قبل ست سنوات.
وقال المتحف فى تبريره لتلك الخطوة إن أونج سان سو تشي فشلت في وقف الحملة العسكرية الوحشية ضد مسلمي الروهينجا أو حتى التنديد بها.
واتهمها المتحف الأمريكي بالتقاعس في مواجهة الأدلة المتزايدة على ارتكاب مذابح كما أن حزبها رفض التعاون مع محققي الأمم المتحدة.
وكانت أونج سان سو تشي قد جُردت من جوائز أخرى بسبب أزمة مسلمي الروهينجا، بينها جائزة الحرية من مدينتي أوكسفورد ودبلن.
مصر ترفض تصريحات مفوض الأمم المتحدة المتعلقة "بمناخ الترهيب"
رفضت وزارة الخارجية المصرية تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي زيد بن رعد الحسين التي شجب فيها ما وصفه "بمناخ الترهيب السائد في البلاد" قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة لاحقا هذا الشهر.
وفي ردها على ذلك، وصفت الخارجية المصرية التصريحات بالادعاءات الواهية.
ودعت زيد بن رعد الحسين للتوقف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق والالتفات لحجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطي في البلاد.
وكان زيد بن رعد الحسين يتحدث من جنيف حيث قال إن مناخ الانتخابات في مصر مشوب بعمليات اعتقال وتعذيب وإسكات لوسائل إعلام مستقلة وحجب مواقع لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية.