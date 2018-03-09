هجمات دامية في أفغانستان، وسيارة طائرة في معرض جنيف
ملخص
- مقتل 17 من أفراد الأمن الأفغاني في سلسلة هجمات شمال شرقي أفغانستان
- شركة هولندية تكشف النقاب عن سيارة طائرة في معرض جنيف
- وزير الخارجية الروسي يؤكد أن موسكو لا علاقة لها بمحاولة اغتيال الجاسوس السابق سيرغي سكريبل
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تطورات قضية الجاسوس الروسي سيرغي سكريبل
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لا علاقة لها بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل وابنته في بريطانيا باستخدام غاز أعصاب.
ووصف لافروف خلال زيارة إلى إثيوبيا إن تلك المزاعم تخدم أغراض دعائية، قائلا إن الغرب يحاول أن يحمل روسيا مسؤولية أي خطأ على كوكب الأرض.
ولم تعلن الشرطة البريطانية حتى الآن عن نوعية غاز الأعصاب الذي يعتقدون أنه استخدام في محاولة الاغتيال.
ولا يزال سكريبل وابنته في حالة حرجة بإحدى المستشفيات.
هجمات دامية شمال شرقي أفغانستان
قال مسؤولون أفغان إن 17 من أفراد الأمن قتلوا في سلسلة هجمات نفذها مسلحو حركة طالبان شمال شرقي البلاد.
وأوضحت الشرطة في إقليم تخار أن المسلحين استهدفوا 13 نقطة تفتيش أمنية خلال ساعات الليل. واستمرت الاشتباكات بين الجانبين لثماني ساعات.
ولم ترد أي بيانات مؤكدة بشأن سقوط جرحى أو قتلى بين مسلحي الحركة الذين نفذوا الهجمات.
"أول سيارة طائرة"
هل فكرت يوما في التحليق بسيارة طائرة؟
يبدو أن هذا الحلم يوشك أن يتحقق، فقد دشنت شركة هولندية أولى سيارتها الطائرة خلال معرض السيارات بمدينة جنيف.
وأطلقت شركة "بال-في" على السيارة اسم "ليبرتي"، وهي بثلاث عجلات وحمراء اللون.
وتتسع السيارة لراكبين اثنين، وتبلغ أقصى سرعة لها على الأرض 99 ميلا في الساعة، وأقصى سرعة حال الطيران 112 ميلا في الساعة.
وتتوقع الشركة أن تكون سيارتها الجديدة متاحة أمام العملاء العام المقبل.