هجمات دامية في أفغانستان، وسيارة طائرة في معرض جنيف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لا علاقة لها بمحاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل وابنته في بريطانيا باستخدام غاز أعصاب.

ووصف لافروف خلال زيارة إلى إثيوبيا إن تلك المزاعم تخدم أغراض دعائية، قائلا إن الغرب يحاول أن يحمل روسيا مسؤولية أي خطأ على كوكب الأرض.

ولم تعلن الشرطة البريطانية حتى الآن عن نوعية غاز الأعصاب الذي يعتقدون أنه استخدام في محاولة الاغتيال.

ولا يزال سكريبل وابنته في حالة حرجة بإحدى المستشفيات.