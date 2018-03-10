ىلية عسكرية بريطانية

بريطانيا تنشر الجيش لإزالة آثار "غاز الأعصاب" المستخدم في محاولة قتل الجاسوس الروسي

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ملخص

  1. بريطانيا تنشر الجيش لإزالة آثار "غاز الأعصاب" في سالزبوري
  2. مصر استضافت ورتبت اجتماعات رفيعة المستوى بين الاسرائيليين والسعوديين

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مصر "استضافت ورتبت اجتماعات رفيعة المستوى" بين الاسرائيليين والسعوديين

نقل موقع "أخبار اسرائيل"عن صحيفة "أخبار الخليج" التي تصدر في الامارات العربية المتحدة والناطقة بالإنجليزية أن مصر استضافت وتوسطت في محادثات رفيعة المستوى بين السعوديين والاسرائيليين مؤخرا.

وحسب الموقع فإن المسؤولين في السلطة الفلسطينية صرحوا للصحيفة أن السعودية لم تعد ترى في إسرائيل عدوا لها في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السماح لطائرات شركة الطيران الهندية بالتحليق في الاجواء السعودية اثناء توجهها الى اسرائيل كان أحد مظاهر هذا التحول.

وعقد أيضا لقاء ثلاثي بين مصر واسرائيل والسعودية تناول المصالح الاقتصادية لهذه الدول وخاصة في البحر الأحمر حسب الصحيفة

ابن سلمان والسيسي
AFP
ابن سلمان والسيسي
Egypt hosted secret meetings between Israeli, Saudi Arabian officials — report timesofisrael.com/egypt-hosted-s…
Egypt hosted secret meetings between Israeli, Saudi Arabian officials — report timesofisrael.com/egypt-hosted-s…

The Times of Israel

TimesofIsrael

Egypt hosted secret meetings between Israeli, Saudi Arabian officials — report timesofisrael.com/egypt-hosted-s…

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نشرت الحكومة البريطانية نحو 180 عسكريا بينهم مختصون في الحرب الكيميائية في بلدة سالسبري في محاولة لتنظيف وتطهير المواقع التي يعتقد انها تعرضت للتلوث بغاز الاعصاب الذي تم استخدامه في محاولة قتل الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته.

ويشمل الفريق العسكري أفرادا من قوات مشاة البحرية البريطانية.

وكان الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل وابنته يوليا سقطا مغشيا عليهما مساء الأحد بعد تعرضهما لعنصر يستهدف الأعصاب.

ووصفت وزيرة الداخلية، أمبر راد، الهجوم بأنه "شنيع".

وقالت شرطة لندن إن إدارة مكافحة الإرهاب طلبت مساعدة القوات المسلحة "لإزالة عدد من المركبات والمواد من مكان الحادث".

جنود بريطانيون
Getty Images
جنود بريطانيون

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