بريطانيا تنشر الجيش لإزالة آثار "غاز الأعصاب" المستخدم في محاولة قتل الجاسوس الروسي

نقل موقع "أخبار اسرائيل"عن صحيفة "أخبار الخليج" التي تصدر في الامارات العربية المتحدة والناطقة بالإنجليزية أن مصر استضافت وتوسطت في محادثات رفيعة المستوى بين السعوديين والاسرائيليين مؤخرا.

وحسب الموقع فإن المسؤولين في السلطة الفلسطينية صرحوا للصحيفة أن السعودية لم تعد ترى في إسرائيل عدوا لها في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السماح لطائرات شركة الطيران الهندية بالتحليق في الاجواء السعودية اثناء توجهها الى اسرائيل كان أحد مظاهر هذا التحول.

وعقد أيضا لقاء ثلاثي بين مصر واسرائيل والسعودية تناول المصالح الاقتصادية لهذه الدول وخاصة في البحر الأحمر حسب الصحيفة