بريطانيا تنشر الجيش لإزالة آثار "غاز الأعصاب" المستخدم في محاولة قتل الجاسوس الروسي

نشرت الحكومة البريطانية نحو 180 عسكريا بينهم مختصون في الحرب الكيميائية في بلدة سالسبري في
محاولة لتنظيف وتطهير المواقع التي يعتقد
انها تعرضت للتلوث بغاز الاعصاب الذي تم
استخدامه في محاولة قتل الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته.
ويشمل الفريق العسكري أفرادا من قوات مشاة البحرية
البريطانية.
وكان الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل وابنته
يوليا سقطا مغشيا عليهما مساء الأحد بعد تعرضهما لعنصر يستهدف الأعصاب.
ووصفت وزيرة الداخلية، أمبر راد، الهجوم بأنه
"شنيع".
وقالت شرطة لندن إن إدارة مكافحة الإرهاب طلبت مساعدة القوات المسلحة "لإزالة
عدد من المركبات والمواد من مكان الحادث".
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مصر "استضافت ورتبت اجتماعات رفيعة المستوى" بين الاسرائيليين والسعوديين
نقل موقع "أخبار اسرائيل"عن صحيفة "أخبار الخليج" التي تصدر في الامارات العربية المتحدة والناطقة بالإنجليزية أن مصر استضافت وتوسطت في محادثات رفيعة المستوى بين السعوديين والاسرائيليين مؤخرا.
وحسب الموقع فإن المسؤولين في السلطة الفلسطينية صرحوا للصحيفة أن السعودية لم تعد ترى في إسرائيل عدوا لها في المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السماح لطائرات شركة الطيران الهندية بالتحليق في الاجواء السعودية اثناء توجهها الى اسرائيل كان أحد مظاهر هذا التحول.
وعقد أيضا لقاء ثلاثي بين مصر واسرائيل والسعودية تناول المصالح الاقتصادية لهذه الدول وخاصة في البحر الأحمر حسب الصحيفة
نشرت الحكومة البريطانية نحو 180 عسكريا بينهم مختصون في الحرب الكيميائية في بلدة سالسبري في محاولة لتنظيف وتطهير المواقع التي يعتقد انها تعرضت للتلوث بغاز الاعصاب الذي تم استخدامه في محاولة قتل الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته.
ويشمل الفريق العسكري أفرادا من قوات مشاة البحرية البريطانية.
وكان الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل وابنته يوليا سقطا مغشيا عليهما مساء الأحد بعد تعرضهما لعنصر يستهدف الأعصاب.
ووصفت وزيرة الداخلية، أمبر راد، الهجوم بأنه "شنيع".
وقالت شرطة لندن إن إدارة مكافحة الإرهاب طلبت مساعدة القوات المسلحة "لإزالة عدد من المركبات والمواد من مكان الحادث".