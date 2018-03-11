سكان الغوطة الشرقية لم يروا الشمس منذ أسابيع، وجامعة أندونيسية تلغي حظر النقاب

أعلنت روسيا أنها اختبرت بنجاح صاروخ فوق صوتي.

ويعد هذا النوع من الصواريخ أحد الصواريخ التي قال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر إنها قادرة على حمل رؤوس نووية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر الصاروخ وهو ينفصل من مقاتلة حربية مخلفا ذيلا من النار.

وقالت الوزارة إن الصاروخ أصاب الهدف.

وكان بوتين قال إن هذا الصاروخ هو السلاح المثالي.

وقيل إن هذا الصاروخ سرعته تبلغ عشرة أضعاف سرعة الصوت ويبلغ مداه أكثر من ألفي كيلو متر.