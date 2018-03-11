سكان الغوطة الشرقية لم يروا الشمس منذ أسابيع، وجامعة أندونيسية تلغي حظر النقاب

أعلنت روسيا أنها اختبرت بنجاح صاروخ فوق صوتي. ويعد هذا النوع من الصواريخ أحد الصواريخ التي قال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر إنها قادرة على حمل رؤوس نووية. ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر الصاروخ وهو ينفصل من مقاتلة حربية مخلفا ذيلا من النار. وقالت الوزارة إن الصاروخ أصاب الهدف. وكان بوتين قال إن هذا الصاروخ هو السلاح المثالي. وقيل إن هذا الصاروخ سرعته تبلغ عشرة أضعاف سرعة الصوت ويبلغ مداه أكثر من ألفي كيلو متر.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
روسيا تعلن اختبار صاروخ فوق صوتي
أعلنت روسيا أنها اختبرت بنجاح صاروخ فوق صوتي.
ويعد هذا النوع من الصواريخ أحد الصواريخ التي قال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر إنها قادرة على حمل رؤوس نووية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر الصاروخ وهو ينفصل من مقاتلة حربية مخلفا ذيلا من النار.
وقالت الوزارة إن الصاروخ أصاب الهدف.
وكان بوتين قال إن هذا الصاروخ هو السلاح المثالي.
وقيل إن هذا الصاروخ سرعته تبلغ عشرة أضعاف سرعة الصوت ويبلغ مداه أكثر من ألفي كيلو متر.
الجيش التركي يقول إنه دمر 18 هدفا للأكراد شمالي العراق
قال الجيش التركي إن مقاتلاته الحربية دمرت على الأقل 18 هدفاً تعود لحزب العمال الكردستاني ( بي كي كي) شمالي العراق.
وأضاف الجيش التركي أن المقاتلين الأكراد كانوا يخططون لمهاجمة قواعد عسكرية تركية قريبة من الحدود العراقية التركية.
وعلى صعيد متصل حققت القوات الموالية لتركيا في شمالي سوريا تقدما في مواجهة قوات وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.
وقالت مصادر إن القوات المدعومة من تركيا أصبحت على مسافة قريبة جدا من مدينة عفرين.
وكانت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتخدة حذرت من أن المدنيين في مدينة عفرين يواجهون مخاطر جمة جراء العملية العسكرية التركية.
جامعة أندونيسية تلغي حظر النقاب
ألغت جامعة إسلامية في أندونيسيا حظرا على النقاب كانت فرضته سابقاً على الطالبات.
وكانت الجامعة فرضت حظر النقاب في محاولة للتشجيع على الإسلام المعتدل مع تزايد نزعة التشدد في أندونيسيا.
وكانت الجامعة هددت عشرات الطالبات المنقبات بالطرد من الجامعة إذا لم يلتزمن بالقرار.
وقالت الجامعة إنها تراجعت عن قرارها من أجل الحفاظ على مناخ أكاديمي إيجابي.
بولندا تشجع مواطنيها على قضاء وقت أطول مع العائلة
اغلقت المحال التجارية في بولندا أبوابها اليوم وذلك في أول يوم من حظر جزئي يُفرض على الأنشطة التجارية في أيام الآحاد.
ويهدف هذا الإجراء لتشجيع المواطنين على قضاء بعض الوقت مع عائلاتهم.
وسوف يُستثنى من القرار المطاعم والمحال الصغيرة، على أن يتم تطبيقه ليومي أحد في الشهر حتى عام 2020.
ويقول رئيس الاتحاد التجاري الذي اقترح فكرة الحظر إن أيام الآحاد يجب أن تخصص لله والأسرة، فيما يرى المعارضون أن الحظر قد يقلص من انفاق المستهلكين أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي بالبلاد.
مباحثات قطرية سودانية
أجرى وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني مباحثات مع مسؤولين في الحكومة السودانية في الخرطوم التي وصلها مساء أمس.
وتعتبر زيارة الوزير القطري هي الأولى لمسؤول قطري رفيع منذ بدء الأزمة الخليجية وإعلان السودان وقوفه إلى جانب الحياد منها.
وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور إنه سيجري مباحثات مع الوزير القطري تتعلق بكافة الملفات التي تهم البلدين والمنطقة.
سكان الغوطة الشرقية لم يروا الشمس منذ أسابيع
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن سكان بلدة دوما السورية يعانون أوضاعا مأساوية جراء القصف الحكومي المكثف.
وأشارت إنجي صدقي الناطقة باسم اللجنة إلى أن السكان بلغ بهم الحال إلى حد عدم الاكتراث للمساعدات التي تصل البلدة، إذ أن أكثر ما يشغلهم هو البقاء أحياء.
وقالت صدقي إن العديد من العائلات في مدينة دوما لم تشاهد الشمس منذ ثلاثة أسابيع لأنها تختبئ في الملاجئ لتجنب القصف الحكومي السوري.