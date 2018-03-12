تحطم مروحية في نيويورك، وبي بي سي تشكو إيران إلى الأمم المتحدة

بقيت كوريا الشمالية صامتة حيال القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت كوريا الشمالية مررت الدعوة لهذه القمة قبل أسبوع عبر دبلوماسيين من كوريا الجنوبية.

وقبل ترامب الدعوة ولكن منذ ذلك الحين لم يحصل أي تواصل دبلوماسي بين الكوريتين.

وتعتقد كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية تتعامل مع هذه القضية بحرص شديد.

وفي هذه الأثناء اطلع مبعوث كوري جنوبي المسؤولين الصينيين في بكين على خطة اللقاء المحتمل.

وسيتجه المبعوث الكوري الجنوبي إلى روسيا يوم غد الثلاثاء.

كما أن كوريا الجنوبية أرسلت مبعوثاً آخر إلى اليابان.