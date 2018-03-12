تحطم مروحية في نيويورك، وبي بي سي تشكو إيران إلى الأمم المتحدة
ملخص
- البحرية الإسرائيلية تعتقل 10 صيادين من غزة
- بريطانيا تبحث الأدلة على تورط روسيا في تسميم جاسوس مزدوج
- بي بي سي تطلب من الأمم المتحدة حماية العاملين في خدمتها الفارسية من السلطات الإيرانية
- مقتل خمسة أشخاص جراء تحطم مروحية في نيويورك
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رئيس وزراء اليابان يعتذر عن تحريف وثائق
اعتذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد إقرار وزارة المالية بتبديل وثائق تتعلق بفضيحة محاباة وقال إنه يشعر بالمسؤولية.
ورُفع اسم آبي وزوجته ووزير المالية تارو آسو من الوثائق المتعلقة بقضية بيع أرض مملوكة للدولة.
وقال آبي إنه يريد من وزير المالية الاضطلاع بمسؤوليته بتوضيح الحقائق الخاصة بالوثائق المعدلة.
عاجلخط سكك حديدية يربط الإمارات بالسعودية بنهاية 2021
قال عبد الله سالم الكثيري المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال مؤتمر في دبي إن دولة الإمارات سيصبح لديها خط للسكك الحديدية يربطها بالسعودية بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021.
كوريا الشمالية صامتة حيال لقاء ترامب
بقيت كوريا الشمالية صامتة حيال القمة المرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت كوريا الشمالية مررت الدعوة لهذه القمة قبل أسبوع عبر دبلوماسيين من كوريا الجنوبية.
وقبل ترامب الدعوة ولكن منذ ذلك الحين لم يحصل أي تواصل دبلوماسي بين الكوريتين.
وتعتقد كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية تتعامل مع هذه القضية بحرص شديد.
وفي هذه الأثناء اطلع مبعوث كوري جنوبي المسؤولين الصينيين في بكين على خطة اللقاء المحتمل.
وسيتجه المبعوث الكوري الجنوبي إلى روسيا يوم غد الثلاثاء.
كما أن كوريا الجنوبية أرسلت مبعوثاً آخر إلى اليابان.
مقتل خمسة أشخاص جراء تحطم مروحية في نيويورك
تحطمت طائرة مروحية وسقطت في النهر الشرقي في مدينة نيويورك ما أدى لمقتل خمسة اشخاص كانوا على متنها.
وتمكن قائد الطائرة من النجاة من الطائرة التي غرقت.
وأفادت الأنباء بأن الأشخاص الذين كانوا على متنها كانوا يقومون بمهمة تصوير.
بي بي سي تطلب من الأمم المتحدة حماية العاملين في خدمتها الفارسية من السلطات الإيرانية
تقدمت بي بي سي بطلب غير مسبوق إلى الأمم المتحدة لكي تقوم الأخيرة بحماية حقوق صحفيي الخدمة الفارسية في هيئة الاذاعة البريطانية وأسرهم.
ويتوقع أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف التقرير المفصل حول قيام السلطات الإيرانية باعتقال وسجن ومنع أسر صحفيي بي بي سي الفارسية من السفر.
وترفض السلطات الإيرانية التعليق على تلك الاتهامات.
بريطانيا تبحث الأدلة على تورط روسيا في تسميم جاسوس مزدوج
يبحث مسؤولون بريطانيون بارزون ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتحديد هوية مرتكبي عملية تسميم جاسوس روسي سابق وابنته بغاز الأعصاب الأسبوع الماضي.
ومن المرتقب أن تتلقى رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزراء كبار تقريرا من مسؤولي الاستخبارات والشرطة البريطانيتين عن التحقيق الجاري في تسميم سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سوليزبيري البريطانية.
وإذا ظهرت أدلة على تورط الحكومة الروسية، فسيبحث الوزراء الإجراءات التي ستُتخذُ ضد الكرملين، وبينها فرض عقوبات.
البحرية الإسرائيلية تعتقل 10 صيادين من غزة
أكد نقيب الصيادين الفلسطينين نزار عياش اعتقال البحرية الإسرائيلية 10 صيادين صباح اليوم خلال عملهم في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وذكر عياش للبي بي سي أن البحرية الإسرائيلية حاصرت الصيادين وأطلقت النار تجاههم، قبل أن تعتقلهم وتصادر ثلاثة قوارب.
وأضاف نقيب الصيادين أن الصيادين كانوا يزاولون عملهم في منطقة مسموح لهم الصيد فيها.