مصالح ترامب فوق مصالح أمريكا، وسرقة سن أكبر قرش

سرق سن يعود لقرش عملاق من موقع للتراث الإنساني في أستراليا وقالت السلطات إن السن الذي يبلغ طوله 8 سم فقد من الحديقة الوطنية الساحلية في غربي أستراليا.

ويعتقد أن السن يعود لقرش مات قبل 2.6 مليون سنة.

ويقول المسؤولون إن السارقين تعمدوا أخذ السن.

وأضاف المسؤولون أن الحديقة تحوي على سنين فقط من نفس النوع.