مصالح ترامب فوق مصالح أمريكا، وسرقة سن أكبر قرش

ترامب يمنع شركة أجنبية من الاستحواذ على شركة أمريكية
سلع سنغافورة الترفيهية في كوريا الشمالية
سرقة سن أكبر قرش
إعادة افتتاح مطارات إقليم كردستان العراق أمام الرحلات الدولية
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إعادة افتتاح مطارات إقليم كردستان العراق أمام الرحلات الدولية
أعلنت الحكومة العراقية إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين المذكورين.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه سيتم ربط منظومة التحقق الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية.
وبين العبادي أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه.
سرقة سن أكبر قرش
سرق سن يعود لقرش عملاق من موقع للتراث الإنساني في أستراليا
وقالت السلطات إن السن الذي يبلغ طوله 8 سم فقد من الحديقة الوطنية الساحلية في غربي أستراليا.
ويعتقد أن السن يعود لقرش مات قبل 2.6 مليون سنة.
ويقول المسؤولون إن السارقين تعمدوا أخذ السن.
وأضاف المسؤولون أن الحديقة تحوي على سنين فقط من نفس النوع.
ترامب يمنع شركة أجنبية من الاستحواذ على شركة أمريكية
منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضاً من شركة أجنبية للاستحواذ على شركة كوالكوم الأمريكية لصناعة المعالجات الحاسوبية.
وأرجع ترامب ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي التي يمكن أن يسببه العرض الذي تقدمت به شركة بروادكوم المنافسة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.
وردت شركة بروادكوم على قرار ترامب بالقول إنها تعترض بشدة على قرار ترامب.
ويرى مراقبون أن قرار ترامب نابع من نمط تفكير لديه يعتمد بشكل أساسي على منع الشركات الأجنبية من الوصول إلى شركات الاتصال الأمريكية.
وكانت السلطات الأمريكية منعت سابقا شركات صينية من الاستحواذ على شركات أمريكية.
سلع سنغافورة الترفيهية في كوريا الشمالية
نفت شركتان من سنغافورة انتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وكان تقرير مسرب من الأمم المتحدة قد كشف أن الشركتين باعتا سلعا فارهة من بينها مواد كحولية إلى كوريا الشمالية حتى يوليو تموز الماضي.
ويتوقع أن ينشر التقرير في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكانت الأمم المتحدة قد فرضت حظرا على بيع السلع الترفيهية لكوريا الشمالية منذ عام 2006 كما أن تصدير تلك السلع للخارج مخالف للقانون في سنغافورة.
عاجلرئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله يغادر غزة بعد التفجير الذي استهدف موكبه
مصالح ترامب فوق مصالح أمريكا
اتهم عضو بارز في الكونغرس الأمريكي الجمهوريين بالاذعان للرئيس دونالد ترامب، وذلك باتخاذ قرار بإنهاء التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وقال آدم شيف إنهم بذلك يعلون مصالح الرئيس على مصالح البلاد، مضيفا أن التاريخ سيحكم عليهم بقسوة.
وكان أعضاء بارزون بالحزب الجمهوري الأمريكي قالوا إن تحقيقاتهم في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016 لم تصل إلى أي دليل على تواطؤ حملة الرئيس دونالد ترامب الرئاسية.
وقد أوقف الجمهوريون تحقيقاتهم في الأمر بشكل مفاجىء.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
إعادة افتتاح مطارات إقليم كردستان العراق أمام الرحلات الدولية
أعلنت الحكومة العراقية إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين المذكورين.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه سيتم ربط منظومة التحقق الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية.
وبين العبادي أنه سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه.
سرقة سن أكبر قرش
سرق سن يعود لقرش عملاق من موقع للتراث الإنساني في أستراليا وقالت السلطات إن السن الذي يبلغ طوله 8 سم فقد من الحديقة الوطنية الساحلية في غربي أستراليا.
ويعتقد أن السن يعود لقرش مات قبل 2.6 مليون سنة.
ويقول المسؤولون إن السارقين تعمدوا أخذ السن.
وأضاف المسؤولون أن الحديقة تحوي على سنين فقط من نفس النوع.
ترامب يمنع شركة أجنبية من الاستحواذ على شركة أمريكية
منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضاً من شركة أجنبية للاستحواذ على شركة كوالكوم الأمريكية لصناعة المعالجات الحاسوبية.
وأرجع ترامب ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي التي يمكن أن يسببه العرض الذي تقدمت به شركة بروادكوم المنافسة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.
وردت شركة بروادكوم على قرار ترامب بالقول إنها تعترض بشدة على قرار ترامب.
ويرى مراقبون أن قرار ترامب نابع من نمط تفكير لديه يعتمد بشكل أساسي على منع الشركات الأجنبية من الوصول إلى شركات الاتصال الأمريكية.
وكانت السلطات الأمريكية منعت سابقا شركات صينية من الاستحواذ على شركات أمريكية.
سلع سنغافورة الترفيهية في كوريا الشمالية
نفت شركتان من سنغافورة انتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
وكان تقرير مسرب من الأمم المتحدة قد كشف أن الشركتين باعتا سلعا فارهة من بينها مواد كحولية إلى كوريا الشمالية حتى يوليو تموز الماضي.
ويتوقع أن ينشر التقرير في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكانت الأمم المتحدة قد فرضت حظرا على بيع السلع الترفيهية لكوريا الشمالية منذ عام 2006 كما أن تصدير تلك السلع للخارج مخالف للقانون في سنغافورة.
عاجلرئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله يغادر غزة بعد التفجير الذي استهدف موكبه
مصالح ترامب فوق مصالح أمريكا
اتهم عضو بارز في الكونغرس الأمريكي الجمهوريين بالاذعان للرئيس دونالد ترامب، وذلك باتخاذ قرار بإنهاء التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وقال آدم شيف إنهم بذلك يعلون مصالح الرئيس على مصالح البلاد، مضيفا أن التاريخ سيحكم عليهم بقسوة.
وكان أعضاء بارزون بالحزب الجمهوري الأمريكي قالوا إن تحقيقاتهم في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016 لم تصل إلى أي دليل على تواطؤ حملة الرئيس دونالد ترامب الرئاسية.
وقد أوقف الجمهوريون تحقيقاتهم في الأمر بشكل مفاجىء.