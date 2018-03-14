7 آلاف حذاء خارج الكونجرس الأمريكي، وانفصال زين وجيجي

انتهت منتصف ليلة الثلاثاء المهلة التى منحتها الحكومة البريطانية لروسيا لشرح موقفها من كيفية وصول غاز أعصاب ، إلى بريطانيا واستخدامه فى تسميم جاسوس مزدوج سابق وابنته، ويُعتقد أنه صُنع فى روسيا .

وتنفى روسيا ضلوعها فى محاولة قتل سيرغى سكريبال وابنته يوليا فى مدينة سوليزبيرى جنوب البلاد.

وعقب انتهاء المهلة البريطانية بقليل، جددت السفارة الروسية فى لندن موقف موسكو بأنها لن ترد على الإنذار البريطانى حتى تحصل على عينات من غاز الأعصاب المستخدم فى الهجوم.

وينتظر أن تلقى تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية بيانا أمام البرلمان اليوم يتوقع أن تعلن فيه إجراءات ضد روسيا. ومن المتوقع أن تشمل العقوبات تجميد أصول تجارية، وطرد دبلوماسيين، وإلغاء رخصة قناة "روسيا اليوم" في المملكة المتحدة.