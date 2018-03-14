7 آلاف حذاء خارج الكونجرس الأمريكي، وانفصال زين وجيجي

توقعات بإعلان المملكة المتحدة عقوبات ضد موسكو على خلفية "هجوم سوليزبيري" الكيميائي
انتهت منتصف ليلة الثلاثاء المهلة التى منحتها الحكومة
البريطانية لروسيا لشرح موقفها من كيفية وصول غاز أعصاب ، إلى بريطانيا واستخدامه فى
تسميم جاسوس مزدوج سابق وابنته، ويُعتقد أنه صُنع فى روسيا .
وتنفى روسيا ضلوعها فى محاولة قتل سيرغى سكريبال
وابنته يوليا فى مدينة سوليزبيرى جنوب البلاد.
وعقب انتهاء المهلة البريطانية بقليل، جددت السفارة
الروسية فى لندن موقف موسكو بأنها لن ترد على الإنذار البريطانى حتى تحصل على عينات
من غاز الأعصاب المستخدم فى الهجوم.
وينتظر أن تلقى تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
بيانا أمام البرلمان اليوم يتوقع أن تعلن فيه إجراءات ضد روسيا. ومن المتوقع أن
تشمل العقوبات تجميد أصول تجارية، وطرد دبلوماسيين، وإلغاء رخصة قناة "روسيا
اليوم" في المملكة المتحدة.
انفصال زين مالك وجيجي حديد
انفصل المغني البريطاني زين مالك عن حبيبته
عارضة الأزياء جيجي حديد بعد علاقة استمرت عامين.
وطالب مالك الصحافة والمعجبين باحترام
خصوصيتهما في تلك الفترة العصيبة التي يمرا بها.
وقال في إعلان نبأ الانفصال على حسابه بتويتر: "جمعتنا أنا وجيجي علاقة محبة وسرور وأكن لها احتراما كبيرا وإعجابا هائلا كامرأة وصديقة. لها روح جميلة."
وكان الكثيرون من معجبي مالك وجيجي يرون قصتهما
مميزة ورومانسية. واشتهر عن المغني تحدثه علنا عن حبه الجارف لحديد، وقيامه بأفعال
تعبر عن ذلك الحب، كرسم وشم فوق صدره على شكل عينيها.
وضع أمريكيون 7000 زوج من الأحذية الأطفال في حديقة خارج مبنى
الكونغرس أمس الثلاثاء، كرمز للأطفال والمراهقين والمراهقات الذين راحوا ضحية
حوادث استخدام أسلحة نارية في الحرم الجامعي والمدارس.
وشملت الأحذية بعضا من تلك التي كانت تخص الضحايا. ويرمز الرقم تحديدا
إلى عدد الضحايا الذين قضوا منذ حادثة إطلاق النار في إحدى المدارس الابتدائية
بولاية كونكتيكت عام 2012. وفتح شاب في العشرين من عمره في الرابع عشر من
ديسمبر/كانون الأول في ذلك العام النار على أطفال في تلك المدرسة ما أسفر عن مقتل
20 طفلا تتراوح أعمارهم بين السادسة والسابعة.
ويموت كل عام ما يزيد عن ألف شخص دون سن
الثامنة عشرة بسبب إطلاق النار عليهم، وفقا للبيانات الرسمية.
وتتزايد الدعوات بتعديل قوانين امتلاك الأسلحة النارية في الولايات
المتحدة منذ منتصف الشهر الماضي عندما قُتل 17 شخصا في حادث إطلاق نار على حشد من الطلاب في مدرسة ثانوية بولاية
فلوريدا.
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توقعات بإعلان المملكة المتحدة عقوبات ضد موسكو على خلفية "هجوم سوليزبيري" الكيميائي
انتهت منتصف ليلة الثلاثاء المهلة التى منحتها الحكومة البريطانية لروسيا لشرح موقفها من كيفية وصول غاز أعصاب ، إلى بريطانيا واستخدامه فى تسميم جاسوس مزدوج سابق وابنته، ويُعتقد أنه صُنع فى روسيا .
وتنفى روسيا ضلوعها فى محاولة قتل سيرغى سكريبال وابنته يوليا فى مدينة سوليزبيرى جنوب البلاد.
وعقب انتهاء المهلة البريطانية بقليل، جددت السفارة الروسية فى لندن موقف موسكو بأنها لن ترد على الإنذار البريطانى حتى تحصل على عينات من غاز الأعصاب المستخدم فى الهجوم.
وينتظر أن تلقى تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية بيانا أمام البرلمان اليوم يتوقع أن تعلن فيه إجراءات ضد روسيا. ومن المتوقع أن تشمل العقوبات تجميد أصول تجارية، وطرد دبلوماسيين، وإلغاء رخصة قناة "روسيا اليوم" في المملكة المتحدة.
انفصال زين مالك وجيجي حديد
انفصل المغني البريطاني زين مالك عن حبيبته عارضة الأزياء جيجي حديد بعد علاقة استمرت عامين.
وطالب مالك الصحافة والمعجبين باحترام خصوصيتهما في تلك الفترة العصيبة التي يمرا بها.
وقال في إعلان نبأ الانفصال على حسابه بتويتر: "جمعتنا أنا وجيجي علاقة محبة وسرور وأكن لها احتراما كبيرا وإعجابا هائلا كامرأة وصديقة. لها روح جميلة."
وكان الكثيرون من معجبي مالك وجيجي يرون قصتهما مميزة ورومانسية. واشتهر عن المغني تحدثه علنا عن حبه الجارف لحديد، وقيامه بأفعال تعبر عن ذلك الحب، كرسم وشم فوق صدره على شكل عينيها.
7000 آلاف حذاء خارج الكونجرس الأمريكي
وضع أمريكيون 7000 زوج من الأحذية الأطفال في حديقة خارج مبنى الكونغرس أمس الثلاثاء، كرمز للأطفال والمراهقين والمراهقات الذين راحوا ضحية حوادث استخدام أسلحة نارية في الحرم الجامعي والمدارس.
وشملت الأحذية بعضا من تلك التي كانت تخص الضحايا. ويرمز الرقم تحديدا إلى عدد الضحايا الذين قضوا منذ حادثة إطلاق النار في إحدى المدارس الابتدائية بولاية كونكتيكت عام 2012. وفتح شاب في العشرين من عمره في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول في ذلك العام النار على أطفال في تلك المدرسة ما أسفر عن مقتل 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين السادسة والسابعة.
ويموت كل عام ما يزيد عن ألف شخص دون سن الثامنة عشرة بسبب إطلاق النار عليهم، وفقا للبيانات الرسمية.
وتتزايد الدعوات بتعديل قوانين امتلاك الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ منتصف الشهر الماضي عندما قُتل 17 شخصا في حادث إطلاق نار على حشد من الطلاب في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.