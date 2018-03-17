لغز اختفاء الصفحتين 35 و36 من الإيكونومست في الصين، والسماء تمطر ذهباً وماساً في روسيا

توجه وزير خارجية كورية الشمالية راي يونغ هوالى بكين في طريقه الى العاصمة السويدية ستوكهولم لاجراء محادثات حول ترتيب قمة بين الزعيم الكوري الشمال كيم جونغ اون Kim Jong Un والرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وقالت السلطات السويدية ان وزيرة الخارجية مارغوت وولستروم ستجري محادثات مع نظيرها الكوري الشمالي , واضافت في بيان ان المحادثات ستتركز على رعايةالمصالح الاميركية والكندية والاستراليةالتي تمثلها السويد.

لكن محللين سويديين يقولون ان للسويد دورا في القمة الكورية الشمالية الاميركية المرتقبة.

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