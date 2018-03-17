لغز اختفاء الصفحتين 35 و36 من الإيكونومست في الصين، والسماء تمطر ذهباً وماساً في روسيا
ملخص
- مطالبات في أمريكا بعدم تعيين "الجاسوسة المثالية"
- اللاعبون السعوديون في الدور الإسباني لم يلعب منهم أحد
- لافروف: موسكو ستطرد قريبا دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن
- فيسبوك يحظر جماعة "بريطانيا أولا" المتطرفة
- تركيا مستعدة لإنشاء منطقة آمنة حول منبج، ولن تسلم عفرين إلى الحكومة السورية
- ولغز اختفاء الصفحتين 35 و36 من الإيكونومست في الصين
تغطية مباشرة
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السويد "تتوسط" في لقاء بين ترامب وكيم جونغ اون
توجه وزير خارجية كورية الشمالية راي يونغ هوالى بكين في طريقه الى العاصمة السويدية ستوكهولم لاجراء محادثات حول ترتيب قمة بين الزعيم الكوري الشمال كيم جونغ اون Kim Jong Un والرئيس الاميركي دونالد ترامب.
وقالت السلطات السويدية ان وزيرة الخارجية مارغوت وولستروم ستجري محادثات مع نظيرها الكوري الشمالي , واضافت في بيان ان المحادثات ستتركز على رعايةالمصالح الاميركية والكندية والاستراليةالتي تمثلها السويد.
لكن محللين سويديين يقولون ان للسويد دورا في القمة الكورية الشمالية الاميركية المرتقبة.
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السماء تمطر ذهباً وماساً في روسيا
ققدت طائرة أطنانا من الذهب والبلاتينيوم والألماس بما يعادل قيمتها 368 مليون دولار بعد إقلاعها.
وقعت الحادثة في مدينة ياكوتسك في أقصى شرق روسيا عندما اقلعت الطائرة دون أن ينتبه طاقمها أن مستودع الشحن قد تمزق من أسفل الطائرة.
وسقطت سبائك الماس والذهب على طول مدرج المطار.
لغز اختفاء الصفحتين 35 و36 من الإيكونومست في الصين
قال توم فيليبس مديرمكتب صحيفة الغارديان البريطانية في العاصمة الصينية بكين إنه استلم نسخته الأسبوعية من مجلة " إيكونومست" البريطانية، ملاحظاً تمزيق الصفحتين 35 و 36 اللاتين تناولتا التعديلات الدستورية الأخيرة.
وألغت تلك التعديلات القيود المفروضة على مدة ولايات حكم رئيس البلاد ونائبه، التي كانت محددة بولايتين اثنتين مدة كل منها 5 سنوات.
أما بالنسبة لنسخة الأسبوع الماضي، والتي تحدثت افتتاحيتها عن الرئيس الصيني، فلم تصل على الإطلاق.
عندما تصبح البنوك بطعم الحلوى
افتتح إيغينيو ماساري أشهر طهاة المعجنات والحلوى في إيطاليا متجرا جديدا داخل فرع لأكبر بنك في إيطاليا في مسعى لأن تلقى هذه الفكرة الجديدة رواجا وانتشارا.
وجاء اتفاق ماساري، ومن بين زبائنه نجوم في مجالي السينما والسياسة، مع بنك إنتيسا سان باولو لإضفاء مذاق جديد على مسألة الذهاب للبنوك.
وقال ماساري لوكالة رويترز للأنباء: ”بنك به حلوى ذلك يمثل تحديا لكنني أعتبر أول صانع حلوى يفتتح متجرا في بنك.
محمد بن سلمان: سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أذيعت مقتطفات منها الخميس إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك.
وقال ولي العهد البالغ من العمر 32 في المقابلة التي أجرتها معه قناة سي.بي.إس والمقرر بثها الأحد المقبل إن السعودية لا تريد حيازة قنبلة نووية لكنها ستطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة.
رواية عائلة مريم مصطفى عن ملابسات وفاتها في بريطاني
تحدثت بي بي سي عربي إلى عمرو الحريري، خال الطالبة المصرية مريم مصطفى، الذي روى شهادته عن حادثة الاعتداء التي تعرضت لها في مدينة نوتنغهام، شرقي إنجلترا.
ووطالبت الشرطة المتابعين للقضية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بضبط النفس وعدم التسرع إلى إصدار أحكام ونتائج مسبقة، نظرا لأن التحقيقات والإجراءات القانونية لا تزال جارية.
كما ناشدت أي شخص لديه معلومة حول الحادث بالاتصال برقم 101.
شرطة مدينة نوتنغهام: لا يوجد دليل حتى اللحظة على دوافع كراهية وراء وفاة طالبة مصرية
قالت شرطة مدينة نوتنغهام البريطانية (شرقي انجلترا) إن التحقيقات الجارية في حادثة الاعتداء على الطالبة المصرية مريم مصطفى، 18 عاما، ووفاتها لاحقا في إحدى المستشفيات، لا تشير حتى اللحظة إلى دوافع كراهية.
واعتقلت الشرطة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما للاشتباه في تورطها بحادثة الاعتداء في شارع "بارلمنت ستريت" في العشرين من الشهر الماضي. وأُفرج لاحقا عن الفتاة بكفالة.
وطالبت الشرطة المتابعين للقضية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بضبط النفس وعدم التسرع إلى إصدار أحكام ونتائج مسبقة، نظرا لأن التحقيقات والإجراءات القانونية لا تزال جارية.
كما ناشدت أي شخص لديه معلومة حول الحادث بالاتصال برقم 101.
إجلاء ألفي مدني من الغوطة الشرقية
قال ضابط عسكري في الجيش السوري لبي بي سي خروج حوالي ألفي مدني هذا اليوم من معبر "بيت سوا" قرب بلدة حمورية في الغوطة الشرقية لدمشق.
وأعلن الصليب الأحمر دخول خمس وعشرين شاحنة محملة بالمواد الغذائية عبر معبر الوافدين إلى منطقة دوما في الغوطة الشرقية في دمشق. وهذه هي المرة الثالثة التي تدخل فيها مساعدات كهذه، كما تم إجلاء دفعة جديدة من المدنيين عبر ممر حموريه.
استئناف الرحلات الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية "قريبا"
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان سيفتحان أمام الرحلات الدولية بعد موافقة حكومة الإقليم على إخضاعهما لإشراف الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال بيان صادر عن العبادي إن إعادة فتح المطارين سيتم بعد "استكمال الإجراءات القانونية والدستورية".
وأوقفت الرحلات الدولية في المطارين في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك ضمن مجموعة من العقوبات التي فرضتها بغداد على كردستان بعد أربعة أيام على إجراء استفتاء عام هناك على الانفصال عن العراق.
تركيا مستعدة لإنشاء منطقة آمنة حول منبج، ولن تسلم عفرين إلى الحكومة السورية
قال المتحدث باسم الرئيس التركي إن تركيا مستعدة لإنشاء منطقة آمنة حول مدينة منبج شمالي سوريا، إذا التزمت واشنطن بوعودها، على حد قوله.
وقال إبراهيم كالين إن تغيير وزير الخارجية الأمريكي يجب أن لا يؤثر على أي اتفاقات وتعهدات من قبل الأمريكيين تجاه منبج.
وأضاف كالين إن القوات التركية ستعلن قريبا تطهير مدينة عفرين من "المسلحين"، مؤكدا على أن أنقرة لن تسلم المدينة إلى الحكومة السورية بعد السيطرة عليها.
واتفقت الولايات المتحدة وتركيا، اللتان توترت علاقاتهما في الآونة الأخيرة بسبب الصراع في سوريا، على نزع فتيل الأزمة بينهما في عفرين ومنبج في منتصف الشهر الماضي. إلا أن إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أثار قلقا تركيا من عدم التزام خلفه مايك بومبيو بالاتفاق، بسبب تصريحات سابقة له معادية لتركيا.
وفي سياق متصل، أعلن متحدث باسم وزير الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن زيارة وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو إلى الولايات المتحدة التي كانت مقررة في الـ19 من الشهر الجاري واللقاء المرتقب هناك حول منبج قد تم تأجيله.
إغلاق متاجر "تويز آر أص" في الولايات المتحدة
تعتزم شركة ألعاب الأطفال " تويز آر أص" إغلاق متاجرها في الولايات المتحدة بسبب أزمة مالية وديون متراكمة قد تدفعها إلى إشهار إفلاسها.
وقالت الشركة صباح اليوم إنها فشلت في العثور على مشتر أو الوصول إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب الإفلاس ودفع ديونها.
ومن المتوقع أن يفقد 33 ألف عامل وعاملة وظائفهم بعد إغلاق 885 محلا عبر الولايات المتحدة.
فيسبوك يحظر جماعة "بريطانيا أولا" المتطرفة
حظر فيسبوك جماعة "بريطانيا أولا"، اليمينية المتطرفة، وأغلق صفحتها التي كان يتجاوز عدد متابعيها المليونين، بسبب نشرها مقاطع فيديو و منشورات عنصرية ضد العديد من الأقليات وخاصة المسلمين.
وقال فيسبوك إن الصفحة تخالف معايير وأخلاقيات موقع التواصل الاجتماعي. ويتابع الصفحة أكثر من مليوني شخص، وهو ضعف عدد المتابعين لأي حزب سياسي رئيسي في المملكة المتحدة.
وأضاف في بيان أنه أنذر الجماعة في وقت سابق، إلا أنها تجاهلت الإنذار و التحذير الخطي على حد سواء.
كما حظر فيسبوك صفحتي زعيم الجماعة، بول غولدينغ، ونائبته، جايدا فرانسين.
عاجللافروف: موسكو ستطرد قريبا دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعلن قريبا عن طرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على الإجراءات البريطانية الأخيرة بسبب محاول اغتيال جاسوس روسي وابنته جنوبي انكلترا.
وقال لافروف أن ادعاءات بريطانيا بتورط الحكومة الروسية في الحادثة، التي استخدم فيها غاز للأعصاب، "وقحة ولا تستند إلى أدلة".
غضب في مصر بعد وفاة طالبة مصرية في بريطانيا
قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع بالتنسيق مع المستشار القانوني للسفارة المصرية في لندن كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بوفاة الطالبة المصرية مريم عبد السلام، 18 عاما، بمدينة نوتنغهام البريطانية حتى يتم "القصاص" من الجناة.
وكانت مريم قد تعرضت للضرب المبرح من مجموعة من المراهقات في أحد شوارع المدينة قبل نحو أسبوعين ونقلت إلى المستشفى.
وقال عماد أبو حسين محامى أسرة مريم إنها صُرفت من المستشفى بعد كشف ظاهري فقط، وتبين بعد عودتها إلى المنزل أنها مصابة بنزيف فى المخ، دخلت بسببه فى غيبوبة، حتى وافتها المنية أمس.
وقالت الوزارة في بيان إنها تطمح إلى محاسبة كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة للمواطنة المصرية واستيفاء كافة الحقوق القانونية الأخرى لأسرتها. وألقت الشرطة القبض على فتاة للالاشتباه في اعتدائها على مريم، لكنها أطلقت سراحها بكفالة.
وقالت شرطة نونتغهام في بيان إن إجراءات تشريح الجثة ستبدأ اليوم مشيرة إلى أنها كثفت تحرياتها وتحقيقاتها للوقوف على ظروف واقعة الاعتداء.
اللاعبون السعوديون في الدور الإسباني: لم يلعب أحد
قال مدربون في الدوري الإسباني الممتاز والدرجة الثانية والثالثة إن اللاعبين السعوديين المعارين إلى بعض الأندية غير جاهزين بعد للمشاركة في المباريات أو التأقلم مع أساليب الكرة الإسبانية "الصعبة".
ويثير وصول اللاعبين السعوديين إلى إسبانيا منذ أشهر قليلة جدلا في وسائل الإعلام الرياضية الإسبانية، بعد الاتفاق بين رابطة الليغا والاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب عدم مشاركة أي من اللاعبية التسعة في المباريات الرسمية بعد.
وانضم اللاعبون إلى ست أندية على سبيل الإعارة وهي: يفانتي وفياريال وليغانيس، وريال بلد الوليد ونومانسيا ورايو فايكانو.
ومن بين اللاعبين ثلاثة لاعبيين دوليين، ومن المقرر أن يشاركوا في كأس العالم بروسيا هذا الصيف.
مطالبات في أمريكا بعدم تعيين "الجاسوسة المثالية"
أعدت جماعات لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة خطابا مشتركا لتوجيهه لمجلس الشيوخ، يحثون فيه أعضائه على عدم الموافقة على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لجينا هاسبل لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).
ويقول الخطاب، الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية، إن هاسبل لعبت دورا تنفيذيا وجوهريا في الإشراف على عمليات تعذيب في سجون أمريكية سرية، وإنقبول ترشيحها سيبعث رسالة لموظفي الرسالة بأن تعذيب المعتقلين المشتبه في تورطهم بالإرهاب قد لا يؤثر على مسيرتهم المهنية، على الرغم من حظره إبان إدارة جور بوش الابن.
وإذا صدق مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية على ترشيحها، ستكون جينا هاسبل أول امراة تترأس “سي آيه ايه”، خلفا لمايك بومبيو، الذي اختاره ترامب وزيرا للخارجية. ووصف بومبيو المرشحة الجديدة بأنها “جاسوسة مثالية ووطنية تملك أكثر من ٣٠ عاما من الخبرة في الوكالة.”
ويقول ويلز ديكسون، العضو في مركز الحقوق الدستورية، وهي إحدى الجماعات الموقعة على الخطاب، إن مكان هاسبل الطبيعي اليوم هو “السجن وليس إدارة الاستخبارات المركزية بسبب الخزي الذي ألحقته بدولتنا خلال مسيرتها المهنية الحافلة بالمشاركة في برنامج التعذيب وطمس الأدلة التي تدينهم (المتورطون في التعذيب)”.
ولم تعلق هاسبل على تلك المزاعم.