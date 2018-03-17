رئيس الولايات المتحدة "عاريا" على غلاف مجلة أمريكية، وتقارير عن مفاوضات سرية بين الحوثيين والسعودية

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إن نادي الأهلي تم بيعه بالريال السعودي في رده على أحد متابعيه بتوتير.

وقال ساويرس، المعروف عنه حبه للنادي الأهلي، إن الأهلي "اتباع بالريال".

ورد عليه تركي آل شيخ، ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، إن الأهلي لا يقدر بثمن.

وأضاف في تغريدة له: "حاول تبعد عن الموبايل وانت مش مركز.. فاهمني طبعاً!".

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