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رئيس الولايات المتحدة "عاريا" على غلاف مجلة أمريكية، وتقارير عن مفاوضات سرية بين الحوثيين والسعودية

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ملخص

  1. تسويات الريتز: السعودية "ستستحوذ على 35%" من حصة شركة عائلة بن لادن
  2. رئيس الولايات المتحدة "عاريا" على غلاف مجلة أمريكية
  3. محلات في أربيل تقاطع البضائع التركية
  4. طفل في حقيبة، وآخر على ظهر أبيه..صورتان لرصد مأساة النزوح من الغوطة
  5. مصر تنفي وجود "أي اختفاءات قسرية" على أراضيها
  6. تقاريرعن مفاوضات سرية بين السعودية والحوثيين بوساطة عُمانية
  7. و "نيكي" يهبط بسبب ترامب

تغطية مباشرة

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نجيب ساويرس: نادي الأهلي المصري تم بيعه "بالريال"

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إن نادي الأهلي تم بيعه بالريال السعودي في رده على أحد متابعيه بتوتير.

وقال ساويرس، المعروف عنه حبه للنادي الأهلي، إن الأهلي "اتباع بالريال".

ورد عليه تركي آل شيخ، ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، إن الأهلي لا يقدر بثمن.

وأضاف في تغريدة له: "حاول تبعد عن الموبايل وانت مش مركز.. فاهمني طبعاً!".

مع هذا الخبر نصل إلى ختام تغطيتنا في الصفحة المباشرة التي تجدون فيها أدناه أخر تطورات الأخبار التي غطيناها اليوم.

نعود ونلقاكم غداً.

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رئيس الولايات المتحدة "عاريا" على غلاف مجلة أمريكية

اختارت مجلة "النيويوركر" الأمريكية رسما كاريكاتوريا يصور الرئيس دونالد ترامب عاريا أثناء مؤتمر صحفي، لغلاف عددها الجديد.

ويقول صاحب الرسم، رسّام الكاريكاتير الأمريكي باري بليت إن ترامب، في مخيلته، يبدو عاريا مجازيا أمام الصحفيين بسبب سلسلة من الفضائح والمواجهات مع الصحفيين منذ توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني العام الماضي.

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تقاريرعن مفاوضات سرية بين السعودية والحوثيين بوساطة عُمانية

قال دبلوماسيون ومسؤولون يمنيون لرويترز إن مسؤولين سعوديين بدأوا مفاوضات سرية مع الحوثيين لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات.

وتحدث الدبلوماسيون والمسؤولون اليمنيون إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن أسماءهم.

وقالوا إن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام التقى مسؤولين سعوديين في عمان في محاولة لإيجاد حل للصراع الدائر.

ونفى مسؤولون في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن عقد أية مفاوضات مع الحوثيين.

مسلح من الحوثيين يتفقد الدمار الذي خلفته غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء. (8 مارس/آذار، 2018).
EPA/YAHYA ARHAB
مسلح من الحوثيين يتفقد الدمار الذي خلفته غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء. (8 مارس/آذار، 2018).

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عاجلالشرطة البريطانية تفتح تحقيقا في مصرع رجل أعمال روسي في لندن

قالت الشرطة البريطانية فتح تحقيق جنائي في مقتل رجل أعمال روسي الذي عثر عليه مقتولا منذ أيام في منزله جنوب غرب لندن.

وقالت الشرطة إن نيكولاي غلاشكوف، توفى نتيجة "الضفط الشديد على رقبته".

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الإعلام الحربي: الجيش السوري يسيطر على بلدة جسرين

قالت وحدة الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية إن الجيش السوري استعاد بلدة جسرين في الغوطة الشرقية الجمعة من أيدي مسلحي المعارضة.

وقالت وحدة الإعلام الحربي على صفحتها على تويتر:"الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويحكم سيطرته على بلدة جسرين بعد مواجهات مع المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة."

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الملكة إليزابيث توافق على زواج هاري وميغان ماركل

وافقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا رسميا على زواج حفيدها الأمير هاري من خطيبته الأمريكية ميغان ماركل.

وقالت الملكة، في رسالة إلى المجلس الخاص الذي يقدم المشورة لمن يجلس على العرش، إنها توافق على زواج هاري، الخامس في ترتيب ولاية العرش، وماركل.

يذكر أنه يجب أن يحظى زواج هاري وماركل بموافقة الملكة، وهو أمر يسري على أول ستة في ترتيب ولاية العرش، وذلك وفقا لقانون التاج البريطاني.

هاري وميغان ماركل
Getty Images

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التدخين يؤدي إلى ضعف السمع

توصلت دراسة أجراها المركز الوطني للصحة العالمية والطب في العاصمة اليابانية طوكيو إلى أنه كلما ارتفع معدل التدخين كلما ارتفع معه خطر الإصابة بضعف السمع.

وبلغت عدد عينة الدراسة خمسين ألف عامل مدخن في الأربعينيات من العمر رسدوا تدخينهم على مدى ثماني سنوات.

وخلصت الدراسة إلى أن من يدخنون ما يصل إلى عشر سجائر يوميا أكثر عرضة للإصابة بضعف السمع بنسبة 40%، وتزداد هذه النسب مع ارتفاع عدد السجائر المدخنة في اليوم حتى تصل إلى 70% إذا ما تجاوز عدد السجائر عشرين سيجارة.

تقول الدراسة الطبية إن التعرض للنيكوتين قد يضر بالأذنين.

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PA
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PA

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مصر: لا توجد حالة اختفاء قسري واحدة

قال مسؤولون مصريون إنه لا توجد حالة اختفاء قسري واحدة في مصر.

وقال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، خلال مؤتمر صحفي للمراسلين الأجانب، إن التقارير والاتهامات الأخيرة للسلطات المصرية بشأن انتهاكات حقوقية تهدف لتشويه "أي إنجاز على الأرض والنيل من مصر في المحافل الدولية، وﻻ سيما ونحن على مشارف إجراء الاقتراع الرئاسي".

وأضاف إن السلطات المصرية حققت خلال السنوات الأربع الماضية في 72 حالة تعذيب، منوها إلى أن هذا الرقم يدل على أن الأمر ليس بظاهرة في مصر.

وأوضح مروان أن اﻻختفاء القسري قد يكون نتيجة فَقد، وهذا لا يعني إلقاء قوات اﻷمن القبض على الشخص الذي اختفى.

وتتهم جماعات حقوقية دولية، كمنظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس واتش، السلطات المصرية باختطاف معارضين وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري في محاولة لترهيب المعارضين لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"الفقد يكون سببه هجرة غير شرعية أو القتل خلال مشاركته العمل مع الجماعات اﻹرهابية، أو هرب من المنزل دون علم أهله. فلماذا من البداية نقول اختفاء قسري؟ بل علينا أن نقول عليه غياب، ﻷن اﻻختفاء يعني أنه تحت يد السلطة ولا تتوافر عنه أي بيانات وبالتالي بدأنا بالنتيجة لا بالمقدمة.

عمر مروانوزير شؤون مجلس النواب
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Reuters

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"نيكي" يهبط بسبب ترامب

انخفض المؤشر "نيكي 225" للأسهم اليابانية يوم الجمعة في تعاملات متقلبة وسط مخاوف مستثمرين من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت محللون ماليون إن أداء المؤشر تأثر بسبب الأنباء الواردة من الولايات المتحدة عن طلب المحقق الخاص روبرت مولر رسميا من "مؤسسة ترامب" المالية وثائق عن أعمالها في إطار التحقيق الجاري بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها مولر معلومات تتعلق بشكل مباشر بمؤسسة ترامب.

وقالت رويترز إن المؤشر نيكي أغلق منخفضا 0.6 بالمئة عند 21676.51 نقطة، بعدما سجل ارتفاعا في التعاملات المبكرة.

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EPA
مؤشر "نيكي 225" هو مؤشر رئيسي لسوق الأسهم اليابانية في بورصة طوكية لتبادل الأسهم.

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مقتل خمسة أطفال في القصف التركي لمدينة عفرين السورية

واصل الجيش التركي وفصائل سورية متحالفة معه في محيط مدينة عفرين، شمالي سوريا، قصف مساء أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا من بينهم خمسة أطفال.

وأعلن الجيش التركي يوم الثلاثاء أنه طوّق المدينة، التي تعد مركزا للعملية التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد.

وقال متحدث باسم الرئيس التركي أمس إن بلاده لا تعتزم تسليم المدينة إلى الحكومة السورية إذا سيطرت القوات التركية عليها.

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طفل في حقيبة، وآخر على ظهر أبيه..صورتان لرصد مأساة النزوح من الغوطة

يرصد المصورون الصحفيون في الغوطة الشرقية مأساة نزوح الآلاف باتجاه العاصمة دمشق، هربا من القصف الروسي والحكومي والذي أوقع اليوم الجمعة أكثر من 40 قتيلا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويقول الجيش الروسي إن 4,127 شخصا غادروا الغوطة الشرقية اليوم الجمعة.

وشردت الحرب السورية التي دخلت أمس عامها الثامن أكثر نصف تعداد سكان سوريا، أي قرابة 12 مليون شخص.

هذه هي أحدث موجات النزوح في صور:

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REUTERS/Omar Sanadiki
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AFP PHOTO / LOUAI BESHARALOUAI
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REUTERS/Omar Sanadiki
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AFP PHOTO / LOUAI BESHARALOUAI

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بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

بدأت صباح اليوم الجمعة عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، في انتخابات يعتقد على نطاق واسع أنها ستمنح ولاية ثانية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتستمر لجان التصويت في سفارات وقنصليات مصر في 124 دولة في فتح أبوابها لمدة 3 أيام، حتى التاسعة مساء الأحد بتوقيت كل دولة.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسيوموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغدومن المقرر أن تبدأ عمليات تصويت المصريين في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس/آذار الجاري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعقد يوميا مؤتمرين صحفيين طوال أيام تصويت المصريين بالخارج، للوقوف على الإجراءات والأحداث بشأن سير العملية الانتخابية.

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محلات في أربيل تقاطع البضائع التركية

تتزايد في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، المبادرات والدعوات الفردية لمقاطعة المنتجات والبضائع التركية، وحث السلطات على وقف عملية الاستيراد من تركيا بسبب عمليتها العسكرية على منطقة عفرين شمالي سوريا، التي تقطنها غالبية كردية.

ووضعت بعض المحلات التجارية لافتات باللغتين العربية والكردية، كُتب عليها: لا توجد بضائع أو سلع تركية.

ويقول مسؤولون في الإقليم إن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وأربيل بلغ 20 مليار دولار العام الماضي. ولتركيا استثمارات كبيرة في قطاعي الانشاءات والفندقة في مدن الإقليم الرئيسية خاصة أربيل ودهوك.

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إسرائيل تتجنب تسمية روسيا في بيان إدانتها لحادثة تسمم الجاسوس سكريبال

أدانت إسرائيل حادثة تسمم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال جنوبي انجلترا من دون أن تسمي روسيا في بيان رسمي لوزارة الخارجية.

ويعد هذا البيان أول رد فعل رسمي إسرائيلي على الحادثة التي وقعت في مدينة سالزبري في الرابع من مارس/آذار الجاري. ويرقد سكريبال، 66 عاما، وابنته يوليا، 33، في حالة حرجة بإحدى المستشفيات إثر تسممهما من غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي يعد من أخطر أنواع السموم التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي.

ويقول بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية: "إسرائيل تدين بشدة الحادثة التي وقعت في بريطانيا العظمة وتأخذها على محمل الجد. ونأمل أن يتضامن المجتمع الدولي لتجنب تكرار تلك الحوادث".

صورة أرشيفية لسكريبال وابنته يوليا.
Rex Features
صورة أرشيفية لسكريبال وابنته يوليا.

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ترامب يعتقد أن بوتين وراء تسمم الجاسوس الروسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن السلطات الروسية وراء حادثة تسمم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته جنوبي إنجلترا. وكان ترامب يرد على سؤال إذا ما كان الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين هو الذي أعطى أوامره لتنفيذ الحادثة التي استخدم فيها غاز أعصاب.

وهذه هي المرة الاولى، منذ وقوع الحادثة في الرابع من الشهر الجاري، التي يعبر فيه ترامب عن رأيه في تلك الحادثة التي وترت العلاقات بين المملكة المتحدة وروسيا. وتجنب ترامب وإدارته أكثر من مرة منذ توليه السلطة انتقاد بوتين والحكومة الروسية صراحة.

وفرضت الإدارة الأمريكية أمس عقوبات على 19 شخصا وخمس شركات على خلفية الاشتباه بالتورط في التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 في إطار التحقيقات الجارية التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر، الذي وجه اتهامات رسمية لهؤلاء الأفراد وتلك الكيانات والشركات بالتدخل في نتائج الانتخابات.

ويعد هذا الإجراء الأكبر من نوعه الذي تتخذه الإدارة الأمريكية ضد روسيا منذ بدء فترة رئاسته. ولكن يقول مراسلون صحفيون لوسائل إعلام أمريكية إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فرضت بالفعل عقوبات على غالبية هؤلاء الأفراد وتلك الهيئات، وهو ما يقلل من جدية الإجراءات التي اتخذها ترامب.

"إنه لموقف يبعث على الحزن. يبدو قطعا أن الروس وراء تلك الحادثة، لا يمكن أن يحدث هذا أبدا، ونأخذ الأمر على محمل الجدية وإلى أبعد حد".

دونالد ترامبالرئيس الأمريكي
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AFP

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تسويات الريتز: السعودية "ستستحوذ على 35%" من حصة شركة عائلة بن لادن

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن من المتوقع أن تستحوذ السلطات السعودية على حصة قدرها 35 بالمئة في مجموعة بن لادن العملاقة للإنشاءات، في إطار تسويات مالية مع المحتجزين السابقين في فندق "ريتز كارلتون".

وبحسب بعض المصادر، فإن ذلك يمثل إجمالي حصص رئيس مجلس الإدارة بكر بن لادن وأخويه صالح وسعد، الذين احتجزوا في حملة على الفساد في نوفمبر تشرين الثاني مع رجال أعمال بارزين آخرين وأمراء ومسؤولين كبار.وتم إطلاق سراح معظم المحتجزين في الحملة على الفساد، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد التوصل إلى تسويات مع المسؤولين.

ولم يتسن لبي بي سي على الفور الحصول على تعقيب من مجموعة بن لادن أو من مسؤولين سعوديين.

وتعد مجموعة بن لادن ذات الملكية العائلية، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للتشييد في المملكة.

ولم تعلن السلطات السعودية سوى تفاصيل قليلة عن أسماء المحتجزين في الحملة والاتهامات الموجهة إليهم ومقدار ما تنازلوا عنه.وتشير تقارير صحفية إلى أن السلطات السعودية تريد جمع أصول تزيد قيمتها على 100 مليار دولار من خلال تلك الصفقات.

يمكنكم أيضا قراءة:

اعتقالات الريتز: إعلان حرب على الفساد أم "حصان طروادة"؟

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية أثناء زيارته للمملكة المتحدة في 7 مارس/آذار، 2018.
Getty Images
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية أثناء زيارته للمملكة المتحدة في 7 مارس/آذار، 2018.

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