دونالد ترامب يفكر في الفرار من بلده، والأمير تشارلز لا يسافر إلا ومعه غرفة نومه

أعلنت الحكومة البلجيكية استعادتها السيطرة على المسجد الكبير في العاصمة بروكسل بعد أن أنهت عقد إيجاره مع المملكة العربية السعودية.

وقالت الحكومة إن القرار فوري وبررته بالمخاوف من انتشار التطرف، و تعتبر هذه الخطوة أول لإعلان رسمي بعد أشهر من المحادثات الدبلوماسية خلف الكواليس لتفادي تدهور العلاقات مع الرياض.

وبرزت المخاوف بشأن أكبر مسجد في بروكسل - والذي يقع بالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي - عقب هجمات نفذها مسلحون إسلاميون راح ضحيتها 130 شخصاً في باريس عام 2015، و 32 شخصا في بروكسل في العام التالي.

و تقول الحكومة إن القرار ينهي استخدام السعودية للمبنى بلا مقابل و كان من المقرر أن يستمر لمدة 99 عاماً.

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