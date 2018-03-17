دونالد ترامب يفكر في الفرار من بلده، والأمير تشارلز لا يسافر إلا ومعه غرفة نومه
ملخص
- الفيفا يرفع الحظر عن 3 مدن عراقية
- مصرية تحتفل بطلاقها
- طائرة تصطدم بمنزل في الفليبين
- "غصن الزيتون" تُشرد أكثر من 150 ألف شخص في عفرين
- أزمة الجاسوس الروسي: موسكو تطرد دبلوماسيين بريطانيين، وتغلق مركزا ثقافيا، وتلغي تصريح قنصلية
- ودونالد ترامب يفكر في الفرار من بلده
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إنهاء عقد إيجار السعودية المسجد الكبير في بروكسل خشية "انتشار التطرف"
أعلنت الحكومة البلجيكية استعادتها السيطرة على المسجد الكبير في العاصمة بروكسل بعد أن أنهت عقد إيجاره مع المملكة العربية السعودية.
وقالت الحكومة إن القرار فوري وبررته بالمخاوف من انتشار التطرف، و تعتبر هذه الخطوة أول لإعلان رسمي بعد أشهر من المحادثات الدبلوماسية خلف الكواليس لتفادي تدهور العلاقات مع الرياض.
وبرزت المخاوف بشأن أكبر مسجد في بروكسل - والذي يقع بالقرب من مقر الاتحاد الأوروبي - عقب هجمات نفذها مسلحون إسلاميون راح ضحيتها 130 شخصاً في باريس عام 2015، و 32 شخصا في بروكسل في العام التالي.
و تقول الحكومة إن القرار ينهي استخدام السعودية للمبنى بلا مقابل و كان من المقرر أن يستمر لمدة 99 عاماً.
مع هذا الخبر نصل إلى ختام تغطيتنا في الصفحة المباشرة التي تجدون فيها أدناه أخر تطورات الأخبار التي غطيناها اليوم.
نعود ونلقاكم غداً.
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الصومال: رئيس الوزراء ورئيس البرلمان "يحتكمان للسلاح" لحل خلاف بينهما
عززت القوات التابعة للاتحاد الافريقي من انتشارها في العاصمة الصومالية في أعقاب تصاعد التوتر بين رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير ورئيس البرلمان محمد عثمان جوواري.
كان خير قد أمر باستبدال الحراسة الأمنية حول مبنى البرلمان الواقع وسط مقديشو بقوات خاصة تابعة لحكومته.
وكان جوواري قد فاز بولاية ثانية في منصبه بعد فشل محاولة لطرح الثقة به في البرلمان، واتهم رئيس الوزراء بالوقوف وراءها.
وأعربت الأمم المتحدة والاتحادان الاوروبي والأفريقي عن قلقهم من الخلاف بين خير وجوواري وطالبت كافة السياسيين الصوماليين باحترام حكم القانون.
الأمير تشارلز لا يسافر إلا ومعه غرفة نومه
كشف الكاتب الاستقصائي البريطاني توم بووير في كتابه الجديد "المدلل، المشغول، والذي يرثى لنفسه"، وهو سيرة ذاتية لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، النقاب عن عادات الأمير خلال رحلاته المتعددة، من بينها إصراره على نقل غرفة نومه بالكامل معه.
وتقول السيرة الذاتية:" إنه قبل سفره لزيارة أصدقائه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع يشحن الفراش والأثاث واللوحات والويسكي وحتى قاعدة المرحاض وورق الحمام الخاص به."
وتضيف السيرة الذاتية إلى أن المرحلة الثانية من الشحنة الخاصة به تتضمن غذاءه حيث أنه لا يتناول سوى الغذاء العضوي.
ويشير الكتاب إلى أن تشارلز دائم الطلبات ويضع أصدقاءه تحت ضغوط مما يدفعهم لعدم تكرار تجربة دعوته ثانية.
أزمة الجاسوس الروسي: موسكو تطرد دبلوماسيين بريطانيين، وتغلق مركزا ثقافيا، وتلغي تصريح قنصلية
أعلنت الخارجية الروسية، أن موسكو أبلغت ثلاثة وعشرين دبلوماسيا بريطانيا، بمغادرة البلاد في غضون اسبوع الى جانب الغاء التصريح بوجودقنصلية بريطانية في مدينة سان بطرسبرغ، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية التيأعقبت محاولة اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا باستخدام سلاح كيماوي.
وقالت الخارجية الروسية ايضا انها علقت أنشطة المركز الثقافي البريطاني في كافة أنحاد البلاد. واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو لوري بريستو للمرة الثانية خلال أسبوع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية رسمية.
دونالد ترامب يفكر في الفرار من بلده أفغانستان
دفعت المضايقات المتلاحقة لعائلة طفل أفغاني يحمل اسم دونالد ترامب إلى التفكير بطلب اللجوء إلى دولة أجنبية.
فتلقى الأب، سعيد أسدالله، والأم، جميلة، تهديدات عدة ومطالبات بالرحيل من بلدتهم، وهو ما تحقق بالفعل هربا مما يصفونه أهل البلدة وعائلتهما بالعار الذي ألحقاه بهم بسبب دونالد ترامب الصغير.
يقول الأب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه كان يرى ترامب إبان حملته الانتخابية التي تصادفت مع ميلاد ابنه عام 2016، نموذجا لرجل الأعمال الناجح ويأمل أن يصبح ابنه عندما يكبر ثريا مثله، فأسماه على اسم الرئيس الأمريكي والمرشح الرئاسي وقتها تيمنا بذلك.
ويبدو أن دونالد ترامب لم يكن مريحا في رحم أمه. وتقول جميلة: كان متعبا. كان يرفس برجله، ويتقلب كثيرا."
تظاهرات في جرادة المغربية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية واعتقالات ناشطين
تحدى الآلاف من سكان بلدة جرادة في شرق المغرب، الإجراءات الأمنية المشددة، وحظر السلطات التظاهر، وخرجوا إلى الشوارعليطالبوا بتحسين الأوضاع الاقتصادية، والإفراج عن ناشطين أوقفوا مؤخرا.
وهتف المتظاهرونبكلمة سلمية، في مواجهة قوات الأمن التي حاولت تغيير مسار المتظاهرين. وعلى الرغم من التوتر انتهت المسيرة بلا حوادث.
وتشهد جرادة حركة احتجاج بدأت في كانون الاول/ديسمبر بعد موت شابين في منجم غير مرخص لاستخراج الفحم.
"غصن الزيتون" تُشرد أكثر من 150 ألف شخص في عفرين
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين السورية، شردت أكثر من 150 ألف شخص في غضون الأيام القليلة الماضية فقط.
وبدأت تركيا في يناير/كانون الثاني عمليتها العسكرية التي أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون".
وقالت مصادر كردية سورية إن قوات تركية ومقاتلين متحالفين معها من المعارضة السورية قصفوا بكثافة مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد مساء أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا.
وقالت وحدات حماية الشعب الكردية التي تدافع عن عفرين، إنها تخوض معارك ضد القوات التركية والمقاتلين السوريين المتحالفين معها الذين يحاولون اقتحام المدينة من الشمال.
طائرة تصطدم بمنزل في الفليبين
اصطدمت طائرة ركاب صغيرة بمنزل شمال العاصمة الفليبينية مانيلا، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص.
وكانت الطائرة تقل ستة أشخاص وأقلعت من مطار بلاريدل بإقليم بولاكان، وهوت بعد واصطدمت بالمنزل بعد دقائق من إقلاعها. وتحقق السلطات في أسباب تحطم الطائرة.
الجيش الروسي: 7 آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية اليوم
قالت وزارة الدفاع الروسية إن نحو سبعة الاف مدني غادروا الغوطة الشرقية اليوم.
وأضافت أن أكثر من خمسين الفا غادروا المنطقة منذ بدء الجيش السوري وحلفاؤه عملية عسكرية شاملة منذ ثلاثة أسابيع.
وبث التلفزيون السوري صورا للنازحين عبر ممر حمورية، في وقت قالت وكالات الإغاثة إن عشرات الحافلات نقلت الاف المدنيين من مناطق سيطرة المعارضة.
يأتي ذلك بينما قال المرصد السوري إن غارة جوية على بلدة زمالكا قتلت ما لا يقل عن ثلاثين شخصا كانوا يستعدون لمغادرة مناطق سيطرة المعارضة في البلدة.
الشرطة البريطانية: لا دليل حتى الآن يربط بين مقتل رجل الأعمال والجاسوس الروسيين
قالت الشرطة البريطانية إنه لا يوجد دليل حتى الآن يربط بين مقتل رجل الأعمال الروسي نيكولاي غلوشكوف وتسمم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في المملكة المتحدة.
وأضافت الشرطة أنها تتعامل مع حادثة رجل الأعمال على أنها جريمة قتل.
وعثر على غلوشكوف مقتولا مساء الإثنين الماضي وتأتي وفاته بعد أسبوع على تسميم سكريبال وابنته يوليا في مدينة سولزبيري جنوبي انجلترا بغاز أعصاب. واتهمت الحكومة البريطانية روسيا بتدبير محاول اغتيال الجاسوس السابق وابنته، وهو ما نفته موسكو.
الرئيس السوداني في القاهرة يوم الاثنين للقاء السيسي
يزور الرئيس السوداني عمر البشير العاصمة القاهرة بعد غد الاثنين، ليوم واحد في أول زيارة له منذ توتر العلاقات بين البلدين قبل عدة أشهر والتي تخللها استدعاء الخرطوم لسفيرها في مصر للتشاور قبل إعادته مؤخرا.
ومن المقرر أن يلتقي البشير نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لبحث جهود حل القضايا العالقة، لا سيما الموقف السوداني من سد النهضة الإثيوبي.
وكانت الآلية الرباعية للخارجية والمخابرات بين مصر والسودان عقدت أولى اجتماعاتها في القاهرة قبل أسابيع، وتم مناقشة المسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية.
مصرية تحتفل بطلاقها
احتفلت امرأة مصرية مقيمة في الولايات المتحدة بحفل طلاقها عن زوجها.
ووضعت سندريلا نانا صور حفل الطلاق على صفحتها بفيسبوك. وظهرت في الحفل في بهجة وسرور، مرتدية رداء أبيض اللون، كما قامت بدعوة أصدقائها وصديقاتها لمشاركتها تقطيع كعكعة الطلاق.
وتصف نانا المناسبة بأنها "واحدة من أفضل الأشياء والأيام في حياتي. الحمدلله على حفل طلاقي."
الفيفا يرفع الحظر عن 3 مدن عراقية
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع الحظر المفروض على إقامة مباريات دولية في ثلاث محافظات عراقية.
وقال رئيس الاتحاد، جياني انفانتينو، إن ملاعب البصرة، وكربلاء، وأربيل تستطيع الآن استضافة المباريات الدولية، ولكن الحظر لا يزال ساريا على سائر الملاعب في المحافظات الأخرى لاسيما العاصمة بغداد.