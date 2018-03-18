وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

بريطانيا تقول إن لديها أدلة على بحث روسيا عن طرق لاستخدام غاز الأعصاب في الاغتيالات

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ملخص

  1. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية عسكرية تستهدف نفقا في غزة
  2. فينلندا تستضيف محادثات متوقعة بين الكوريتين وأمريكا
  3. بريطانيا تقول إن لديها أدلة على بحث روسيا عن طرق لاستخدام غاز الأعصاب في الاغتيالات

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عاجلالخارجية البريطانية تقول إن فحص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعينات من غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم الجاسوس قد يستغرق أسبوعين

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بريطانيا تقول إن لديها أدلة على بحث روسيا عن طرق لاستخدام غاز الأعصاب في الاغتيالات

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده لديها أدلة عبر السنوات العشر الأخيرة بأن روسيا كانت تبحث عن طرق لتوصيل غاز الأعصاب من أجل الاستخدام في الاغتيالات.

وأضاف جونسون في مقابلة تلفزيونية أن بلاده لديها أدلة أيضا على أن روسيا كانت مستمرة في إنتاج وتخزين غاز نوفيتشوك.

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
Reuters
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

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عاجلفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية يقول إنه يجري مفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن هدنة ومساعدات وإجلاء الجرحى

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عاجلرئيس الوزراء البريطاني يقول إن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيمائية سيزورون بلاده غدا لفحص المادة المستخدمة في تسميم الجاسوس الروسي

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فينلندا تستضيف محادثات متوقعة بين الكوريتين وأمريكا

من المتوقع أن يجتمع ممثلون عن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في فينلندا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يبحثوا القمة المحتملة بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظهرت هذه الأنباء بعد رؤية مسؤول كوري رفيع في العاصمة بكين يصعد إلى طائرة متجهة إلى فلندا.

ومن المتوقع أن يلتقي هذا المسؤول دبلوماسيين أمريكيين سابقين وخبراء أمن من كوريا الجنوبية.

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الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية عسكرية تستهدف نفقا في غزة

ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته العاملة على حدود غزة أحبطت اليوم محاولة حركة حماس إعادة بناء نفق لشن هجمات.

وقال الجيش "باستخدام معلومات مخابرات دقيقة وتكنولوجيا جديدة، تمكنت قوات الدفاع الإسرائيلية من إحباط محاولة من جانب حماس لتجديد نفق إرهابي قديم قرب كرم أبو سالم"، في إشارة إلى معبر تجاري على الحدود مع القطاع.

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