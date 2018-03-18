بريطانيا تقول إن لديها أدلة على بحث روسيا عن طرق لاستخدام غاز الأعصاب في الاغتيالات

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده لديها أدلة عبر السنوات العشر الأخيرة بأن روسيا كانت تبحث عن طرق لتوصيل غاز الأعصاب من أجل الاستخدام في الاغتيالات.

وأضاف جونسون في مقابلة تلفزيونية أن بلاده لديها أدلة أيضا على أن روسيا كانت مستمرة في إنتاج وتخزين غاز نوفيتشوك.