وزير الخارجية البريطاني ونظيره البولندي

بريطانيا تقول إن روسيا تخفي الحقيقة في كومة من الأكاذيب، وإسرائيل تعتقل فرنسيا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين

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ملخص

  1. الحكومة العراقية توافق على دفع أجور الموظفين وقوات الأمن في إقليم كردستان
  2. الرئيس السوداني يلتقي نظيره المصري اليوم
  3. خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يصلون اليوم إلى بريطانيا للتحقيق في قضية الجاسوس
  4. إسرائيل تعتقل فرنسيا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين
  5. انفجار مبنى مفخخ في عفرين يودي بحياة 11 شخصا

تغطية مباشرة

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بريطانيا تقول إن روسيا تخفي الحقيقة في كومة من الأكاذيب

عبّر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن تضامنهم غير المحدود مع بريطانيا في خلافها مع روسيا بشأن قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج وابنته.

ودعا الوزراء روسيا للإجابة على أسئلة بريطانيا قائلين إن الاتحاد الأوروبي يأخذ بجدية تامة التقييم البريطاني لمن تعق عليه المسؤولية.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن نفي موسكو مسؤوليتها عن الحادث هو استراتيجية روسية تقليدية تعتمد على إخفاء الحقيقة في كومة من الأكاذيب.

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طفل يقتل أخته بعد شجار على لعبة فيديو

قالت الشرطة في ولاية مسيسيبي الأمريكية إن طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً قتلت على يد أخيها البالغ من العمر تسعة أعوام بطلق ناري بعد شجار بينهما على لعبة فيديو.

وأضافت الشرطة أن الطفل أمسك مسدسا بعد أن منعته اخته من إمساك مقود اللعبة وأطلق عليها النار من الخلف.

وتوفيت الطفلة لاحقا في مستشفى في الولاية.

لم يعرف ماذا سيحدث للطفل
Getty Images
لم يعرف ماذا سيحدث للطفل

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انفجار مبنى مفخخ في عفرين يودي بحياة 11 شخصا

قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا بينهم 7 مدنيين و4 من عناصر الجيش السوري الحر في انفجار منزل فخخه عناصر وحدات الحماية الكردية قبيل انسحابهم من مركز مدينة عفرين.

وأوضحت مصادر من داخل المدينة أنه وخلال عمليات تطهير المدينة من الألغام والعبوات التي زرعها مقاتلو الوحدات الكردية، في منازل المدنيين انفجر منزل مكون من 4 طوابق ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

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يمكنكم الاطلاع على الأخبار التي غطيناها أمس على الرابط التالي:

أفضل معلمة في العالم ، ووزيرة الخارجية الكورية فوجئت من سرعة ترامب

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إسرائيل تعتقل فرنسيا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين

أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية أن مواطنا فرنسيا يعمل في القنصلية الفرنسية في القدس قيد الاعتقال حاليا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين.

ومن المقرر أن يمثل الفرنسي أمام المحكمة في بئر السبع جنوبي إسرائيل في وقت لاحق اليوم.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن الفرنسي رومان فرانك يعمل سائقا في القنصلية الفرنسية.

وأضافت أن الفرنسي أعتقل قبل عدة أسابيع بعد ان قام برحلات عدة بين غزة والضفة الغربية.

واتهمته إسرائيل باستخدام سيارة القنصلية الفرنسية من أجل تجنب كشفه من قبل الحواجز الإسرائيلية أثناء نقل 70 مسدسا ورشاشين إلى مناطق السلطة الفلسطينية لبيعها إلى تجار الأسلحة غير القانونية.

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خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يصلون اليوم إلى بريطانيا للتحقيق في قضية الجاسوس

يصل خبراء دوليون من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إلى المملكة المتحدة اليوم للتحقق من نوع غاز الأعصاب المستخدم في تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

ورفض بوتين اتهام بريطانيا لروسيا بأنها تقف وراء الهجوم.

ويسعى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لموقف بلاده.

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الرئيس السوداني يلتقي نظيره المصري اليوم

من المقرر أن يصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى القاهرة اليوم في زيارة قصيرة للقاء نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وسيبحث الرئيسان عددا من الملفات والقضايا العالقة بين بلديهما، في مقدمتها أزمة المثلث الحدودي "حلايب وشلاتين" وسد النهضة الإثيوبي.

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الحكومة العراقية توافق على دفع أجور الموظفين وقوات الأمن في إقليم كردستان

قال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية إن العراق وافق على دفع أجور الموظفين وقوات الأمن في إقليم كردستان العراق.

وأضاف الحديثي أن وزارة المالية الاتحادية حولت 317 مليار دينار عراقي لوزارة المالية في إقليم كردستان.

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