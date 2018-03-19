بريطانيا تقول إن روسيا تخفي الحقيقة في كومة من الأكاذيب، وإسرائيل تعتقل فرنسيا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين

عبّر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن تضامنهم غير المحدود مع بريطانيا في خلافها مع روسيا بشأن قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج وابنته.

ودعا الوزراء روسيا للإجابة على أسئلة بريطانيا قائلين إن الاتحاد الأوروبي يأخذ بجدية تامة التقييم البريطاني لمن تعق عليه المسؤولية.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن نفي موسكو مسؤوليتها عن الحادث هو استراتيجية روسية تقليدية تعتمد على إخفاء الحقيقة في كومة من الأكاذيب.