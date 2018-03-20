الهند تؤكد مقتل 39 من مواطنيها في العراق على يد تنظيم الدولة الإسلامية
التحقيق مع رئيس فرنسي سابق بشأن تمويل القذافي لحملته الانتخابية
جواسيس ونساء جميلات وبيانات فيسبوك
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جواسيس ونساء جميلات وبيانات فيسبوك
صدرت إدعاءات جديدة ضد شركة تحليل البيانات والاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica التي كانت قد اتهمت بالفعل باستخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها من خمسين مليون مستخدم لخدمة فيسبوك بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وبثت القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني تقريرا سريا بدا فيه أن روؤساء الشركة ناقشوا طرقا لخداع السياسيين.
وجاء في التقرير التلفزيوني أن مسؤولي الشركة قالوا إن باستطاعتهم استخدام جواسيس سابقين ونساء جميلات لتحقيق غاياتهم في أهداف محتملة.
لكن كامبريدج أناليتيكا قالت في وقت لاحق إنها لم تشارك في هذا السلوك أو شاركت فيه.
الهند تؤكد مقتل 39 من مواطنيها في العراق على يد تنظيم الدولة الإسلامية
قالت السلطات الهندية إن 39 من عمال البناء الهنود الذين خطفهم متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قبل ثلاث سنوات تأكد مقتلهم.
وقال وزير الخارجية سوشما سواراج إنه تم انتشال جثثهم من مقبرة جماعية شمال غرب الموصل.
وكانت الحكومة الهندية تعتقد أن العمال ما زالوا على قيد الحياة وطلبت مساعدة العراق في العثور عليهم بعد استعادة السيطرة على مدينة الموصل العام الماضي.
التحقيق مع رئيس فرنسي سابق بشأن تمويل القذافي لحملته الانتخابية
تقول مصادر قضائية إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استدعي إلى مركز للشرطة لاستجوابه حول مزاعم بشان تمويل غير قانوني من ليبيا خلال حملته الانتخابية الرئاسية في 2007.
وهذه هي المرة الأولى منذ بدء التحقيق مع ساركوزي عام 2013 والذي جرى فيه استجواب ساركوزي الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وأُعيد مدير حملته كلود جيان إلى السجن في الشهر الماضي.
ويزعم أن المسؤولين الليبيين سلموا ملايين اليورو نقدًا لفريق انتخاب ساركوزي.
وتقول وسائل الإعلام الفرنسية إن صهر الزعيم الليبي الراحل عبد الله السنوسي والرئيس السابق للمخابرات العسكرية الليبية البغدادي علي المحمودي أبلغا الادعاء العام الفرنسي بشأن التمويل المزعوم.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
جواسيس ونساء جميلات وبيانات فيسبوك
صدرت إدعاءات جديدة ضد شركة تحليل البيانات والاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica التي كانت قد اتهمت بالفعل باستخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها من خمسين مليون مستخدم لخدمة فيسبوك بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وبثت القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني تقريرا سريا بدا فيه أن روؤساء الشركة ناقشوا طرقا لخداع السياسيين.
وجاء في التقرير التلفزيوني أن مسؤولي الشركة قالوا إن باستطاعتهم استخدام جواسيس سابقين ونساء جميلات لتحقيق غاياتهم في أهداف محتملة.
لكن كامبريدج أناليتيكا قالت في وقت لاحق إنها لم تشارك في هذا السلوك أو شاركت فيه.
الهند تؤكد مقتل 39 من مواطنيها في العراق على يد تنظيم الدولة الإسلامية
قالت السلطات الهندية إن 39 من عمال البناء الهنود الذين خطفهم متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قبل ثلاث سنوات تأكد مقتلهم.
وقال وزير الخارجية سوشما سواراج إنه تم انتشال جثثهم من مقبرة جماعية شمال غرب الموصل.
وكانت الحكومة الهندية تعتقد أن العمال ما زالوا على قيد الحياة وطلبت مساعدة العراق في العثور عليهم بعد استعادة السيطرة على مدينة الموصل العام الماضي.
التحقيق مع رئيس فرنسي سابق بشأن تمويل القذافي لحملته الانتخابية
تقول مصادر قضائية إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي استدعي إلى مركز للشرطة لاستجوابه حول مزاعم بشان تمويل غير قانوني من ليبيا خلال حملته الانتخابية الرئاسية في 2007.
وهذه هي المرة الأولى منذ بدء التحقيق مع ساركوزي عام 2013 والذي جرى فيه استجواب ساركوزي الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وأُعيد مدير حملته كلود جيان إلى السجن في الشهر الماضي.
ويزعم أن المسؤولين الليبيين سلموا ملايين اليورو نقدًا لفريق انتخاب ساركوزي.
وتقول وسائل الإعلام الفرنسية إن صهر الزعيم الليبي الراحل عبد الله السنوسي والرئيس السابق للمخابرات العسكرية الليبية البغدادي علي المحمودي أبلغا الادعاء العام الفرنسي بشأن التمويل المزعوم.