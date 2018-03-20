جواسيس ونساء جميلات وبيانات فيسبوك

صدرت إدعاءات جديدة ضد شركة تحليل البيانات والاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica التي كانت قد اتهمت بالفعل باستخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها من خمسين مليون مستخدم لخدمة فيسبوك بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وبثت القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني تقريرا سريا بدا فيه أن روؤساء الشركة ناقشوا طرقا لخداع السياسيين.

وجاء في التقرير التلفزيوني أن مسؤولي الشركة قالوا إن باستطاعتهم استخدام جواسيس سابقين ونساء جميلات لتحقيق غاياتهم في أهداف محتملة.

لكن كامبريدج أناليتيكا قالت في وقت لاحق إنها لم تشارك في هذا السلوك أو شاركت فيه.