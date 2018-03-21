"الإنسان" أحب الأوصاف إلى السيسي، ووزير الخارجية البريطاني يقارن بوتين وهتلر

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه يتمنى أن يتحلى المصريون بالصبر وأن يتذكروه على أنه حاول الحفاظ على بلده في ظروف صعبة.

وفي حوار مسجل على هيئة فيلم تسجيلي باسم "رئيس وشعب" قبل الانتخابات الرئاسية الاسبوع المقبل، قال السيسي إن تاريخه سيعرض أمام الله وإن هذا هو الحكم الحقيقي على أدائه.

ولدى سؤاله عن الصفة التي يحب أن يصفه المصريون بها، قال السيسي، بعد صمت قصير، إنه يحب أن يتذكره المصريون بصفة "الإنسان".

وكان السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات حتى ظهر مرشح آخر غير متوقع قبل لحظات من إغلاق باب الترشح، وهو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وهو حزب سياسي صغير.

وفي حين يرى مؤيدو السيسي أنه أعاد لمصر استقرارا افتقدته لسنوات في أعقاب الفترة التي تلت ثورة الـخامس والعشرين من يناير عام 2011، هناك من يرى الانتخابات المقبلة مجرد استفتاء أو تمديد للرئيس الحالي.

ويقول معارضو السيسي إن السلطات عملت على إبعاد أي مرشح حقيقي عن حلبة السباق كي لا يمثل أي تهديد للرئيس، ومن بينهم رئيس أركان الجيش السابق، سامي عنان، المحتجز حاليا في سجن عسكري لإعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش.