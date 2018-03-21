"الإنسان" أحب الأوصاف إلى السيسي، ووزير الخارجية البريطاني يقارن بوتين وهتلر
ملخص
- ترامب: مبيعات السلاح "مبلغ تافِه" بالنسبة لولي عهد السعودية
- السعودية تعتزم إنشاء صندوق لقطاع السينما برأس مال 10 مليار دولار
- "الإنسان" أحب الأوصاف إلى السيسي
- أسماء الأسد تحتفل بعيد الأم
- استئناف المحاكمة المغلقة للفتاة الفلسطينية التي صفعت جنديا إسرائيليا
- تدمير إسرائيل "المفاعل النووي السوري" عام 2007: 4 طائرات F-15، والمهمة استغرقت 4 ساعات
- ومن وراء فصل وزير الخارجية الأمريكية: بن سلمان، السعودية، أم بن زايد، الإمارات؟
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وزير الخارجية البريطاني يقارن بوتين وهتلر في استغلال المناسبات الرياضية العالمية
قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه من الصواب مقارنة الطريقة التي يستخدم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسابقة كأس العالم لكرة القدم بالطريقة التي استخدم فيها أدولف هتلر أولمبياد عام 1936.
وقال ذلك في البرلمان عبر موافقته على بيان قدمه عضو برلماني ضمن اللجنة البرلمانية التي تبحث قضية تسميم العميل الروسي المزدوج وابنته على الأراضي البريطانية.
وأضاف جونسون إنه لمن المقيت التفكير في كيف أن بوتين سيمجد في كأس العالم بكرة القدم التي ستنطلق في روسيا في شهر يونيو/حزيران القادم.
قطار يدعس فرس نهر في موزمبيق والسكان يتقاسمون اللحم
دهس قطار في موزمبيق فرس نهر عملاق ما أدى لمقتله.
ويبلغ وزن فرس النهر المذكور أكثر من طنين ويعتقد أن عمره بين أربع وخمس سنوات.
ووقع حادث الدهس منتصف ليل الثلاثاء في مقاطعة دوندو.
وفي صباح اليوم التالي تجمع الناس هناك حول فرس النهر من أجل تقاسم لحمه.
وقال السكان إن فرس النهر المذكور خرب محاصيلهم وهدد حياة الناس في المنطقة.
أسماء الأسد تحتفل بعيد الأم
نشرت الرئاسة السورية على حسابها بانستغرام صورتين لأسماء الأسد، قرينة الرئيس بشار الأسد، أثناء احتفالها بعيد الأم اليوم مع عدد من الجنديات السوريات.
ولم تظهر أسماء الأسد علنا في السنوات الأولى للانتفاضة في سوريا إلا نادرا، ولكنها كانت أكثر نشاطا في العامين الأخيرين.
وأسماء أم لثلاثة أطفال ومولودة في بريطانيا. وقالت في تصريحات صحفية سابقة إنها رفضت عروضا للفرار من سوريا والبقاء في المنفى في الخارج.
حماس تنشر صور أحد المتهمين بتفجير موكب رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية
نشرت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس مساء اليوم صورا لشخص يدعى أنس أبو خوصة قالت إنه أحد المتهمين بتفجير موكب رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله الأسبوع الماضي.
وأعلنت أجهزة أمن حماس حالة الاستنفار في صفوف عناصرها وقامت بإغلاق جميع الحدود والأنفاق ونصب حواجز داخل المدن الرئيسية للقبض على أبوخوصة الذي لايزال هارباً.
نيوزيلندا تبيد 200 ألف فأر
قالت الحكومة النيوزيلندية إنها تمكنت من إبادة ما يقرب من 200 ألف فأر كانت على جزيرة.
وأضافت الحكومة أن الأعداد الكبيرة من الفئران هددت بانقراض أصناف فريدة من الحيوانات من بينها طيور وحشرات وكذلك نباتات.
واستغرقت حملة الحكومة على الفئران خمس سنوات وكلفت أكثر من مليون دولار واستخدم فيها فرق متخصصة بطرد الفئران وكلاب مدربة وطائرات لإلقاء المبيدات من الجو.
وكانت الفئران وصلت إلى الجزيرة في عام 1800 عبر حطام السفن وسفن الصيد.
تفاصيل اتفاق حرستا في دمشق بين المعارضة السورية والحكومة بوساطة وروسيا
قالت مصادر من المعارضة السورية إن اجتماعا عقد اليوم بين وفد عن فصائل المعارضة في حرستا بدمشق ووجهاء من المدينة مع وفد حكومي بوساطة روسية وتم الاتفاق على:
1- خروج العسكريين بسلاحهم ومن يرغب من المدنيين من حرستا إلى الشمال السوري بضمانات روسية.
2- إعطاء ضمانات للأهالي في حرستا الذين يرغبون بالبقاء في المدينة من الجانب الحكومي والروس بعدم التعرض لأحد في المدينة والحفاظ على مكون المدينة دون تهجير أو تغيير ديموغرافي.
3- يبدأ خروج العوائل الراغبة بالخروج إلى الشمال السوري غدا الخميس الساعة السابعة صباحا .
4- تشكيل لجنة مشتركة من أهالي حرستا في الداخل والخارج من أجل متابعة أمور من بقي في المدينة ومتابعة أمور المعتقلين وتسيير شؤون المدينة.
من وراء فصل وزير الخارجية الأمريكية: بن سلمان، السعودية، أم بن زايد، الإمارات؟
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان يدعيان أنهما وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير وزير خارجيته ريكس تليرسون.
وقال مصدر مقرب من بن سلمان للصحيفة إن ولي العهد يزعم أن فصل تيلرسون كان أحد مطالبه لترامب عبر صهر الأخير ومستشاره، جاريد كوشنر، قبل زيارته للبيت الأبيض أمس الثلاثاء، بسبب بعض سياسات تيلرسون المتعلقة بالشرق الأوسط لاسيما تأييده للاتفاق النووي مع إيران، وسعيه لإنهاء الحصار الاقتصادي الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
وعلمت الصحيفة من مصدر آخر مقرب من بن زايد أنه "يتفاخر أمام كل فرد من أفراد العائلات الحاكمة في الخليج أنه العقل المدبر وراء فصل تيلرسون".
هل هذه الكرات صفراء أم خضراء؟
ماهو لون كرات المضرب التي تراها في الصورة؟
هل هذه الكرات صفراء أم خضراء؟ يبدو أنه سؤال بسيط.
كرات المضرب هذه واضح أنها صفراء، ولكن الكثيرين يقولون إنها خضراء بشكل واضح. وزد على ذلك أن آخرين يقولون إنها خضراء وصفراء.
ولحسن الحظ فإن روجر فيدرير بطل لعبة كرة المضرب المصنف أول عالمياً قدم لنا الإجابة في تسجيل مصور شاهده مئات آلاف المستخدمين على الانترنت.
فيدرير قال عندما طلب رأيه في القضية : إنها صفراء، أليس كذلك؟
وبالنسبة لبعض المستخدمين فإن كلمة فيدرير كافية لإقناعهم، إلا أن آخرين لم يقتنعوا وقالوا إنه جانب الصواب.
وقال آخرون إن كرات المضرب يمكن أن تشاهد خضراء أو صفراء.
والسؤال المحير لماذا يرى الأشخاص ألوان مختلفة لنفس الأشياء في الصورة؟
أردوغان: على القوات الأمريكية مغادرة منبج السورية
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الولايات المتحدة لا تتمتع بحق البقاء في بلدة منبج شمالي سوريا.
وفي تصريحات بثتها قناة "إن تي في NTV" التركية التلفزيونية الخاصة، أشار إردوغان إلى إعلان الولايات المتحدة إصرارها على عدم مغادرة منبج فقال إن الأمريكيين لا حق لهم في نشر قواتهم في منبج.
تأتي تصريحات إردوغان في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها لن تسحب قواتها من منبج على الرغم من المطالب التركية.
وتسيطر على منبج حاليا وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
اطلاق سراح 76 فتاة اختطفتهم جماعة بوكو حرام في نيجيريا
قالت الحكومة النيجيرية في بيان لها ان جماعة بوكو حرام المتشددة اطلقت صراح سبع و ستين فتاة و هم التلميذات المختطفات من بلدة دابتشى النيجيرية الشهر الماضى، وعددهن الكلى 110 فتاة.
وأضاف شهود عيونأن أشخاصا يعتقد أنهم متشددون إسلاميون من جماعة بوكو حرام أعادوا الفتيات.
وقال ضابط بالجيش فى نقطة تفتيش قرب البلدة لرويترز ان عملية اعادة الفتيات قد تمت دون تقديم مزيد من التوضيحات .
عاجلمراسل بي بي سي في دمشق يفيد بخروج 315 من مقاتلي المعارضة من منطقة حرستا بموجب اتفاق مع روسيا
لاعب المنتخب الاسباني السابق مطلوب للسجن بتهمة الاحتيال أثناء وجوده مع ريال مدريد
طالب الإدعاء المالي في إسبانيا بسجن لاعب كرة القدم تشابي ألانسو لمدة خمس سنوات بتهمة الاحتيال الضريبي.
وقال الإدعاء إن اللاعب الإسباني مدين للسلطات بمبلغ 2.5 مليون دولار كضرائب عن أموال جناها من حقوق الصور ولم يعلن عنها عن الفترة بين عامي 2010 و 2012.
وخلال تلك الفترة كان تشابي يلعب مع فريق ريال مدريد.
ونفى اللاعب ارتكاب أي مخالفات مالية.
السعودية تعتزم إنشاء صندوق لقطاع السينما برأس مال 10 مليار دولار
تعتزم هيئة الترفيه الحكومية السعودية التعاقد مع الرئيس السابق لإحدى كبرى شركات الانتاج والتوزيع السينمائي والفني في لترأس صندوق خاص لصناعة السينما في المملكة برأس مال يقدر بـ 10 مليارات دولار أمريكي.
وقالت مجلة "فاريتي" الأمريكية الفنية إن المفاوضات مع المنتج كريس فنتون، الرئيس السابق لمجموعة دي إم جي، اقتربت من نهايتها، وتتمحور حاليا حول المسمى الوظيفي له.
وأضافت إن فنتون سيعمل تحت إشراف رئيس الهيئة العامة للثقافة أحمد بن فهد المزيد.
وقالت السعودية الشهر الماضي إنها تعتزم استثمار نحو 64 مليار دولار في قطاع الترفيه خلال السنوات العشرة المقبلة، في إطار برنامج للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد.
وشهدت السعودية خلال الأشهر الماضية تنظيم حفلات موسيقية، ومهرجان ثقافي للقصص المصورة، كما بدأت في أعمال تشييد دار للأوبرا في العاصمة الرياض، ضمن مجموعة أخرى من أعمال بناء البنى التحتية الترفيهية.
تدمير إسرائيل "المفاعل النووي السوري" عام 2007: 4 طائرات F-15، والمهمة استغرقت 4 ساعات
كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تفاصيل تدمير إسرائيل لما وصفته بالمفاعل النووي السوري عام 2007 في محافظة دير الزور، شمالي شرق دمشق.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن 4 طائرات من طراز F-15 انطلقتا من قاعدتين عسكريتين جنوبي إسرائيل الساعة 10:30 مساء يوم الخامس من سبتمبر/أيلول ذلك العام، واستغرقت المهمة 4 ساعات.
وقالت الوزارة، في اعترافها للمرة الأولى، إن الحكومة السورية كانت على وشك الانتهاء من بناء المفاعل المفترض بنهاية ذلك العام.
وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلية، إسرائيل كاتس، إن الضربة الإسرائيلية رسالة إلى إيران بأن إسرائيل لن تسمح لها بامتلاك أسلحة نووية.
عاجلوزير الخارجية التركي يقول إن بلاده ستطبق نموذجا أتفق عليه في منبج على كل المناطق التي يسيطر عليها الأكراد
عاجلوزير الخارجية التركي يقول إنه توصل إلى تفاهم مع أمريكا حول مدينة منبج التي يسيطر عليها الأكراد
عاجلوزير الخارجية التركي يبحث مع أمريكا القوات التي ستخلف الأكراد في تأمين مدينة منبج شمالي سوريا
سفير بريطانيا في روسيا يرفض الاجتماع مع المسؤولين
رفض السفير البريطاني إلى روسيا لوري بريستو اجتماعا دعت إليه وزارة الخارجية الروسية في موسكو من أجل بحث قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج وابنته على الأراضي البريطانية.
وقالت السفارة البريطانية إن مسؤولا أقل رتبة يمكن أن يحضر الاجتماع.
ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف باتهام بريطانيا بأنها لا ترغب بالاستماع إلى أي أجوبة في الاجتماع الذي يهدف لتقديم وجهة النظر الروسية في القضية.
اتفاق لخروج مقاتلي حركة أحرار الشام من حرستا بدمشق
تفيد الأنباء الواردة من سوريا بأن اتفاقا تم في الغوطة الشرقية من أجل خروج مقاتلي حركة أحرار الشام المعارضة من حرستا وتوجههم إلى شمالي سوريا.
وقالت الحكومة السورية ومصادر معارضة إن مقاتلي الحركة سيلقون سلاحهم مقابل تأمين ممر آمن لهم.
ولم يتضح بعد موعد تنفيذ الاتفاق وإجلاء المقاتلين بحسب الصفقة التي تمت مع روسيا.
استئناف المحاكمة المغلقة للفتاة الفلسطينية التي صفعت جنديا إسرائيليا
بعد يومين من قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية باغلاق جلسات محاكمة الشابة الفلسطينية عهد التميمي أمام العامة والصحافة، تستمر محاكمتها الْيَوْمَ في عوفر غربي مدينة رام الله.
وكانت عهد البالغة من العمر سبعة عشر عاما ظهرت في شريط فيديو مع والدتها ناريمان وابنة عمها نور وهن يتعاركن مع جنود إسرائيليين، وصفعت احدهم في الخامس عشر من ديسمبر الماضي.
وبدأت محاكمة التميمي في الثالث عشر من شباط فبراير، وتثير جدلا كبيرا باعتبار الفتاة تحت السن القانونية.
السيسي يتمنى أن يتذكره المصريون بصفة "الإنسان"
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه يتمنى أن يتحلى المصريون بالصبر وأن يتذكروه على أنه حاول الحفاظ على بلده في ظروف صعبة.
وفي حوار مسجل على هيئة فيلم تسجيلي باسم "رئيس وشعب" قبل الانتخابات الرئاسية الاسبوع المقبل، قال السيسي إن تاريخه سيعرض أمام الله وإن هذا هو الحكم الحقيقي على أدائه.
ولدى سؤاله عن الصفة التي يحب أن يصفه المصريون بها، قال السيسي، بعد صمت قصير، إنه يحب أن يتذكره المصريون بصفة "الإنسان".
وكان السيسي مرشحا وحيدا في الانتخابات حتى ظهر مرشح آخر غير متوقع قبل لحظات من إغلاق باب الترشح، وهو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وهو حزب سياسي صغير.
وفي حين يرى مؤيدو السيسي أنه أعاد لمصر استقرارا افتقدته لسنوات في أعقاب الفترة التي تلت ثورة الـخامس والعشرين من يناير عام 2011، هناك من يرى الانتخابات المقبلة مجرد استفتاء أو تمديد للرئيس الحالي.
ويقول معارضو السيسي إن السلطات عملت على إبعاد أي مرشح حقيقي عن حلبة السباق كي لا يمثل أي تهديد للرئيس، ومن بينهم رئيس أركان الجيش السابق، سامي عنان، المحتجز حاليا في سجن عسكري لإعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش.
ترامب: مبيعات السلاح "مبلغ تافِه" بالنسبة لولي عهد السعودية
أبرز الرئيس الأمريكي خلال لقائه أمس بولي عهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض حجم مبيعات الولايات المتحدة من العتاد العسكري والأسلحة للسعودية.
وأظهر ترامب فجأة لوحة كبيرة للأمير محمد، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، مستعرضا عمليات الشراء السعودية لمعدات عسكرية أمريكية تتراوح بين السفن وأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات والعربات القتالية.
وقال ترامب لضيفه مازحا: "هذا مبلغ تافِه بالنسبة لك".
ووقعت السعودية العام الماضي اتفاقات مع واشنطن بقيمة 200 مليار دولار، تشمل مشتريات عتاد عسكري ضخمة.
وقال ترامب في المؤتمر الصحفي أمس إن المبيعات العسكرية للسعودية أسهمت في توفير 40 ألف وظيفة للأمريكيين.