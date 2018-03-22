الكونغرس الأمريكي يستهدف "صندوق دعم الشهداء" ووثائق "نيورك تايمز" عن نفوذ إمارتي-سعودي في البيت الأبيض

وثائق "نيورك تايمز" عن نفوذ إمارتي-سعودي في البيت الأبيض
نيويورك تايمز تحصل على وثائق تشير إلى تدخل
إمارتي-سعودي في عملية صنع القرار بالبيت الأبيض
حصلت صحيفة "نيويورك تايمز"
الأمريكية على مئات الوثائق التي تزعم بتدخل السعودية والإمارات العربية المتحدة
في سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة إن الوثائق تشتمل على مراسلات
بالبريد الإلكتروني بين رجل الأعمال اللبناني-الأمريكي جورج نادر، المستشار
السياسي لولي عهد أبو ظبي، ونائب رئيس لجنة المالية التابعة للحزب الجمهوري، إليوت
برويدي. وتشير الوثائق، وفقا لمصادر الصحيفة، إلى جهود إمارتية-سعودية للتأثير على
سياسات وقرارات ترامب.
وقال أحد المصادر إن المحقق الخاص في مزاعم
تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية السابقة، روبرت مولر، استدعى نادر، مجددا
للإدلاء بشهادته واستجوابه حول الاشتباه بتقديم الإمارات دعم مالي للتاثير على
سياسات ترامب.
وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات إن نادر أصبح
"شاهدا متعاونا" مع مولر، وأن التحقيقات يبدو أن تتوسع لتشمل التدخل
الأجنبي عموما في سير الانتخابات السابقة وعملية صنع القرار في البيت الأبيض.
وقالت المصادر إن إزاحة ريكس تيلرسون من وزارة
الخارجية الأمريكية كان على رأس أولويات الرجلين، فضلا عن حث ترامب أكثر من مرة
على لقاء قيادات في الدولتين الخليجيتين خارج البيت الأبيض.
وشكك محامي برويدي في صحة تلك الوثائق.
الكونغرس الأمريكي يستهدف "صندوق دعم الشهداء"
يعتزم الكونغرس الأمريكي إقرار مشروع قانون خلال اليومين المقبلين
لتقليص المساعدات الأمريكية السنوية للسلطة الفلسطينية إذا لم توقف المخصصات
المالية الشهرية لأسر عائلات فلسطينيين قتلوا اثناء أو بعد تنفيذ هجمات في إسرائيل
أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقدم واشنطن 300 مليون دولار سنويا للسلطة
الفلسطينية. ويقول مشرعون ومسؤولون أمريكيون إن السلطة الفلسطينية تخصص جزءا من المساعدات
الأمريكية لدعم "صندوق عائلات الشهداء".
ويحمل مشروع القانون اسم "تايلور فورس
اكت"، نسبة إلى تايلور فورس، العسكري الأمريكي المتقاعد، الذي قُتل طعنا على
يد فلسطيني أثناء زيارته لإسرائيل عام 2016.
وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلي إن السلطة
الفلسطينية خصصت 687 مليون دولار للصندوق العام الماضي.
وكان مسؤولون فلسطينيون دافعوا في أكثر من
مناسبة عن الصندوق، مؤكدين على أنه مسؤولية اجتماعية للعناية بعائلات من قتل أو
سجن على يد قوات إسرائيلية.
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تبرئة مذيعة مصرية من تهمة خطف الأطفال
برأت محكمة مصرية المذيعة ريهام سعيد، من تهمة خطف الأطفال.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي حكمها بعد الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.
وتضمن الحكم أيضا تبرئة 3 من فريق إعداد برنامجها من اتهامات التحريض على اختطاف طفلين، ومعاقبة عضوة بفريق الإعداد بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
وألقي القبض على الإعلامية إثر اتهامها وفريق إعداد برنامجها بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية.
وقال مصدر بمصلحة السجون إن المتهمات ما زالن في سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية وسوف يتم ترحيلهن لمديرية أمن القاهرة فور وصول إخطار رسمي بالبراءة.
وثائق "نيورك تايمز" عن نفوذ إمارتي-سعودي في البيت الأبيض
نيويورك تايمز تحصل على وثائق تشير إلى تدخل إمارتي-سعودي في عملية صنع القرار بالبيت الأبيض
حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على مئات الوثائق التي تزعم بتدخل السعودية والإمارات العربية المتحدة في سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة إن الوثائق تشتمل على مراسلات بالبريد الإلكتروني بين رجل الأعمال اللبناني-الأمريكي جورج نادر، المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، ونائب رئيس لجنة المالية التابعة للحزب الجمهوري، إليوت برويدي. وتشير الوثائق، وفقا لمصادر الصحيفة، إلى جهود إمارتية-سعودية للتأثير على سياسات وقرارات ترامب.
وقال أحد المصادر إن المحقق الخاص في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية السابقة، روبرت مولر، استدعى نادر، مجددا للإدلاء بشهادته واستجوابه حول الاشتباه بتقديم الإمارات دعم مالي للتاثير على سياسات ترامب.
وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات إن نادر أصبح "شاهدا متعاونا" مع مولر، وأن التحقيقات يبدو أن تتوسع لتشمل التدخل الأجنبي عموما في سير الانتخابات السابقة وعملية صنع القرار في البيت الأبيض.
وقالت المصادر إن إزاحة ريكس تيلرسون من وزارة الخارجية الأمريكية كان على رأس أولويات الرجلين، فضلا عن حث ترامب أكثر من مرة على لقاء قيادات في الدولتين الخليجيتين خارج البيت الأبيض.
وشكك محامي برويدي في صحة تلك الوثائق.
الكونغرس الأمريكي يستهدف "صندوق دعم الشهداء"
يعتزم الكونغرس الأمريكي إقرار مشروع قانون خلال اليومين المقبلين لتقليص المساعدات الأمريكية السنوية للسلطة الفلسطينية إذا لم توقف المخصصات المالية الشهرية لأسر عائلات فلسطينيين قتلوا اثناء أو بعد تنفيذ هجمات في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقدم واشنطن 300 مليون دولار سنويا للسلطة الفلسطينية. ويقول مشرعون ومسؤولون أمريكيون إن السلطة الفلسطينية تخصص جزءا من المساعدات الأمريكية لدعم "صندوق عائلات الشهداء".
ويحمل مشروع القانون اسم "تايلور فورس اكت"، نسبة إلى تايلور فورس، العسكري الأمريكي المتقاعد، الذي قُتل طعنا على يد فلسطيني أثناء زيارته لإسرائيل عام 2016.
وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية خصصت 687 مليون دولار للصندوق العام الماضي.
وكان مسؤولون فلسطينيون دافعوا في أكثر من مناسبة عن الصندوق، مؤكدين على أنه مسؤولية اجتماعية للعناية بعائلات من قتل أو سجن على يد قوات إسرائيلية.