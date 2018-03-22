الكونغرس الأمريكي يستهدف "صندوق دعم الشهداء" ووثائق "نيورك تايمز" عن نفوذ إمارتي-سعودي في البيت الأبيض

برأت محكمة مصرية المذيعة ريهام سعيد، من تهمة خطف الأطفال.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي حكمها بعد الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.

وتضمن الحكم أيضا تبرئة 3 من فريق إعداد برنامجها من اتهامات التحريض على اختطاف طفلين، ومعاقبة عضوة بفريق الإعداد بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وألقي القبض على الإعلامية إثر اتهامها وفريق إعداد برنامجها بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية.

وقال مصدر بمصلحة السجون إن المتهمات ما زالن في سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية وسوف يتم ترحيلهن لمديرية أمن القاهرة فور وصول إخطار رسمي بالبراءة.