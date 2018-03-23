من نيودلهي إلى تل أبيب عبر السعودية، و1.3 تريليون درهم في تغريدة إمارتية

عيَّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون مستشارا جديدا للأمن القومي في إدارته، وذلك خلفا للجنرال إتش آر مكماستر الذي أعلن عن استقالته يوم أمس الخميس وسيغادر منصبه في التاسع من الشهر المقبل.

إعلان ترامب جاء في تغريدة له عبر تويتر، وذلك بعد ساعات فقط من استقالة كبير محاميه، جون دود، الذي يقود فريقه الاستشاري في تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق بتدخل روسي محتمل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.