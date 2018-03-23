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من نيودلهي إلى تل أبيب عبر السعودية، و1.3 تريليون درهم في تغريدة إمارتية

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ملخص

  1. 1.3 تريليون درهم في تغريدة إمارتية
  2. من نيودلهي إلى تل أبيب عبر السعودية

تغطية مباشرة

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ترامب يعين مستشارا جديدا للأمن القومي

عيَّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون مستشارا جديدا للأمن القومي في إدارته، وذلك خلفا للجنرال إتش آر مكماستر الذي أعلن عن استقالته يوم أمس الخميس وسيغادر منصبه في التاسع من الشهر المقبل.

إعلان ترامب جاء في تغريدة له عبر تويتر، وذلك بعد ساعات فقط من استقالة كبير محاميه، جون دود، الذي يقود فريقه الاستشاري في تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق بتدخل روسي محتمل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

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1.3 تريليون درهم في تغريدة إمارتية

يبدو أن تويتر أصبح الوسيلة الإعلامية المفضلة لدى القادة في الإمارات العربية المتحدة، إذ باتت تصريحاتهم وقرارتهم المهمة تأتي في تغريدات بدلا من البيانات الرسمية على وسائل الإعلام التقليدية.

ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، على سبيل المثال، اختار تويتر للإعلان عن ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.3 تريليون درهم (حوالي 273 مليار دولار).

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فيما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، عن قرار بدمج مجلس أبوظبي للاستثمار مع شركة مبادلة للاستثمار لإنشاء صندوق سيادي مجمع للثروة برأس مال إجمالي يبلغ 200 مليار دولار، قبل الإعلان عنه لاحقا على وكالة الأنباء الرسمية.

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من نيودلهي إلى تل أبيب عبر السعودية

في سابقة هي الأولى من نوعها، عبرت طائرة ركاب من طراز بوينغ 787، تابعة للخطوط الجوية الهندية، المجال الجوي السعودي متجهة إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وقالت الخطوط الجوية الهندية إن عبور الطائرة إير إنديا 139 عبر الأجواء السعودية اختصر المسافة وساعتين تقريبا من وقت الرحلة، إذ أقلعت الطائرة من العاصمة الهندية، نيودلهي، الساعة السادسة مساء بتوقيت الهند يوم الخميس، ووصلت مطار بن غوريون الساعة 21:45 بتوقيت إسرائيل.

وتعتزم شركة الطيران الهندية أن تُسيّر ثلاث رحلات بين نيودلهي وتل أبيب أسبوعيا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته صحف إسرائيلية إن الطريق الجوي المختصر الجديد سيساعد على تشجيع السياحة بين الهند وإسرائيل.

وتسعى شركة الخطوط الإسرائيلية "إل عال" إلى تدخل من منظمة الطيران المدني الدولي لدى السلطات السعودية للسماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي في الرحلات المنتظمة والمباشرة إلى الهند.

سيختصر الطريق الجديد ساعتين تقريبا من وقت الرحلة.
Flightradar24.com
سيختصر الطريق الجديد ساعتين تقريبا من وقت الرحلة.

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