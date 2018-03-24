انفجار الإسكندرية: آخر التطورات
ملخص
- انفجار في حي رشدي وسط مدينة الإسكندرية المصرية
- الانفجار كان يستهدف موكبا لمدير أمن الإسكندرية
- مصادر أمنية وطبية: مقتل ضابط وجُرح ثلاثة من أفراد الشرطة جراء الانفجار
- مصر تطرد مراسلة صحيفة "التايمز" البريطانية
- كوشنر "ليس في جَيْب" ولي العهد السعودي
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عاجلالداخلية المصرية: الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت أسف سيارة بحي رشدي
عاجلصور من وزارة الداخلية المصرية لآثار الانفجار
عاجلمصادر أمنية وطبية: مقتل رقيب شرطة وجُرح أربعة آخرين من أفراد حماية مدير أمن الإسكندرية
عاجلالانفجار استهدف موكبا لمدير أمن الإسكندرية لكنه لم يُصب بأذى
عاجل#انفجار_الإسكندرية..شهود عيان: سمعنا صوت انفجار كبير
قال شهود عيان ومصدر أمني في مدينة الاسكندرية الساحلية شمالي مصر إنهم سمعوا صوت انفجار شديد في شارع، يضم فندقا تابعا للقوات المسلحة بمنطقة رشدي بالقرب من كوبري (جسر) ستانلي.
وأضاف شهود العيان أن الانفجار وقع في شارع المعسكر الروماني وتسبب في خسائر في المباني المجاورة، ولم يتم التحقق من وقوع خسائر بشرية.
وغير معروف سبب الانفجار حتى الآن، إلا أن صورا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارة محترقة.
عاجلانفجار في مدينة الاسكندرية المصرية
وقع الانفجار بشارع المعسكر الروماني بحي رشدي وسط المدينة
مصر تطرد مراسلة صحيفة "التايمز" البريطانية
طردت السلطات المصرية مراسلة صحيفة "التايمز" البريطانية في القاهرة، بيل ترو، بعد اعتقالها لسبع ساعات وتخييرها بين مغادرة مصر أو مواجهة محاكمة عسكرية.
وألقت السلطات المصرية القبض على ترو أثناء مهمة عمل في حي شبرا بالقاهرة في العشرين من فبراير/شباط الماضي، واستجوبتها السلطات في أحد أقسام الشرطة وأجبرتها على مغادرة البلاد في أول رحلة متجهة إلى لندن.
وكشفت ترو في مقال كتبته لصحيفتها اليوم عن ملابسات توقيفها وترحيلها لأنها كانت تأمل في أن تنجح مفاوضات الصحيفة مع السلطات المصرية لإعادتها إلى عملها في العاصمة المصرية، والذي بدأته قبل سبع سنوات.
وقالت ترو إنها لا تعرف طبيعة الاتهامات الموجهة إليها. ولم تفلح مساع السفارة البريطانية في القاهرة في إثناء السلطات المصرية عن قرارها.
وتثير الحادثة مخاوف بين صحفيين في مصر حول سلامتهم أثناء تأدية مهامهم. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن السلطات المصرية اعتقلت 20 صحفيا مصريا منذ ديسمبر/كانون الأول، فيما صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" مصر على أنها "أحد أكبر السجون في العالم للصحفيين" واحتلت المرتبة 161 من بين 180 دولة في تقريرها العام الماضي عن مؤشر حرية الصحافة.
كوشنر "ليس في جَيْب" ولي العهد السعودي
انتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تقارير في الصحافة الأمريكية الأخيرة، تزعم تأثيره على الرئيس دونالد ترامب لتغيير وزير خارجيته، وعن نفوذ متزايد له داخل البيت الأبيض عن طريق صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.
وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قال الأمير محمد إنه تربطه علاقة صداقة مع كوشنر ولكنه حريص على عدم خلط العمل بالصداقة.
وأضاف، في حديثه باللغة الإنجليزية، أنه شيء لا يصدقه عقل أن يتبادل مع كوشنر معلومات سرية أو يحاول أن يستخدمه للترويج لمواقف سياسية سعودية داخل إدارة ترامب.
ونفى ولي العهد السعودي، 33 عاما، أنه قال ذات مرة لمقربين منه إن كوشنر "في جَيْبه".