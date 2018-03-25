محرر صحيفة قتل زوجته بمطرقة في دبي، وسائق فيراري يتفوق على سائق مرسيدس

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ملخص

  1. محرر صحيفة قتل زوجته بمطرقة في دبي
  2. سائق فيراري يتفوق على سائق مرسيدس في جائزة أستراليا الكبرى
  3. وصول أول رحلة طيران من أستراليا إلى بريطانيا بدون توقف

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وصول أول رحلة طيران من أستراليا إلى بريطانيا بدون توقف

هبطت فجر اليوم في لندن طائرة على متنها أكثر من مئتي مسافر، قادمة من بيرث الأسترالية في أول رحلة مباشرة بين المدينتين دون توقف.

وقطعت الطائرة أكثر من خمسة عشر ألف كيلو متر في سبع عشرة ساعة متواصلة من الطيران.

وتتبع الطائرة لشركة كانتاس وهي من طراز بوينغ 787-9 .

وقبل مائة عام كانت أقصر رحلة من أستراليا إلى بريطانيا تستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل.

ووصل على متن الرحلة مارك ماجوان النائب عن غربي أستراليا والذي بدوره نشر تغريدات عن بعض ركاب الطائرة وخاصة عن السكان الأصليين لأستراليا بزيهم التقليدي.

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سائق فيراري يتفوق على سائق مرسيدس في جائزة أستراليا الكبرى

فاز الألماني سبستيان فيتيل سائق فريق فيراري بالمركز الأول في سباق جائزة أستراليا الكبرى، أولى سباقات موسم الفورمولا1 للسيارات، بعد أن تفوق على منافسه وحامل اللقب، البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس.

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محرر صحيفة قتل زوجته بمطرقة في دبي

قضت محكمة في دبي بالسجن لعشر سنوات على فرانسيس ماثيو محرر صحيفة (غولف نيوز) التي تصدر باللغة الانكليزية بعد إدانته بقتل زوجته عمدا بمطرقة.

وكان يمكن أن يواجه ماثيو عقوبة الإعدام. وقال الإدعاء العام إن ماثيو قتل زوجته عمدا السنة الماضية بضربها على رأسها بمطرقة إثر مشادة كلامية بينهما في منزلهما.

وكان ماثيو قد قال إن زوجته قتلت على يد سارقين، لكنه اعترف لاحقا أنه قتلها بنفسه بسبب خلاف حول الأوضاع المادية.

عائلة الضحية جاين ماثيوقالت إن العدالة لم تأخذ مجرها بعد صدور الحكم على الزوج
PA
عائلة الضحية جاين ماثيوقالت إن العدالة لم تأخذ مجرها بعد صدور الحكم على الزوج

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