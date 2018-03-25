محرر صحيفة قتل زوجته بمطرقة في دبي، وسائق فيراري يتفوق على سائق مرسيدس

هبطت فجر اليوم في لندن طائرة على متنها أكثر من مئتي مسافر، قادمة من بيرث الأسترالية في أول رحلة مباشرة بين المدينتين دون توقف.

وقطعت الطائرة أكثر من خمسة عشر ألف كيلو متر في سبع عشرة ساعة متواصلة من الطيران.

وتتبع الطائرة لشركة كانتاس وهي من طراز بوينغ 787-9 .

وقبل مائة عام كانت أقصر رحلة من أستراليا إلى بريطانيا تستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل.

ووصل على متن الرحلة مارك ماجوان النائب عن غربي أستراليا والذي بدوره نشر تغريدات عن بعض ركاب الطائرة وخاصة عن السكان الأصليين لأستراليا بزيهم التقليدي.