السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وشركات في جنوب السودان تتاجر بالمواد النووية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سبع شركات باكستانية بتهمة تورطها في تجارة المواد النووية.

واعتبر المكتب الأميريكي للصناعة والأمن أن هذه الشركات تمثل تهديدا عن طريق انخراطها في أنشطة لا تصب في مصلحة الأمن الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة.

ولم يرد تعليق بعد من الحكومة الباكستانية أو الشركات المعاقبة.

وتوجه هذه العقوبات ضربة لجهود باكستان في الانضمام إلى مجموعة الدول المزودة للطاقة النووية وهي مجموعة تتألف من 48 دولة تقوم بتنظيم عملية الإتجار في الطاقة النووية والتكنولوجيا المتعلقة بها.

وتضم قائمة الشركات المعاقبة من جانب الولايات المتحدة 23 شركة، بينها 15 شركة في دولة جنوب السودان، وشركة واحدة في سنغافورة.