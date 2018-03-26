السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وشركات في جنوب السودان تتاجر بالمواد النووية
ملخص
- الشرطة تستجوب رئيس الوزراء الإسرائيلي
- منظمات إغاثة تتحدث عن عنف تركيا تجاه اللاجئين
- عشر سنوات سجن لمن يلفق الأخبار في ماليزيا
- أمريكا تعاقب شركات في جنوب السودان وباكستان تتاجر بالمواد النووية
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أمريكا تعاقب شركات في جنوب السودان وباكستان تتاجر بالمواد النووية
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سبع شركات باكستانية بتهمة تورطها في تجارة المواد النووية.
واعتبر المكتب الأميريكي للصناعة والأمن أن هذه الشركات تمثل تهديدا عن طريق انخراطها في أنشطة لا تصب في مصلحة الأمن الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة.
ولم يرد تعليق بعد من الحكومة الباكستانية أو الشركات المعاقبة.
وتوجه هذه العقوبات ضربة لجهود باكستان في الانضمام إلى مجموعة الدول المزودة للطاقة النووية وهي مجموعة تتألف من 48 دولة تقوم بتنظيم عملية الإتجار في الطاقة النووية والتكنولوجيا المتعلقة بها.
وتضم قائمة الشركات المعاقبة من جانب الولايات المتحدة 23 شركة، بينها 15 شركة في دولة جنوب السودان، وشركة واحدة في سنغافورة.
عشر سنوات سجن لمن يلفق الأخبار في ماليزيا
كشفت الحكومة الماليزية عن مشروع قانون يهدف لمكافحة الأخبار الملفقة.
وتصل عقوبة من يلفق الأخبار وفقا لمشروع القانون إلى السجن لمدة عشر سنوات.
ويعرف مشروع القانون الأخبار الملفقة بأنها أي تقرير أو معلومات أو بيانات غير صحيحة كليا أو جزئياً.
ويأتي مشروع هذا القانون قبل أشهر فقط من الانتخابات العامة التي يتوقع أن تشهد منافسة شديدة.
وتقول مجموعات المعارضة إن الحكومة تحاول قمع الأصوات التي تتحدث عن فضيحة يتهم بها رئيس الوزراء نجيب رزاق.
منظمات إغاثة تتحدث عن عنف تركيا تجاه اللاجئين
دعت منظمات إغاثية قادة الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاهل التقارير التي أفادت بتعرض مهاجرين للعنف من قبل السلطات التركية.
وأظهرت صور حصلت بي بي سي على بعض منها قوات خفر السواحل التركية وهي تنهال ضربا على مهاجرين في قارب.
وقال المهاجرون إن الضرب اشتد بعد أن ارجعتهم السلطات التركية إلى أراضيها. وكانت تركية وافقت على منع المهاجرين من العبور إلى أوروبا مقابل مساعدات بقيمة ستة مليارات دولار لمراكز طالبي اللجوء على أراضيها.
ويشارك الرئيس التركي في قمة تركية - أوروبية تعقد اليوم في بلغاريا.
الشرطة تستجوب رئيس الوزراء الإسرائيلي
استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتهامات بالفساد تتعلق بكبرى شركات الإتصالات في البلاد، وكذلك استجوبت زوجته وابنه في نفس القضية.
وذكرت بعض الأنباء أن اثنين من الأشخاص المقربين من نتنياهو جرى اعتقالهم لدورهم في صفقات مشبوهة تفوق قيمتها ملايين الدولارات تتعلق بتقديم تغطية إعلامية لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها استجواب نتنياهو الذي ينفي أي تهم بالفساد وجهت له.