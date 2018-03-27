سيدتان مصريتان بعد التصوبت في اليوم الأول من الانتخابات في القاهرة

الانتخابات المصرية، ورئيس فيسبوك يرفض المثول أمام السلطات البريطانية

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ملخص

  1. السلطات المصرية تعزز الإجراءات الأمنية في اليوم الثاني من الانتخابات
  2. الأعراس تواكب الانتخابات الرئاسية المصرية
  3. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد أن صناديق الاقتراع والأوراق الانتخابية لم تتعرض للعبث
  4. كيف صوت المصريون في سيناء؟
  5. وفاة أول امرأة أثناء مشاركتها في الانتخابات المصرية

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جيش الإسلام يقول إنه ينتظر رد روسيا على مقترحات بشأن دوما

نقلت وكالة رويترز عن حمزة بيرقدار المتحدث باسم جيش الإسلام قوله إن "الروس لم يقدموا أي قرار حول ما قدمته اللجنة (التفاوضية) للنقاش" مضيفا أنه كان من المتوقع عقد اجتماع يوم الأربعاء.

واتهم بيرقدار الحكومة السورية وحليفتها روسيا بالسعي لفرض تغييرات في التركيبة السكانية على المنطقة بإجبار سكانها على الرحيل.

وأضاف بيرقدار "نحن قرارنا قدمناه وهو البقاء، وهذا ليس قرارا على مستوى جيش الإسلام فقط وإنما على مستوى كافة المؤسسات والفعاليات والشخصيات الثورية في دوما".

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وزير الخارجية المغربي يزور المسجد الأقصى

زار وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة المسجد الأقصى اليوم.

وقال بوريطة في تصريحات للصحفيين بعد أداء الصلاة في المسجد الأقصى "هذه رسالة لإثارة الانتباه.. حتى إذا كانت الظروف صعبة لا تعني الاستسلام".

وتابع قائلا "الهوية العربية الإسلامية لهذه المدينة هي جزء منا جميعا كعرب وكمسلمين".

وأضاف أن زيارته لمدينة القدس "تلبية لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبتعليمات من جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي".

ووصل الوزير المغربي إلى المسجد الأقصى في مستهل زيارة تستمر يومين للأراضي الفلسطينية.

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اتهامات باعتداءات جنسية على طالبات من قبل عميد جامعة ميشغان الأمريكية السابق

وجهت تهم بالاعتداءات الجنسية للعميد السابق لجامعة ميشغان الأمريكية.

وقال الإدعاء العام إن وليم سترامبل استخدم مكتبه للاعتداء جنسيا على الطالبات.

وجاء في وثائق محكمة أن المحققين وجدوا عشرات الصور الإباحية في مكتبه، وبعض تلك الصور تعود لطالبات في الجامعة.

وكان سترامبل مشرفاً على الطبيب لاري نصار الذي كان يعالج لاعبي الجمباز الأمريكيين.

وكذلك عثر المحققون على فيديو جنسي للطبيب نصار مع فتاة كانت تعالج على يده.

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عاجلرئيسة الوزراء البريطانية ترسل برقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزي فيها بضحايا حريق المركز التجاري

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الحكومة اليونانية ترفع الحظر عن مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم

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عاجلالناتو يطرد سبعة دبلوماسيين روس ويرفض إعطاء تراخيص لثلاثة آخرين

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عاجلالهيئة العليا للانتخابات المصرية: ليس هناك أي قرار لمد التصويت ليوم رابع

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أجواء احتفالية أمام المراكز الانتخابية للحث على المشاركة في الانتخابات المصرية

سالي نبيل

مراسلة بي بي سي عربي - المنصورة

تنتشر المشاهد الاحتفالية أمام بعض مراكز الاقتراع في مدينة المنصورة وهي واحدة من أكبر المدن في دلتا مصر.

ويتجمع العشرات من أطفال المدارس في زيهم المدرسي حاملين الأعلام المصرية وينشدون الأغاني الوطنية ويحثون الناخبين على التوجه لمراكز الاقتراع ويرددوا برفقة مدرسيهم "انزل، شارك".

وبعيدا عّن أغاني الأطفال المدارس، تنتشر مكبرات الصوت في محيط اللجان وتتعالى منها أصوات الأغنيات الوطنية لتتراقص عليها بعض النساء في الشوارع التي تغطيها صور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لكن ما إن دخلت إلى إحدى اللجان حتى لاحظت أن الإقبال محدود سواء من الرجال أو النساء.

وعندما سألت أحد مسؤولي اللجان عن نسبة المشاركة منذ الْيَوْمَ الأول وحتى صباح الْيَوْمَ الثاني قال إن النسبة في لجنته لا تتجاوز عشرة في المائة.

تنتشر المشاهد الاحتفالية أمام بعض مراكز الاقتراع في مدينة المنصورة.

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السلطات المصرية تقرر استمرار التصويت بلجان الانتخابات خلال ساعة الراحة

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، خلال ساعة الراحة المخصصة للقضاة وأمناء لجان الاقتراع، والتي سبق تحديدها ما بين الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا في أيام الانتخابات، وذلك تيسيرا على الناخبين وعدم تعطيل سير الانتخابات.

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اعتقال سفير سيرلنكا السابق إلى روسيا في دبي

اعتقلت السلطات في دبي سفير سيرلنكا السابق إلى روسيا أودايانغا ويراتونغا وذلك لأنه مطلوب للسلطات في بلاده على خلفية قضية فساد.

وتطلب السلطات في بلاده مثوله أمام المحكمة لأخذ أقواله في قضية احتيال تتعلق بشراء طائرات ميغ 27 من أوكرانيا.

وتقول السلطات في سيرلنكا إنه اختلس مليون ونصف المليون دولار، ولكنه ينفي هذه الاتهامات.

وهذا المتهم هو أحد أقرباء رئيس سيرلنكا السابق والذي بدوره يواجه أفراد عائلته تهما بالفساد.

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رئيس فيسبوك يرفض المثول أمام السلطات البريطانية

أبلغ كريستوفر ويلي أول كاشفي فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا للمعلومات لجنة برلمانية بريطانية أن الشركة جابت العالم لتقويض المؤسسات الكبرى داخل الدول التي تكافح من أجل التنمية.

وقال إن شركته السابقة التي اعتمدت على بيانات فيسبوك يشكلون مثالا جيدا على طبيعة الاستعمار الحديث.

وتدرس اللجنة الإعلامية في البرلمان البريطاني الادعاءات فيما إذا كانت شركة كامبريدج أناليتيكا حصلت على معلومات شخصية من فيسبوك لتطوير برامج تهدف إلى تغيير آراء الناس السياسية.

وطلبت اللجنة من رئيس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ الحضور أمامها للإجابة على أسئلة، ولكنه رفض الحضور وقال إنه يمكن أن يرسل ممثلا رفيعا ينوب عنه.

رئيس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ
Getty Images
رئيس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ

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عاجلالقوات التركية ومقاتلون سوريون يدخلون بلدة تل رفعت شمالي سوريا بعد خروج القوات الروسية

أفاد مراسل بي بي سي نقلا عن مسؤولين في الجيش السوري الحر أن قوات الجيش التركي وفصائل الجيش الحر دخلت الآن مدينة تل رفعت بجنوب شرق عفرين شمالي سوريا بعد انسحاب الشرطة العسكرية الروسية منها صباح اليوم.

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المصادر الرسمية المصرية تصف نسبة الإقبال على التصويت بأنها جيدة

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة والمشرف على غرفة عمليات المجلس لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، انتظام العمل بكافة لجان الاقتراع التي يترأسها قضاة مجلس الدولة، وذلك لليوم الثاني على التوالي للانتخابات.

ووصف الأمين العام لمجلس الدولة في تصريح له نسبة إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمختلف اللجان بأنها "جيدة".

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وفاة أول امرأة أثناء مشاركتها في الانتخابات المصرية

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزارة الصحة والسكان أن عدد الحالات المرضية داخل اللجان الانتخابية وخارجها ارتفع إلى 104.

وذكرت الوكالة نقلا عن الوزارة نبأ وفاة ناخبة تبلغ من العمر 45 عامًا داخل مدرسة هدى شعراوي بمدينة حلوان إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

ناخبات في مدينة الاسكندرية يوم أمس
Getty Images
ناخبات في مدينة الاسكندرية يوم أمس

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ماذا يريد الناخبون في محافظة أسيوط؟

"محتاجين فرص للشباب... مصر تمر بفترة تنمية جيدة، لكننا نحتاج للمزيد."

"الوضع في مصر الآن جيدا، وندعو الله أن يحافظ على الرئيس السيسي."

"محتاجين تخفيض الأسعار.. أكيد الرئيس حقق بعض الإنجازات لكننا نحتاج للمزيد."

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كيف صوت المصريون في سيناء؟

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن سير العملية الانتخابية في سيناء قالت فيه إنه في الوقت الذي علت فيه أصوات بعض الناخبين في مناطق مختلفة من مصر بالغناء تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مراكز الاقتراع، اصطف سكان في منطقة شمال سيناء المضطربة لغرض آخر هو الحصول على الخبز الذي يوزع عليهم.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين محليين وسكان قولهم إن "الإقبال كان ضعيفا جدا في مناطق من شمال سيناء في اليوم الأول من أيام التصويت الثلاثة نظرا لخشية الناس من الخروج من منازلهم بسبب العمليات الأمنية".

وأوردت الوكالة شهادة سليم أحمد وهو معلم في مدينة الشيخ زويد الذي قال: "أنا نزلت علشان أقف فى طابور العيش. ولما آخذ عيش أبقى أروح أدلي بصوتي ، الناس هنا واقفة على طوابير السلع -اللي مش موجودة- مش طوابير الانتخابات".

كما نقلت الوكالة عن المستشار أحمد رؤوف المشرف على لجنة انتخاب في منطقة أخرى في الشيخ زويد القريبة من الحدود مع قطاع غزة قوله "إن شخصا واحدا فقط أدلى بصوته في اللجنة التي يشرف عليها حتى منتصف نهار اليوم الأول، الناس خايفة تنزل هنا بسبب العمليات العسكرية وتهديدات المسلحين باستهداف اللجان".

وحذر تنظيم الدولة الإسلامية المصريين قبل أسابيع من المشاركة في الانتخابات.

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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد أن صناديق الاقتراع والأوراق الانتخابية لم تتعرض للعبث

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن القضاة المشرفين على لجان الاقتراع الفرعية، أبلغوا اللجان المشرفة عليهم، أن كافة صناديق الاقتراع التي تم استخدامها في اليوم الأول، وكذلك أوراق العملية الانتخابية، لم تتعرض لأي نوع من العبث، وأن الأقفال وأختام الشمع الأحمر الممهورة بالخاتم الرسمي لكل لجنة في الغرف والحجرات التي تركت بها الصناديق والأوراق، جاءت سليمة بالكامل بنفس الحالة التي تركت عليها في ختام اليوم الأول من الانتخابات.

وأشار إبراهيم إلى أن الهيئة الوطنية للانتخاباتعلى تواصل مع كافة لجان المتابعة واللجان العامة، للتدخل وحل أية مشكلات وتذليل أية عقبات.

مصري يغطس أصبعه في الحبر للإدلاء بصوته اليوم في الانتخابات
Getty Images
مصري يغطس أصبعه في الحبر للإدلاء بصوته اليوم في الانتخابات

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الأعراس تواكب الانتخابات الرئاسية المصرية

أعلنت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي " كلنا معاك " عن استقبال لجنة الكوم الأحمر الإعدادية بمركز فرشوط حفل زفاف لعريس وعروس من أعضاء الحملة وإصرارهما على أن يكون يوم عرسهما هو أول يوم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرسا للديمقراطية في مصر.

ومن جانبه أوضح أسامة الهواري منسق الحملة أن العريس يدعى " محمد عبد اللطيف عويضة و العروس تدعى " نورة عبد الناصر عويضة " وأدليا بصوتيهما مساء اليوم الأول من الانتخابات.

وأضاف أن مركز الوقف بقرية القلمينا شهد تصويت عريس يدعي " شريف محمد أحمد وعروسته عبير محمد عبد الحفيظ بمقر لجنة 4 بالمدرسة وسط أجواء احتفالية كبرى من أهالي العروسين وأكد العروسان حرصهما على التصويت دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي لمزيد من الاستقرار والانجازات.

وتداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأعراس شهدتها الانتخابات.

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السلطات المصرية تعزز الإجراءات الأمنية في اليوم الثاني من الانتخابات

نشرت وزارة الداخلية المصرية نقاط أمنية مدعومة بمجموعات قتالية على كافة المحاور والميادين الرئيسية بالتزامن مع انطلاق اليوم الثانى للتصويت في الانتخابات الرئاسية لفرض السيطرة الأمنية وتحسبا لأي حالة طارئة.

كما انتهى خبراء المفرقعات من تمشيط المقار واللجان الانتخابية ومحيطها صباح اليوم الثلاثاء، مع نشر الكلاب البوليسية بمحيط المنشأت الحيوية وتشديد الإجراءات الاحترازية.

وقامت مجموعات من قوات التدخل السريع مدعومة بسيارة الشرطة الحديثة بتنظيم دوريات تجوب الشوارع لمتابعة الحالة الأمنية ورصد أي محاولة الإخلال بالأمن العام.

قوات الأمن المصرية تقف أمام مركز انتخابي في منطقة السيدة زينب في القاهرة اليوم
Getty Images
قوات الأمن المصرية تقف أمام مركز انتخابي في منطقة السيدة زينب في القاهرة اليوم

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