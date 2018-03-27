الانتخابات المصرية، ورئيس فيسبوك يرفض المثول أمام السلطات البريطانية

نقلت وكالة رويترز عن حمزة بيرقدار المتحدث باسم جيش الإسلام قوله إن "الروس لم يقدموا أي قرار حول ما قدمته اللجنة (التفاوضية) للنقاش" مضيفا أنه كان من المتوقع عقد اجتماع يوم الأربعاء.

واتهم بيرقدار الحكومة السورية وحليفتها روسيا بالسعي لفرض تغييرات في التركيبة السكانية على المنطقة بإجبار سكانها على الرحيل.

وأضاف بيرقدار "نحن قرارنا قدمناه وهو البقاء، وهذا ليس قرارا على مستوى جيش الإسلام فقط وإنما على مستوى كافة المؤسسات والفعاليات والشخصيات الثورية في دوما".