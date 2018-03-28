فتيات يرقصن أمام مركز انتخابي في شبرا الخيمة في القاهرة في اليوم الثاني من الانتخابات

السلطات المصرية ستعاقب من لايصوت في الانتخابات، وقطر تشكو البحرين إلى الأمم المتحدة

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. قطر تشكو البحرين إلى الأمم المتحدة بتهمة انتهاك مجالها الجوي
  2. استمرار التصويت في الانتخابات المصرية لليوم الثالث
  3. زعيم كوريا الشمالية يعد بنزع السلاح النووي
  4. وزارة الداخلية المصرية تفيد بهدوء الأوضاع الأمنية
  5. السلطات المصرية ستعاقب من لايصوت في الانتخابات

تغطية مباشرة

time_stated_uk

السلطات المصرية ستعاقب من لايصوت في الانتخابات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. معربة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة ( 43 ) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه: " يعاقب بغرامة لاتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.

سيدة مصرية ترقص أمام علم مصر في ضاحية شبرا الخيمة
Getty Images
سيدة مصرية ترقص أمام علم مصر في ضاحية شبرا الخيمة

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

وزارة الداخلية المصرية تفيد بهدوء الأوضاع الأمنية

قالت غرفة عمليات وزارة الداخلية إن هناك هدوء للأوضاع الأمنية فى كافة أنحاء البلاد وسط إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت عمليات الداخلية أن القوات الأمنية تواجدت بشكل مكثف أمام المقار الانتخابية ومحيطها لتوفير الأمان للمواطنين، وسيتم التعامل بكل حسم وقوة في حالة رصد أي حالة خروج عن القانون.

مركز انتخابي في ضاحية الرمل في الاسكندرية
Getty Images
مركز انتخابي في ضاحية الرمل في الاسكندرية

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

نتائج التحقيقات في تسميم الجاسوس الروسي تظهر في غضون ثلاثة أسابيع

قال أحمد أوزومكو مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنه يتوقع ظهور نتائج الفحوصات على غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم على الجاسوس الروسي السابق وابنته خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

يمكنكم الاطلاع على الأخبار التي غطيناها أمس على الرابط أدناه:

الانتخابات المصرية، ورئيس فيسبوك يرفض المثول أمام السلطات البريطانية

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

زعيم كوريا الشمالية يعد بنزع السلاح النووي

قالت الصين إن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية تعهد بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك في وعد قدمه في بكين خلال اجتماعاته مع الرئيس الصيني شي جنبنغ.

كما أكد كيم على استعداد بلاده لعقد قمة مع الولايات المتحدة.

وتعد زيارة كيم أول رحلة خارجية له منذ توليه السلطة قبل سبع سنوات، وتأتي قبل المحادثات التي يزمع إجراؤها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب .

من جانبه، قال البيت الأبيض إن رحلة كيم هي دليل إضافي على أن حملة الضغط بدأت تخلق الجو الملائم للحوار مع كوريا الشمالية.

زعيم كوريا الشمالية زار الصين بقطار
Getty Images
زعيم كوريا الشمالية زار الصين بقطار

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

استمرار التصويت في الانتخابات المصرية لليوم الثالث

فتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها ليدلي الناخبون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث والأخير وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن التصويت يوم أمس شهد كثافة ملفتة في أعداد المقترعين في عدد من المحافظات.

ولم يكشف المستشار محمود الشريف الناطق باسم الهيئة عن معدلات محددة لإقبال الناخبين، موضحا أن البيانات والإحصاءات الرقمية سيُفصح عنها مع إعلان النتائج النهائية.

يافعات يرقصن أمام مركز انتخابي في ضاحية شبرا الخيمة في القاهرة أمس
Getty Images
يافعات يرقصن أمام مركز انتخابي في ضاحية شبرا الخيمة في القاهرة أمس

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

قطر تشكو البحرين إلى الأمم المتحدة بتهمة انتهاك مجالها الجوي

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر اتهمت طائرة حربية بحرينية بانتهاك مجالها الجوي وأنها أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالانتهاك.

ولم تذكر الوكالة القطرية أي تفاصيل حول الحادث الذي قالت إنه حدث يوم الأحد ووصفته بأنه "خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي".

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى