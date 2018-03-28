السلطات المصرية ستعاقب من لايصوت في الانتخابات، وقطر تشكو البحرين إلى الأمم المتحدة
ملخص
- قطر تشكو البحرين إلى الأمم المتحدة بتهمة انتهاك مجالها الجوي
- استمرار التصويت في الانتخابات المصرية لليوم الثالث
- زعيم كوريا الشمالية يعد بنزع السلاح النووي
- وزارة الداخلية المصرية تفيد بهدوء الأوضاع الأمنية
- السلطات المصرية ستعاقب من لايصوت في الانتخابات
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السلطات المصرية ستعاقب من لايصوت في الانتخابات
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. معربة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة ( 43 ) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه: " يعاقب بغرامة لاتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.
وزارة الداخلية المصرية تفيد بهدوء الأوضاع الأمنية
قالت غرفة عمليات وزارة الداخلية إن هناك هدوء للأوضاع الأمنية فى كافة أنحاء البلاد وسط إقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.
وأوضحت عمليات الداخلية أن القوات الأمنية تواجدت بشكل مكثف أمام المقار الانتخابية ومحيطها لتوفير الأمان للمواطنين، وسيتم التعامل بكل حسم وقوة في حالة رصد أي حالة خروج عن القانون.
نتائج التحقيقات في تسميم الجاسوس الروسي تظهر في غضون ثلاثة أسابيع
قال أحمد أوزومكو مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنه يتوقع ظهور نتائج الفحوصات على غاز الأعصاب الذي استخدم في الهجوم على الجاسوس الروسي السابق وابنته خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
يمكنكم الاطلاع على الأخبار التي غطيناها أمس على الرابط أدناه:
الانتخابات المصرية، ورئيس فيسبوك يرفض المثول أمام السلطات البريطانية
زعيم كوريا الشمالية يعد بنزع السلاح النووي
قالت الصين إن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية تعهد بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وذلك في وعد قدمه في بكين خلال اجتماعاته مع الرئيس الصيني شي جنبنغ.
كما أكد كيم على استعداد بلاده لعقد قمة مع الولايات المتحدة.
وتعد زيارة كيم أول رحلة خارجية له منذ توليه السلطة قبل سبع سنوات، وتأتي قبل المحادثات التي يزمع إجراؤها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب .
من جانبه، قال البيت الأبيض إن رحلة كيم هي دليل إضافي على أن حملة الضغط بدأت تخلق الجو الملائم للحوار مع كوريا الشمالية.
استمرار التصويت في الانتخابات المصرية لليوم الثالث
فتحت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها ليدلي الناخبون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث والأخير وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن التصويت يوم أمس شهد كثافة ملفتة في أعداد المقترعين في عدد من المحافظات.
ولم يكشف المستشار محمود الشريف الناطق باسم الهيئة عن معدلات محددة لإقبال الناخبين، موضحا أن البيانات والإحصاءات الرقمية سيُفصح عنها مع إعلان النتائج النهائية.
قطر تشكو البحرين إلى الأمم المتحدة بتهمة انتهاك مجالها الجوي
ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر اتهمت طائرة حربية بحرينية بانتهاك مجالها الجوي وأنها أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالانتهاك.
ولم تذكر الوكالة القطرية أي تفاصيل حول الحادث الذي قالت إنه حدث يوم الأحد ووصفته بأنه "خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي".