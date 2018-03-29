اعتقال 70 ضابطا بالجيش التركي،وبدء تجربة المعلم الآلي في مدرسة ابتدائية بفنلندا

ذكر تليفزيون سي.إن.إن باللغة التركية أن الادعاء التركي أمر باحتجاز 70 ضابطا بالجيش للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وأضاف أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة في 38 إقليما في إطار تحقيق يقوده الادعاء في إقليم قونية بوسط البلاد.

وقالت إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم بناء على شهادات أدلى بها جنود احتجزوا في السابق لعلاقاتهم بغولن ويعتقد أنهم كانوا يتولون مسؤولية تجنيد طلاب لحركته.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تركيا احتجزت 160 ألف شخص وفصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016.