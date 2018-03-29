مصر

اعتقال 70 ضابطا بالجيش التركي،وبدء تجربة المعلم الآلي في مدرسة ابتدائية بفنلندا

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ملخص

  1. تواصل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية
  2. الدفعة الخامسة من المسلحين تغادر الغوطة
  3. بدء تجربة المعلم الآلي في مدرسة ابتدائية بفنلندا
  4. اعتقال 70 ضابطا بالجيش التركي للاشتباه في صلتهم بغولن

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ترامب يقيل وزير المحاربين القدماء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إقالة وزير شئون قدامى المحاربين ديفيد شولكين ورشح طبيب البيت الأبيض روني جاكسون ليحل محله.

وكانت تكهنات قد ثارت بشان إقالة شولكون بعد مزاعم عن قيامه برحلة إلى أوروبا مع زوجته من أموال دافعي الضرائب.

ويعد هذا التغيير الأحدث في سلسلة من الإقالات والاستقالات في إدارة ترامب.

ترامب
Reuters

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مقتل العشرات في حريق بسجن فنزويلي

قتل 68 شخصا في أعمال شعب نفذها سجناء في مركز للشرطة بمدينة فالينسيا بولاية كارابوبو الفنزويلية.

ويُعتقد أن السبب وراء ارتفاع عدد القتلى هو اندلاع حريق بعدما أشعل النزلاء النار فىي المراتب بينما كانوا يحاولون الخروج.

وقال أقارب للسجناء إن كثيرين قضوا بسبب استنشاق الدخان، فيما أعلنت الحكومة بدء تحقيق شامل فورا.

فنزويلا
Reuters

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محادثات بين مسؤولين من الكوريتين

يعقد مسؤولون من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية محادثات رفيعة المستوى في قرية بانمون غوم الحدودية استعدادا لقمة بين زعيمي البلدين.

ومن الممكن ان تمهد هذه القمة للمحادثات المقترحة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كيم جونغ أون
KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY

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اعتقال 70 ضابطا بالجيش التركي للاشتباه في صلتهم بغولن

ذكر تليفزيون سي.إن.إن باللغة التركية أن الادعاء التركي أمر باحتجاز 70 ضابطا بالجيش للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

وأضاف أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة في 38 إقليما في إطار تحقيق يقوده الادعاء في إقليم قونية بوسط البلاد.

وقالت إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم بناء على شهادات أدلى بها جنود احتجزوا في السابق لعلاقاتهم بغولن ويعتقد أنهم كانوا يتولون مسؤولية تجنيد طلاب لحركته.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تركيا احتجزت 160 ألف شخص وفصلت عددا مماثلا تقريبا من وظائف عامة منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016.

تتهم الحكومة التركية غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016
Reuters
تتهم الحكومة التركية غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016

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بدء تجربة المعلم الآلي في مدرسة ابتدائية بفنلندا

بدأت مدرسة فنلندية تجربة استخدام مدرسيين آليين.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن إلياس مدرس اللغات الجديد في مدرسة ابتدائية في فنلندا له صفات مميزة فهو يتمتع بصبر لا ينفد ولا يشعر تلميذ أبدا بالحرج من طرح سؤال عليه، كما أنه يمكنه الرقص، فهو إنسان آلي.

وأشارت الوكالة إلى أن إلياس قادر على فهم 23 لغة والتحدث بها ومزود ببرامج تسمح له بفهم أسئلة التلاميذ وتساعده على تشجيعهم على التعلم. كما أنه يتعرف على مستويات مهارة التلاميذ ويعدل أسئلته طبقا لذلك.

روبوت
BBC

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الدفعة الخامسة من المسلحين تغادر الغوطة

في إطار الاتفاق الرامي لإخلاء منطقة الغوطة الشرقية من مقاتلي المعارضة، غادرت الدفعة الخامسة من مسلحين وأسرهم من بلدات عربين وزملكا وجوبر وعين ترما.

وذكرت وكالة سانا السورية للأنباء أن تسعا وثمانين حافلة على متنها خمسة الاف ومئتان وتسعون شخصاً بينهم الف وثلاثمئة واربعة وسبعون من مقاتلي المعارضة غادرت الغوطة الشرقيةإلى إدلب بإشراف الهلال الأحمر السوري.

يأتي ذلك فيما تحاول المنظمات الدولية استئناف ارسال القوافل الإغاثية في ظل تدهور الأوضاع الانسانية في الغوطة.

الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء مصير 70 ألف مدني محاصرين في مدينة دوما
AFP
الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء مصير 70 ألف مدني محاصرين في مدينة دوما

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تواصل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية

تتواصل عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية على أن تعلن النتائج رسميا أوائل الشهر المقبل.

وعلى الرغم من أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي هو صاحب الحظ الأوفر، إلا أن مراقبين يرون في معدلات المشاركة مقياسا لتأثير المعارضة في الشارع خاصة بعد دعوتها لمقاطعة الانتخابات.

ويواجه السيسي (63 عاما) الذي انتخب لولاية اولى في العام 2014 بأغلبية 96،9% من أصوات المقترعين منافسا وحيدا هو موسى مصطفى موسى (65 عاما) الذي يترأس حزب الغد منذ عام 2011 ولم يكن يخفي دعمه للرئيس المصري.

مصر
BBC

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