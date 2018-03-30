عزل مدير المخابرات ووزير الداخلية في كوسوفو بعد ترحيل ستة أتراك مطلوبين لأنقرة
ملخص
- رئيس الحكومة في كوسوفو يعزل وزير الداخلية ومدير المخابرات بسبب ترحل ستة أتراك مطلوبين في تركيا
- اردوغان : اشعر بالحزن على الموقف "الخاطىء تماماً" لفرنسا مما يجري في سوريا
- مقتل عنصرين للتحالف الدولي في سوريا انفجار عبوة ناسفة
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مقتل عنصرين للتحالف الدولي في سوريا في انفجار عبوة ناسفة
مقتل عنصرين للتحالف الدولي في سوريا انفجار عبوة ناسفة واصابعة خمسة اخرين.
وجاء في بيان للتحالف الدولي المناهض لتنظيم "الدولة الاسلامية" صدر في بغداد اليوم ان التحقيق يجري في الحادث، رافضا اعطاء المزيد من التفاصيل
اردوغان : اشعر بالحزن بسبب الموقف "الخاطىء تماماًُ" لفرنسا مما يجري في سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يشعر بالحزن من موقف فرنسا "الخاطىء تماماً" مما يجري في سوريا.
ورفضت تركيا العرض الفرنسي بالتوسط بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الاكراد عمادها.
وقال الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين إن تركيا ترفض "أي وساطة او حوار مفاوضات مع "التنظيمات الإرهابية التي تحاول التخفي تحت اسم قوات سوريا الديموقراطية".
أصدر رئيس الحكومة في كوسوفو قرارا بعزل وزير الداخلية ومدير المخابرات بعد الكشف عن اعتقال وترحيل ستة مواطنين أتراك تطالب بهم انقرة.
ونقلت مصدران عن رئيس الحكومة راموش هاراديناج قوله إن ما جرى كان دون عمله.
والمواطنون الأتراك الستة كان مدرسون في مدرسة تابعة لمؤسسة مرتبطة برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح غولين، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وعدوه اللدود حاليا.
ورغم أن الخصومة بين الطرفين تعود لعام 2013 إلا أن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2015 واتهام اردوغان لغولين بالوقوف وراء المحاولة نقل الصراع بين الطرفين الى مرحلة جديدة.