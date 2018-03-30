عزل مدير المخابرات ووزير الداخلية في كوسوفو بعد ترحيل ستة أتراك مطلوبين لأنقرة

أصدر رئيس الحكومة في كوسوفو قرارا بعزل وزير الداخلية ومدير المخابرات بعد الكشف عن اعتقال وترحيل ستة مواطنين أتراك تطالب بهم انقرة.

ونقلت مصدران عن رئيس الحكومة راموش هاراديناج قوله إن ما جرى كان دون عمله.

والمواطنون الأتراك الستة كان مدرسون في مدرسة تابعة لمؤسسة مرتبطة برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح غولين، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وعدوه اللدود حاليا.

ورغم أن الخصومة بين الطرفين تعود لعام 2013 إلا أن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2015 واتهام اردوغان لغولين بالوقوف وراء المحاولة نقل الصراع بين الطرفين الى مرحلة جديدة.