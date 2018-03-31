رئيس البرلمان الألماني: الإسلام أصبح جزءا من ألمانيا
ملخص
- رئيس البرلمان الألماني: الإسلام أصبح جزءا من ألمانيا
- ترامب يجمد أكثر 200 مليون دولار كانت مخصصة لسوريا
- سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار في جنوب لبنان
- كوريا الشمالية تتعهد بالمشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة في اليابان
تغطية مباشرة
time_stated_uk
أنباء عن اعتراض الدفاع الجوي السعودي لصاروخ أطلقه الحوثيون على نجران
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي يديرها الحوثيون ذكرت في وقت سابق أن صاروخا باليستيا أطلق باتجاه معسكر للحرس الوطني السعودي في نجران وأنه "أصاب هدفه مخلفا خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري".
كوريا الشمالية تتعهد بالمشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة في اليابان
قال رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ إن الزعيم الكوري الشمالي كيم أونغ أون ملتزم بإرسال بعثة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إجراؤها في طوكيو بعد عامين.
وبعد مباحثات أجراها في بيونغ يانغ، أشار باخ إلى أن اللجنة الأوليمبية ستقترح أن يشارك الرياضيون القادمون من شطري كوريا في حفل الافتتاح تحت علم واحد.
سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار في جنوب لبنان
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيان للجيش الإسرائيلي أن طائرة إسرائيلية بدون طيار تحطمت في جنوب لبنان بسبب خلل فني.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق بأن الطائرة سقطت بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون.
وتقول مراسلتنا في بيروت إن إسرائيل دمرت الطائرة بُعيد سقوطها.
ترامب يجمد أكثر 200 مليون دولار كانت مخصصة لسوريا
قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمد أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة لجهود التعافي في سوريا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب دعا إلى تجميد هذه الأموال بعد قراءة تقرير إخباري أشار إلى أن واشنطن التزمت في الآونة الأخيرة بتقديم 200 مليون دولار إضافية لدعم جهود التعافي المبكر في سوريا.
رئيس البرلمان الألماني: الإسلام أصبح جزءا من ألمانيا
قال رئيس البرلمان الألماني وولفغانغ شوبل إن الإسلام أصبح جزءا من ألمانيا وعلى الألمان التأقلم معه.
وأضاف في مقابلة صحفية أن الألمان لا يمكن أن يوقفوا تطور التاريخ، ولكنه أضاف أنه على المسلمين أن يدركوا أنهم لا يعيشون في دولة مؤسسة على التقاليد الإسلامية.
وكان شوبل يرد على تصريحات لزميل له قال فيها إن الإسلام لاينتمي إلى ألمانيا.