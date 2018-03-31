رئيس البرلمان الألماني: الإسلام أصبح جزءا من ألمانيا

قال رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ إن الزعيم الكوري الشمالي كيم أونغ أون ملتزم بإرسال بعثة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إجراؤها في طوكيو بعد عامين.

وبعد مباحثات أجراها في بيونغ يانغ، أشار باخ إلى أن اللجنة الأوليمبية ستقترح أن يشارك الرياضيون القادمون من شطري كوريا في حفل الافتتاح تحت علم واحد.