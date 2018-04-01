البابا يعمد "المهاجر البطل" في إيطاليا

ألقى البابا فرانسيس خطاب عيد الفصح من شرفة في العاصمة الإيطالية روما دون الإشارة إلى قدرة الرب على المفاجأة. وحضر الخطاب في الساحة أسفل الشرفة مئات الأشخاص. وكان البابا يوم أمس أقام قداسا في نفس المكان حضره عشرات الآلاف من الحجاج. وخلال القدس عمد البابا فرانسيس ثمانية أشخاص، بينهم جون أوغاه وهو مهاجر نيجيري منع عملية سطو العام الماضي عندما كان يتسول أمام متجر إيطالي. وخلال الحادثة تمكنت جون من السيطرة على اللص المسلح الذي كان ملثما وأبقاه منبطحا على الأرض لحين وصول الشرطة. ومنحت السلطات الإيطالية جون الإقامة تكريما له على شجاعته وأصبح يعرف في إيطاليا باسم " المهاجر البطل". وحضر ضابط شرطة مراسم تعميده. ويبلغ من العمر جون أوغاه 31 عاما.
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البابا يعمد متسول نيجيري منع سرقة في إيطاليا
ألقى البابا فرانسيس خطاب عيد الفصح من شرفة في العاصمة الإيطالية روما دون الإشارة إلى قدرة الرب على المفاجأة.
وحضر الخطاب في الساحة أسفل الشرفة مئات الأشخاص.
وكان البابا يوم أمس أقام قداسا في نفس المكان حضره عشرات الآلاف من الحجاج.
وخلال القدس عمد البابا فرانسيس ثمانية أشخاص، بينهم جون أوغاه وهو مهاجر نيجيري منع عملية سطو العام الماضي عندما كان يتسول أمام متجر إيطالي.
وخلال الحادثة تمكنت جون من السيطرة على اللص المسلح الذي كان ملثما وأبقاه منبطحا على الأرض لحين وصول الشرطة.
ومنحت السلطات الإيطالية جون الإقامة تكريما له على شجاعته وأصبح يعرف في إيطاليا باسم " المهاجر البطل".
وحضر ضابط شرطة مراسم تعميده.
ويبلغ من العمر جون أوغاه 31 عاما.
يمكنك الاطلاع على الأحداث التي غطيناها أمس على الرابط التالي
رئيس البرلمان الألماني: الإسلام أصبح جزءا من ألمانيا، وتعويض بـ 4 ملايين دولار لرجل صومالي بعد تبرئته في إيطاليا
مناورات أمريكية كورية جنوبية
بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين البلدين.
وقد تم تقليص مناورات هذا العام بسبب استعداد الدولتين لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية.
وكانت كوريا الشمالية قد دأبت على إنتقاد هذه المناورات في الماضي، لكن مراسل بي بي سي يقول إن بيونغيانغ تغض الطرف نسبيا هذا العام عن تلك المناورات.
إسرائيل تقول إن جنودها فعلوا ما كان ضروريا في يوم الأرض الفلسطيني
رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الدعوات لإجراء تحقيق مستقل في مقتل خمسة عشر فلسطينياً على الأقل في مظاهرات يوم الأرض التي خرجت يوم الجمعة في قطاع غزة.
وقال ليبرمان إن الجنود الإسرائيليين فعلوا ما كان ضرورياً.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني قد دعيا إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادث الذي أسفر أيضاً عن جرح المئات من الفلسطينيين.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن عشرة على الأقل من القتلى هم ممن وصفهم بالإرهابيين، الذين كانوا يقومون بأعمال إرهابية عندما قتلوا.
بينما قالت حماس التي تسيطر على قطاع غزة إن خمسة فقط من القتلى هم من الجناح العسكري للحركة.