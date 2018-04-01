البابا يعمد "المهاجر البطل" في إيطاليا

ألقى البابا فرانسيس خطاب عيد الفصح من شرفة في العاصمة الإيطالية روما دون الإشارة إلى قدرة الرب على المفاجأة.

وحضر الخطاب في الساحة أسفل الشرفة مئات الأشخاص.

وكان البابا يوم أمس أقام قداسا في نفس المكان حضره عشرات الآلاف من الحجاج.

وخلال القدس عمد البابا فرانسيس ثمانية أشخاص، بينهم جون أوغاه وهو مهاجر نيجيري منع عملية سطو العام الماضي عندما كان يتسول أمام متجر إيطالي.

وخلال الحادثة تمكنت جون من السيطرة على اللص المسلح الذي كان ملثما وأبقاه منبطحا على الأرض لحين وصول الشرطة.

ومنحت السلطات الإيطالية جون الإقامة تكريما له على شجاعته وأصبح يعرف في إيطاليا باسم " المهاجر البطل".

وحضر ضابط شرطة مراسم تعميده.

ويبلغ من العمر جون أوغاه 31 عاما.