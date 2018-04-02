مواجهة تجارية بين الصين وأمريكا، وتطبيق بريطاني ذكي لكلاب الشوارع

الصين تفرض تعرفة جمركية جديدة على الواردات من البضائع الأمريكية
حظر للتجول في كشمير الهندية
إضرابات في فرنسا احتجاجا على الرواتب والتقاعد
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تطبيق بريطاني ذكي لكلاب الشوارع
طور فريق من الأطباء البيطريين البريطانيين تطبيقا لأجهزة الهواتف الذكية يهدف إلى تحسين العناية بالكلاب الضالة حول العالم.
واختبر التطبيق في آسيا وأفريقيا وسيمكن العيادات البيطرية المحلية من مراقبة الحيوانات خلال فترة الحجر والنقل وخلال العمليات الجراحية.
وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الكلاب الضالة حول العالم بأكثر من 200 مليون كلب، وتقول إنها تشكل خطرا على صحة الإنسان.
وفي كثير من دول العالم يتم القبض على الكلاب الضالة وبعد إخصائها تطلق مرة أخرى إلى الشوارع.
إضرابات في فرنسا احتجاجا على الرواتب والتقاعد
يبدأ اعتباراً من مساء اليوم الاثنين عمال سكك الحديد في فرنسا، بمن فيهم سائقو القطارات، ثلاثة أشهر من الإضرابات وتعطيل العمل، وذلك في مسعى من نقابات العمل للرد على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون الخاصة بالعمل.
وتحتج نقابات العمال على خطط للحكومة تقضي بتقليص الرواتب ومعاشات التقاعد.
ويوم غد الثلاثاء، من المقرر أن يضرب عن العمل عمال النظافة والعاملون في قطاع الكهرباء والطاقة وذلك في أكبر موجة من الاضطرابات العمالية منذ انتخاب ماكرون في مايو من العام الماضي.
حظر للتجول في كشمير الهندية
فرضت السلطات في الشطر الواقع تحت السيطرة الهندية من كشمير حظراً للتجوال في أجزاء من الولاية في أعقاب اشتباكات عنيفة مع مسلحين يوم أمس الأحد خلفت عشرين قتيلاً.
وأغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية في منطقة وادي كشمير في أعقاب إضراب دعا له انفصاليون في الإقليم احتجاجاً على عمليات القتل.
وقال مسؤولون إن ثلاثة عشر مسلحاً وأربعة مدنيين وجنديين قتلوا في عدة اشتباكات منفصلة.
ويشن الانفصاليون المسلمون حملة عنيفة ضد الحكم الهندي في الإقليم منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.
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time_stated_uk
تطبيق بريطاني ذكي لكلاب الشوارع
طور فريق من الأطباء البيطريين البريطانيين تطبيقا لأجهزة الهواتف الذكية يهدف إلى تحسين العناية بالكلاب الضالة حول العالم.
واختبر التطبيق في آسيا وأفريقيا وسيمكن العيادات البيطرية المحلية من مراقبة الحيوانات خلال فترة الحجر والنقل وخلال العمليات الجراحية.
وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الكلاب الضالة حول العالم بأكثر من 200 مليون كلب، وتقول إنها تشكل خطرا على صحة الإنسان.
وفي كثير من دول العالم يتم القبض على الكلاب الضالة وبعد إخصائها تطلق مرة أخرى إلى الشوارع.
إضرابات في فرنسا احتجاجا على الرواتب والتقاعد
يبدأ اعتباراً من مساء اليوم الاثنين عمال سكك الحديد في فرنسا، بمن فيهم سائقو القطارات، ثلاثة أشهر من الإضرابات وتعطيل العمل، وذلك في مسعى من نقابات العمل للرد على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون الخاصة بالعمل.
وتحتج نقابات العمال على خطط للحكومة تقضي بتقليص الرواتب ومعاشات التقاعد.
ويوم غد الثلاثاء، من المقرر أن يضرب عن العمل عمال النظافة والعاملون في قطاع الكهرباء والطاقة وذلك في أكبر موجة من الاضطرابات العمالية منذ انتخاب ماكرون في مايو من العام الماضي.
حظر للتجول في كشمير الهندية
فرضت السلطات في الشطر الواقع تحت السيطرة الهندية من كشمير حظراً للتجوال في أجزاء من الولاية في أعقاب اشتباكات عنيفة مع مسلحين يوم أمس الأحد خلفت عشرين قتيلاً.
وأغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية في منطقة وادي كشمير في أعقاب إضراب دعا له انفصاليون في الإقليم احتجاجاً على عمليات القتل.
وقال مسؤولون إن ثلاثة عشر مسلحاً وأربعة مدنيين وجنديين قتلوا في عدة اشتباكات منفصلة.
ويشن الانفصاليون المسلمون حملة عنيفة ضد الحكم الهندي في الإقليم منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.
يمكنكم الإطلاع على الأحداث التي غطيناها أمس
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الصين تفرض تعرفة جمركية جديدة على الواردات من البضائع الأمريكية
فرضت الصين تعرفة جمركية جديدة على الواردات من البضائع الأمريكية التي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار، وذلك في أحدث خطوة يتخوف البعض أن تتحول إلى حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويواجه اليوم أكثر من مائة وعشرين منتجاً أمريكياً زيادة في التعرفة الجمركية بنسب تتفاوت بين خمسة عشر وخمسة وعشرين في المائة.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الإجراءات تم فرضها لحماية المصالح الصينية في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض تعرفة جمركية مماثلة على الواردات الأمريكية من الصلب والألمنيوم.