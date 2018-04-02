مواجهة تجارية بين الصين وأمريكا، وتطبيق بريطاني ذكي لكلاب الشوارع

طور فريق من الأطباء البيطريين البريطانيين تطبيقا لأجهزة الهواتف الذكية يهدف إلى تحسين العناية بالكلاب الضالة حول العالم.

واختبر التطبيق في آسيا وأفريقيا وسيمكن العيادات البيطرية المحلية من مراقبة الحيوانات خلال فترة الحجر والنقل وخلال العمليات الجراحية.

وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الكلاب الضالة حول العالم بأكثر من 200 مليون كلب، وتقول إنها تشكل خطرا على صحة الإنسان.

وفي كثير من دول العالم يتم القبض على الكلاب الضالة وبعد إخصائها تطلق مرة أخرى إلى الشوارع.