قافلة المهاجرين إلى الولايات المتحدة تمر عبر المكسيك

القافلة تسير وترامب يغرد مهددا المكسيك

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. القافلة تسير وترامب يغرد مهددا المكسيك
  2. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإبقاء الموانئ اليمنية مفتوحة
  3. الاضرابات تشل الحركة في فرنسا

تغطية مباشرة

time_stated_uk

صينيان يعثران على طفلتهما بعد 24 عاما

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن زوجان أخيرا عثرا على ابنتهما التي فقدها قبل 24 عاما.

وسيجتمع الزوجان مع ابنتهما اليوم.

وقال الزوجان إن ابنتهما كيفينغ ضاعت عندما كانا يبيعان الفواكة في الشارع في مقاطعة تشينغداو.

وتخلى الزوجان عن بيع الفواكة ووزعا آلاف الملصقات بحثا عنها.

وعندما وصلت القصة إلى امرأة تبلغ من العمر 27 عاما في مقاطعة جيلين التي تبعد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر عن مكان الزوجين.

واثتبت فحوصات الحمض النووي أنها ابنة الزوجين المفقودة.

وربيت الأبنة باسم مختلف وأخبرت أنه تم تبنيها عندما كانت طفلة.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

الاضرابات تشل الحركة في فرنسا

تأثرت حركة القطارات في فرنسا بشكل كبير بأول موجة من الاضرابات احتجاجاً على الإصلاحات المقترحة لشركة القطارات المملوكة للدولة.

ففي أجزاء من البلاد، يعمل قطار واحد من بين كل عشرة قطارات، كما أن الشوارع حول العاصمة باريس تشهد ازدحاماً كبيراً حيث يحاول الموظفون الوصول إلى أماكن عملهم.

والتزم بالاضراب أيضاً الطيارون في شركة الخطوط الجوية الفرنسية والعاملون في قطاع الطاقة وطلاب الجامعات في تحد لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

مسافرون في محطة ليون الفرنسية مساء أمس مع بدء الاضراب
Getty Images
مسافرون في محطة ليون الفرنسية مساء أمس مع بدء الاضراب

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإبقاء الموانئ اليمنية مفتوحة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف لجمع الأموال الخاصة بالمساعدات الاغاثية لليمن إن الوضع في اليمن كارثي والعبء الأكبر يقع على كاهل النساء والأطفال.

فبعد ثلاثة أعوام من اندلاع الحرب، هناك 22 مليون شخص من أصل 27 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة.

ودعا غوتيريش الأطراف المتحاربة إلى ضمان بقاء الموانئ والمطارات في اليمن مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية.

ميناء الحديدة
Getty Images
ميناء الحديدة

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

القافلة تسير وترامب يغرد مهددا المكسيك

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والتي تضم المكسيك وكندا والولايات المتحدة إذا سمحت السلطات المكسيكية لقافلة مهاجرين بالمضي تجاه الولايات المتحدة.

وتشير تغريدة الرئيس ترمب إلى أن ألف وخمسائة شخص من هندرواس وغواتيمالا والسلفادور يسافرون معا قاصدين الولايات المتحدة عبر المكسيك.

ونظم القافلة جماعة الضغط ( أناس بلا حدود) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وتقول وزارة الخارجية المكسيكية إن هناك إجراءات لدخولهم المكسيك ولكن الأمر منوط بالولايات المتحدة فيما يتعلق بالسماح لهم بالدخول إلى أراضيها أو لا.

View more on twitter

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى