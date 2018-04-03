القافلة تسير وترامب يغرد مهددا المكسيك

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن زوجان أخيرا عثرا على ابنتهما التي فقدها قبل 24 عاما. وسيجتمع الزوجان مع ابنتهما اليوم. وقال الزوجان إن ابنتهما كيفينغ ضاعت عندما كانا يبيعان الفواكة في الشارع في مقاطعة تشينغداو. وتخلى الزوجان عن بيع الفواكة ووزعا آلاف الملصقات بحثا عنها. وعندما وصلت القصة إلى امرأة تبلغ من العمر 27 عاما في مقاطعة جيلين التي تبعد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر عن مكان الزوجين. واثتبت فحوصات الحمض النووي أنها ابنة الزوجين المفقودة. وربيت الأبنة باسم مختلف وأخبرت أنه تم تبنيها عندما كانت طفلة.
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صينيان يعثران على طفلتهما بعد 24 عاما
أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن زوجان أخيرا عثرا على ابنتهما التي فقدها قبل 24 عاما.
وسيجتمع الزوجان مع ابنتهما اليوم.
وقال الزوجان إن ابنتهما كيفينغ ضاعت عندما كانا يبيعان الفواكة في الشارع في مقاطعة تشينغداو.
وتخلى الزوجان عن بيع الفواكة ووزعا آلاف الملصقات بحثا عنها.
وعندما وصلت القصة إلى امرأة تبلغ من العمر 27 عاما في مقاطعة جيلين التي تبعد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر عن مكان الزوجين.
واثتبت فحوصات الحمض النووي أنها ابنة الزوجين المفقودة.
وربيت الأبنة باسم مختلف وأخبرت أنه تم تبنيها عندما كانت طفلة.
الاضرابات تشل الحركة في فرنسا
تأثرت حركة القطارات في فرنسا بشكل كبير بأول موجة من الاضرابات احتجاجاً على الإصلاحات المقترحة لشركة القطارات المملوكة للدولة.
ففي أجزاء من البلاد، يعمل قطار واحد من بين كل عشرة قطارات، كما أن الشوارع حول العاصمة باريس تشهد ازدحاماً كبيراً حيث يحاول الموظفون الوصول إلى أماكن عملهم.
والتزم بالاضراب أيضاً الطيارون في شركة الخطوط الجوية الفرنسية والعاملون في قطاع الطاقة وطلاب الجامعات في تحد لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية.
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإبقاء الموانئ اليمنية مفتوحة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف لجمع الأموال الخاصة بالمساعدات الاغاثية لليمن إن الوضع في اليمن كارثي والعبء الأكبر يقع على كاهل النساء والأطفال.
فبعد ثلاثة أعوام من اندلاع الحرب، هناك 22 مليون شخص من أصل 27 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة.
ودعا غوتيريش الأطراف المتحاربة إلى ضمان بقاء الموانئ والمطارات في اليمن مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية.
القافلة تسير وترامب يغرد مهددا المكسيك
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والتي تضم المكسيك وكندا والولايات المتحدة إذا سمحت السلطات المكسيكية لقافلة مهاجرين بالمضي تجاه الولايات المتحدة.
وتشير تغريدة الرئيس ترمب إلى أن ألف وخمسائة شخص من هندرواس وغواتيمالا والسلفادور يسافرون معا قاصدين الولايات المتحدة عبر المكسيك.
ونظم القافلة جماعة الضغط ( أناس بلا حدود) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وتقول وزارة الخارجية المكسيكية إن هناك إجراءات لدخولهم المكسيك ولكن الأمر منوط بالولايات المتحدة فيما يتعلق بالسماح لهم بالدخول إلى أراضيها أو لا.