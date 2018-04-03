القافلة تسير وترامب يغرد مهددا المكسيك

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن زوجان أخيرا عثرا على ابنتهما التي فقدها قبل 24 عاما.

وسيجتمع الزوجان مع ابنتهما اليوم.

وقال الزوجان إن ابنتهما كيفينغ ضاعت عندما كانا يبيعان الفواكة في الشارع في مقاطعة تشينغداو.

وتخلى الزوجان عن بيع الفواكة ووزعا آلاف الملصقات بحثا عنها.

وعندما وصلت القصة إلى امرأة تبلغ من العمر 27 عاما في مقاطعة جيلين التي تبعد حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر عن مكان الزوجين.

واثتبت فحوصات الحمض النووي أنها ابنة الزوجين المفقودة.

وربيت الأبنة باسم مختلف وأخبرت أنه تم تبنيها عندما كانت طفلة.