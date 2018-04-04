ولي عهد السعودية "لا يعرف" معنى الوهابية، وشارع للملك سلمان في بيروت

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على حسابه بتويتر عن تسمية شارع\nفي العاصمة بيروت باسم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز. وقال الحريري إن القرار يعكس تقديرا لدور السعودية في مساندة بلاده.
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شارع للعاهل السعودي في بيروت
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على حسابه بتويتر عن تسمية شارع في العاصمة بيروت باسم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وقال الحريري إن القرار يعكس تقديرا لدور السعودية في مساندة بلاده.
ولي عهد السعودية "لا يعرف" معنى الوهابية
قال ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إن السعوديين لا يعرفون ما المقصود بالوهابية في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية.
وفي رده على سؤال من المحاور، الصحفي غيفري غولدبيرغ، عن معنى الوهابية، قال الأمير محمد: "ماذا تقصد بالوهابية؟"
فرد عليه غولدبيرغ: "أنت ولي عهد السعودية. أنت تعرف معنى الوهابية".