ش

ولي عهد السعودية "لا يعرف" معنى الوهابية، وشارع للملك سلمان في بيروت

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. ولي العهد السعودي "لا يعرف" معنى الوهابية
  2. شارع للعاهل السعودي في بيروت

تغطية مباشرة

time_stated_uk

شارع للعاهل السعودي في بيروت

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على حسابه بتويتر عن تسمية شارع في العاصمة بيروت باسم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وقال الحريري إن القرار يعكس تقديرا لدور السعودية في مساندة بلاده.

View more on twitter

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

ولي عهد السعودية "لا يعرف" معنى الوهابية

قال ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إن السعوديين لا يعرفون ما المقصود بالوهابية في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية.

وفي رده على سؤال من المحاور، الصحفي غيفري غولدبيرغ، عن معنى الوهابية، قال الأمير محمد: "ماذا تقصد بالوهابية؟"

فرد عليه غولدبيرغ: "أنت ولي عهد السعودية. أنت تعرف معنى الوهابية".

View more on twitter

"لا أحد يستطيع أن يُعرّف الوهابية. لا توجد وهابية. لا نعتقد أنه توجد وهابية (في المملكة). نعتقد أننا لدينا سنة وشيعة.

الأمير محمد بن سلمانولي عهد السعودية في رده على سؤال في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية.
الأمير محمد يحتسي القهوة مع عمدة نيويورك السابق إلى جواره، مايكل بلومبيرغ، في نيويورك (29 مارس/آذار، 2018).
BANDAR AL-JALOUD/AFP/Getty Images
الأمير محمد يحتسي القهوة مع عمدة نيويورك السابق إلى جواره، مايكل بلومبيرغ، في نيويورك (29 مارس/آذار، 2018).

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى