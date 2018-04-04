ولي عهد السعودية "لا يعرف" معنى الوهابية، وشارع للملك سلمان في بيروت

قال ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إن السعوديين لا يعرفون ما المقصود بالوهابية في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية.

وفي رده على سؤال من المحاور، الصحفي غيفري غولدبيرغ، عن معنى الوهابية، قال الأمير محمد: "ماذا تقصد بالوهابية؟"

فرد عليه غولدبيرغ: "أنت ولي عهد السعودية. أنت تعرف معنى الوهابية".

"لا أحد يستطيع أن يُعرّف الوهابية. لا توجد وهابية. لا نعتقد أنه توجد وهابية (في المملكة). نعتقد أننا لدينا سنة وشيعة. الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في رده على سؤال في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية.