مليار دولار سنويا عوائد متوقعة من السينما السعودية، وحَلْبَة السومو محظورة على النساء

المخابرات التركية تقتفي أثر معارضين لأردوغان في الخارج
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المخابرات التركية تقتفي أثر معارضين لأردوغان في الخارج
قالت الحكومة التركية إن عملاء جهاز المخابرات تمكنوا
من إعادة 80 شخصا من الخارج لمواجهة تهم الضلوع في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.
وقال بكر بوزداق، الناطق باسم الحكومة التركية،
إن المطلوبين تم إرجاعهم من 18 دولة مختلفة، واعتبر القبض على ستة منهم في كوسوفو إنجازا
كبيرا.
وكان راموش هراديناي، رئيس وزراء كوسوفو، قد
عزل وزير الداخلية ومدير جهاز المخابرات لأنهما لم يطلعاه على عملية الاعتقال ما حدا
بإردوغان إلى اتهام هراديناي بالتواطؤ مع مدبري الانقلاب الفاشل.
ترامب سيوقع قرارا بإرسال الجيش إلى الحدود مع المكسيك
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، كريستيان
نيلسن، إن الرئيس دونالد ترمب سيوقع اليوم أمرا بإرسال الحرس الوطني التابع للجيش للمساعدة على حماية الحدود مع المكسيك.
وأضافت أن إدارتها قد تلقت توجيهات بالعمل مع وزارة الدفاع الأمريكية والحكام المحليين للمساعدة على تسيير دوريات على الحدود.
وقالت إنه على الرغم من الخطوات التي اتخذت من قبل إدارة ترمب فإن المخدرات والعصابات الخطرة والهجرة غير القانونية لا تزال تنشط عبر الحدود.
برنامج الأغذية العالمي يزور الرقة ويوصل مساعدات الى المدينة المنكوبة
تمكن فريق من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم
المتحدة من دخول مدينة الرقة بشمال شرق سورية، لبضع ساعات واطلع على حجم الدمار فيها
وعلى اوضاع العائدين اليها من سكانها والذين بلغ تعدادهم حتى الآن نحو مائة الف نسمة.
وكان البرنامج قد تمكن من إيصال مساعدات غذائية
إلى مناطق جديدة في منطقة الرقة عن طريق البر، مما ساعد على تجنب عمليات الإنزال الجوي
المكلفة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن تحالف قوات
سوريا الديمقراطية رسميا سيطرته الكاملة على مدينة الرقة وهزيمة مسلحي تنظيم الدولة
الإسلامية فيها.
حَلْبَة السومو محظورة على النساء
اعتذر رئيس اتحاد مصارعة السومو في اليابان بعد منع مسعفات من دخول
حلبة المصارعة لإسعاف أحد المسؤولين في المجلس المحلي لمدينة ميزور، شمال غربي
اليابان.
واستخدم المحكمون مكبرات الصوت لإبلاغ النساء بمغادرة الحلبة على
الفور نظرا لأن الطقوس المقدسة لتلك المصارعة الشعبية في البلاد تعتبر المرأة غير
نظيفة.
وتعود جذور السومو إلى ديانة الشنتو، وهي من أقدم الديانات في اليابان.
مليار دولار سنويا عوائد متوقعة من السينما السعودية
البدء في افتتاح وترخيص دور العرض السينمائي في السعودية يأتي في إطار
خطة المملكة لتنويع مصادر الدخل، إذا من المتوقع أن تدر مبيعات التذاكر قرابة
مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، في بلد أغلب سكانه دون سن الثلاثين، وفقا
لمسؤولين سعوديين.
وستفتتح في الرياض في 18 أبريل/نيسان أول سينما منذ 35 عاما بعد توقيع
هيئة الترفيه عقدا مع شركة إيه.إم.سي، وهي واحدة من كبرى شركات الانتاج السينمائي
في العالم.
وتعتزم الشركة إنشاء حوالي 350 سينما بحلول عام 2030 في المملكة، ووقع
اختيارها على مركز الملك عبدالله المالي، وهو حي ضخم به العديد من ناطحات السحاب
ومقار للشركات العالمية، ليكون مقرا للسينما الجديدة التي ستستوعب 500 مشاهد
ومشاهدة.
وقال وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العوض، في بيان رسمي، إن
إعادة السينما إلى المملكة سيساعد في دعم الاقتصاد القومي نظرا للإقبال المتوقع من
السعوديين على الانفاق على وسائل الترفيه، كما سيساعد في خلق فرص عمل للشباب.
ولم يتم الإعلان رسميا بعد عن أول فيلم سينمائي سيشاهده السعوديون بعد
حوالي أسبوعين، ولكن تقول مصادر لرويترز إنه وقع الاختيار بالفعل على فيلم
"بلاك بانثر" أو النمر الأسود، الذي يتناول قصة أحد الأبطال الخارقين.
وتقول المصادر ذاتها إن السينما لن يفصل فيها الرجال عن النساء.
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time_stated_uk
المخابرات التركية تقتفي أثر معارضين لأردوغان في الخارج
قالت الحكومة التركية إن عملاء جهاز المخابرات تمكنوا من إعادة 80 شخصا من الخارج لمواجهة تهم الضلوع في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.
وقال بكر بوزداق، الناطق باسم الحكومة التركية، إن المطلوبين تم إرجاعهم من 18 دولة مختلفة، واعتبر القبض على ستة منهم في كوسوفو إنجازا كبيرا.
وكان راموش هراديناي، رئيس وزراء كوسوفو، قد عزل وزير الداخلية ومدير جهاز المخابرات لأنهما لم يطلعاه على عملية الاعتقال ما حدا بإردوغان إلى اتهام هراديناي بالتواطؤ مع مدبري الانقلاب الفاشل.
ترامب سيوقع قرارا بإرسال الجيش إلى الحدود مع المكسيك
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، كريستيان نيلسن، إن الرئيس دونالد ترمب سيوقع اليوم أمرا بإرسال الحرس الوطني التابع للجيش للمساعدة على حماية الحدود مع المكسيك.
وأضافت أن إدارتها قد تلقت توجيهات بالعمل مع وزارة الدفاع الأمريكية والحكام المحليين للمساعدة على تسيير دوريات على الحدود.
وقالت إنه على الرغم من الخطوات التي اتخذت من قبل إدارة ترمب فإن المخدرات والعصابات الخطرة والهجرة غير القانونية لا تزال تنشط عبر الحدود.
برنامج الأغذية العالمي يزور الرقة ويوصل مساعدات الى المدينة المنكوبة
تمكن فريق من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من دخول مدينة الرقة بشمال شرق سورية، لبضع ساعات واطلع على حجم الدمار فيها وعلى اوضاع العائدين اليها من سكانها والذين بلغ تعدادهم حتى الآن نحو مائة الف نسمة.
وكان البرنامج قد تمكن من إيصال مساعدات غذائية إلى مناطق جديدة في منطقة الرقة عن طريق البر، مما ساعد على تجنب عمليات الإنزال الجوي المكلفة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية رسميا سيطرته الكاملة على مدينة الرقة وهزيمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية فيها.
حَلْبَة السومو محظورة على النساء
اعتذر رئيس اتحاد مصارعة السومو في اليابان بعد منع مسعفات من دخول حلبة المصارعة لإسعاف أحد المسؤولين في المجلس المحلي لمدينة ميزور، شمال غربي اليابان.
واستخدم المحكمون مكبرات الصوت لإبلاغ النساء بمغادرة الحلبة على الفور نظرا لأن الطقوس المقدسة لتلك المصارعة الشعبية في البلاد تعتبر المرأة غير نظيفة.
وتعود جذور السومو إلى ديانة الشنتو، وهي من أقدم الديانات في اليابان.
مليار دولار سنويا عوائد متوقعة من السينما السعودية
البدء في افتتاح وترخيص دور العرض السينمائي في السعودية يأتي في إطار خطة المملكة لتنويع مصادر الدخل، إذا من المتوقع أن تدر مبيعات التذاكر قرابة مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، في بلد أغلب سكانه دون سن الثلاثين، وفقا لمسؤولين سعوديين.
وستفتتح في الرياض في 18 أبريل/نيسان أول سينما منذ 35 عاما بعد توقيع هيئة الترفيه عقدا مع شركة إيه.إم.سي، وهي واحدة من كبرى شركات الانتاج السينمائي في العالم.
وتعتزم الشركة إنشاء حوالي 350 سينما بحلول عام 2030 في المملكة، ووقع اختيارها على مركز الملك عبدالله المالي، وهو حي ضخم به العديد من ناطحات السحاب ومقار للشركات العالمية، ليكون مقرا للسينما الجديدة التي ستستوعب 500 مشاهد ومشاهدة.
وقال وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العوض، في بيان رسمي، إن إعادة السينما إلى المملكة سيساعد في دعم الاقتصاد القومي نظرا للإقبال المتوقع من السعوديين على الانفاق على وسائل الترفيه، كما سيساعد في خلق فرص عمل للشباب.
ولم يتم الإعلان رسميا بعد عن أول فيلم سينمائي سيشاهده السعوديون بعد حوالي أسبوعين، ولكن تقول مصادر لرويترز إنه وقع الاختيار بالفعل على فيلم "بلاك بانثر" أو النمر الأسود، الذي يتناول قصة أحد الأبطال الخارقين.
وتقول المصادر ذاتها إن السينما لن يفصل فيها الرجال عن النساء.