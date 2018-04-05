مليار دولار سنويا عوائد متوقعة من السينما السعودية، وحَلْبَة السومو محظورة على النساء

قالت الحكومة التركية إن عملاء جهاز المخابرات تمكنوا من إعادة 80 شخصا من الخارج لمواجهة تهم الضلوع في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.

وقال بكر بوزداق، الناطق باسم الحكومة التركية، إن المطلوبين تم إرجاعهم من 18 دولة مختلفة، واعتبر القبض على ستة منهم في كوسوفو إنجازا كبيرا.

وكان راموش هراديناي، رئيس وزراء كوسوفو، قد عزل وزير الداخلية ومدير جهاز المخابرات لأنهما لم يطلعاه على عملية الاعتقال ما حدا بإردوغان إلى اتهام هراديناي بالتواطؤ مع مدبري الانقلاب الفاشل.