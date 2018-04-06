45 ألف دولار للحصول على هاتف محمول، وفيتامين سي، وديناصورات عاشت في اسكتلندا منذ 170 مليون عام

السودان يعلن فشل المفاوضات في التوصل لأي اتفاق حول سد النهضة
فشلت اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية حول سد
النهضة الاثيوبيالتي عقدت بالخرطوم في الوصول
الي اتفاق في القضايا الخلافية.
وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور خلال
تصريحات صحافية عقب الاجتماع ان الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، لم تستطع
التوصل إلي اتفاق بشأن القضايا الخلافية، مشيرا إلي انهم بذلوا جهودا مضنية ولكنهم
مع ذلك لم يتفقوا.
وقال الوزير السوداني انهم تركوا الامر للجان الفنية لتحديد موعد جديد
لاجتماع اخر.
ديناصورات عاشت في اسكتلندا منذ 170 مليون عام
عثر علماء في المملكة المتحدة على آثار أقادم لديناصورات في جزيرة
سكاي الاسكتلندية، تعود إلى نحو 170 مليون عام.
ونشر العلماء من جامعة إدنبرة نتيجة أبحاثهم في دورية الجيولوجيا
الإسكتلندية وعلى موقع الجامعة الإلكتروني.
وتعود آثار الأقدام لنوعين مختلفين من الديناصورات،
وهما نوع له عنق طويل ونوع بأسنان حادة وقريب.
وقال العلماء إن الديناصورات كانت تتحرك حول بحيرة
ضحلة عندما كان الجو في اسكتلندا أكثر دفئا.
45 ألف دولار للحصول على هاتف محمول، وفيتامين سي
ألقت السلطات الأمريكية القبض على حارس بالسجن الفيدرالي الذي يضم
عتاة المجرمين بعد اتهامه بتلقي رشاوى بلغت 45 ألف دولار لإدخال ممنوعات إلى أحد
النزلاء.
وأشارت تحقيقات الجهات المختصة إلى أن الحارس فيكتور كاسادو، 35 عاما،
تلقى الرشاوى من تاجر الذهب التركي الإيراني الأصل رضا ضراب المسجون بعد إدانته
بالتورط مع ثمانية أتراك آخرين في خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عبر تحويل
مئات الملايين من الدولارات من خلال النظام المصرفي الأمريكي إلى إيران خلال
الأعوام من 2010 إلى 2015.
وطلب ضراب من الحارس توفير هاتف محمول، ليتحدث مع زوجته وبناته،
ومشروب كحولي، وفيتامين سي، ودواء لعلاج نزلات البرد مقابل المبلغ المذكور.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
السودان يعلن فشل المفاوضات في التوصل لأي اتفاق حول سد النهضة
فشلت اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبيالتي عقدت بالخرطوم في الوصول الي اتفاق في القضايا الخلافية.
وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور خلال تصريحات صحافية عقب الاجتماع ان الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، لم تستطع التوصل إلي اتفاق بشأن القضايا الخلافية، مشيرا إلي انهم بذلوا جهودا مضنية ولكنهم مع ذلك لم يتفقوا.
وقال الوزير السوداني انهم تركوا الامر للجان الفنية لتحديد موعد جديد لاجتماع اخر.
ديناصورات عاشت في اسكتلندا منذ 170 مليون عام
عثر علماء في المملكة المتحدة على آثار أقادم لديناصورات في جزيرة سكاي الاسكتلندية، تعود إلى نحو 170 مليون عام.
ونشر العلماء من جامعة إدنبرة نتيجة أبحاثهم في دورية الجيولوجيا الإسكتلندية وعلى موقع الجامعة الإلكتروني.
وتعود آثار الأقدام لنوعين مختلفين من الديناصورات، وهما نوع له عنق طويل ونوع بأسنان حادة وقريب.
وقال العلماء إن الديناصورات كانت تتحرك حول بحيرة ضحلة عندما كان الجو في اسكتلندا أكثر دفئا.
45 ألف دولار للحصول على هاتف محمول، وفيتامين سي
ألقت السلطات الأمريكية القبض على حارس بالسجن الفيدرالي الذي يضم عتاة المجرمين بعد اتهامه بتلقي رشاوى بلغت 45 ألف دولار لإدخال ممنوعات إلى أحد النزلاء.
وأشارت تحقيقات الجهات المختصة إلى أن الحارس فيكتور كاسادو، 35 عاما، تلقى الرشاوى من تاجر الذهب التركي الإيراني الأصل رضا ضراب المسجون بعد إدانته بالتورط مع ثمانية أتراك آخرين في خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات من خلال النظام المصرفي الأمريكي إلى إيران خلال الأعوام من 2010 إلى 2015.
وطلب ضراب من الحارس توفير هاتف محمول، ليتحدث مع زوجته وبناته، ومشروب كحولي، وفيتامين سي، ودواء لعلاج نزلات البرد مقابل المبلغ المذكور.