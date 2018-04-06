45 ألف دولار للحصول على هاتف محمول، وفيتامين سي، وديناصورات عاشت في اسكتلندا منذ 170 مليون عام

عثر علماء في المملكة المتحدة على آثار أقادم لديناصورات في جزيرة سكاي الاسكتلندية، تعود إلى نحو 170 مليون عام.

ونشر العلماء من جامعة إدنبرة نتيجة أبحاثهم في دورية الجيولوجيا الإسكتلندية وعلى موقع الجامعة الإلكتروني.

وتعود آثار الأقدام لنوعين مختلفين من الديناصورات، وهما نوع له عنق طويل ونوع بأسنان حادة وقريب.

وقال العلماء إن الديناصورات كانت تتحرك حول بحيرة ضحلة عندما كان الجو في اسكتلندا أكثر دفئا.