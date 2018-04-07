طائرات مدنية أمريكية وأوروبية "لنقل أسلحة ومرتزقة للأسد"، واعتقال 3 صحفيين مصريين في 24 ساعة

ناشدت لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية بإطلاق سراح ثلاثة صحفيين مصريين، وعلى الفور، تقول إن السلطات المصرية اعتقلتهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فقط، بحسب شهادات وتصريحات لها من محامين وزملاء وشهود عيان.

وتقول اللجنة، وهي منظمة أمريكية مستلقة غير ربحية مقرها نيويورك، إن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على عادل عيسى، مصور صحفي حر، وأحمد عبدالجواد، مصور في صحيفة "الشروق"، والمدون محمد إبراهيم بعد المشاركة في تقارير صحفية زعمت حدوث مخالفات في الانتخابات المصرية الأخيرة.

وتقول اللجنة إن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 20 صحفيا مصريا منذ ديسمبر/كانون الأول، فيما صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" مصر على أنها "أحد أكبر السجون في العالم للصحفيين" واحتلت المرتبة 161 من بين 180 دولة في تقريرها العام الماضي عن مؤشر حرية الصحافة.