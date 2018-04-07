طائرات مدنية أمريكية وأوروبية "لنقل أسلحة ومرتزقة للأسد"، واعتقال 3 صحفيين مصريين في 24 ساعة

ناشدت لجنة
حماية الصحفيين السلطات المصرية بإطلاق سراح ثلاثة صحفيين مصريين، وعلى الفور،
تقول إن السلطات المصرية اعتقلتهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فقط، بحسب
شهادات وتصريحات لها من محامين وزملاء وشهود عيان.
وتقول اللجنة،
وهي منظمة أمريكية مستلقة غير ربحية مقرها نيويورك، إن أجهزة الأمن المصرية ألقت
القبض على عادل عيسى، مصور صحفي حر، وأحمد عبدالجواد، مصور في صحيفة
"الشروق"، والمدون محمد إبراهيم بعد المشاركة في تقارير صحفية زعمت حدوث
مخالفات في الانتخابات المصرية الأخيرة.
وتقول اللجنة
إن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 20 صحفيا مصريا منذ ديسمبر/كانون الأول، فيما
صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" مصر على أنها "أحد أكبر السجون في
العالم للصحفيين" واحتلت المرتبة 161 من بين 180 دولة في تقريرها العام
الماضي عن مؤشر حرية الصحافة.
"تكميم أفواه صحفيين لا ينم عن قوة السلطات المصرية بل هشاشتها."
طائرات مدنية أمريكية وأوروبية "لنقل أسلحة ومرتزقة للأسد"
كشف تحقيق
استقصائي لرويترز أن السلطات الروسية تستخدم طائرات مدنية أمريكية وأوروبية مملوكة
لشركات وسيطة في أوكرانيا ودول أخرى لإرسال عتاد عسكري ومرتزقة لمساعدة الرئيس
السوري بشار الأسد في الحرب التي دخلت عامها السابع.
ويسلط التحقيق
الضوء على ثغرات في منظومة العقوبات الأمريكية الدولية المفروضة على الشركات
والكيانات التي تتعامل مع أفراد ومسؤولين سوريين وإيرانيين وجنسيات أخرى.
وخلص التقرير،
المستند على وثائق ومعلومات حصلت عليها "رويترز" من أطراف عدة، وايضا
على معلومات وبيانات تتقصى خط سير الطائرات المدنية، إلى أن الطائرات تنطلق من
مطار بروسيا اسمه "روستوف"، غير مسجل، وعن طريق شركة "شام
وينغز" السورية المشمولة بقائمة العقوبات الأمريكية.
وبحسب تحقيق
رويترز، فإن الطائرات تهبط في وقت متأخر من الليل إما في مطار دمشق أو اللاذقية
حيث توجد قاعدة عسكرية روسية.
وتقول السلطات
الروسية إنها لا تستخدم أي طائرات مدنية لنقل أسلحة أو عتاد عسكري للحكومة
الروسية، وإن الدور الروسي في روسيا مقتصر فقط على الغارات الجوية وتدريب الجيش
السوري بمساعدة عدد قليل للغاية من القوات الخاصة الروسية.
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الجيش الأمريكي يبدأ في نشر قوات على الحدود مع المكسيك
بدأ الحرس الوطني في ولاية تكساس الأميركية نشر قواته على الحدود مع المكسيك،وذلك تنفيذا لأمر الرئيس دونالد ترامب.
وتخطط ولاية أريزونا لنشر مئة وخمسين من قواتها الأسبوع المقبل كما طولبت ولايتي نيو مكسيكو وكاليفورنيا باتخاذ خطوات مماثلة.
ويقول ترامب انه يرغب في نشر ما ل ايقل عن أربعة آلاف جندي على الحدود مع المكسيك لحين بناء الجدار الحدودي الذي تعهد به خلال حملته الانتخابية.
افتتاح بطولة كأس آسيا للسيدات في عمان
افتتحت في العاصمة الاردنية عمان بطولة كأس آسيا للسيدات لهذا العام.
استهل الافتتاح بحفل غنائي كبير اقيم على ملعب استاد عمان الدولي تلا ذلك مباراة المنتخب الاردني مع نظيره الفلبيني ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الاولى.
استخراج فرشاة تنظيف أسنان من معدة كيني
نجح الأطباء في كينيا في استخراج فرشاة تنظيف أسنان من معدة رجل ابتلعها بالصدفة.
ونسبت وسائل الإعلام الكينية لديفيد شارو القول إنه ابتلع الفرشاة خلال تنظيفه لأسنانه.
ونشرت وسائل الأعلام الكينية صورة الفرشاة بعد استخراجها من معدة شارو.
مصر: اعتقال 3 صحفيين في 24 ساعة
ناشدت لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية بإطلاق سراح ثلاثة صحفيين مصريين، وعلى الفور، تقول إن السلطات المصرية اعتقلتهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فقط، بحسب شهادات وتصريحات لها من محامين وزملاء وشهود عيان.
وتقول اللجنة، وهي منظمة أمريكية مستلقة غير ربحية مقرها نيويورك، إن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على عادل عيسى، مصور صحفي حر، وأحمد عبدالجواد، مصور في صحيفة "الشروق"، والمدون محمد إبراهيم بعد المشاركة في تقارير صحفية زعمت حدوث مخالفات في الانتخابات المصرية الأخيرة.
وتقول اللجنة إن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 20 صحفيا مصريا منذ ديسمبر/كانون الأول، فيما صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" مصر على أنها "أحد أكبر السجون في العالم للصحفيين" واحتلت المرتبة 161 من بين 180 دولة في تقريرها العام الماضي عن مؤشر حرية الصحافة.
طائرات مدنية أمريكية وأوروبية "لنقل أسلحة ومرتزقة للأسد"
كشف تحقيق استقصائي لرويترز أن السلطات الروسية تستخدم طائرات مدنية أمريكية وأوروبية مملوكة لشركات وسيطة في أوكرانيا ودول أخرى لإرسال عتاد عسكري ومرتزقة لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب التي دخلت عامها السابع.
ويسلط التحقيق الضوء على ثغرات في منظومة العقوبات الأمريكية الدولية المفروضة على الشركات والكيانات التي تتعامل مع أفراد ومسؤولين سوريين وإيرانيين وجنسيات أخرى.
وخلص التقرير، المستند على وثائق ومعلومات حصلت عليها "رويترز" من أطراف عدة، وايضا على معلومات وبيانات تتقصى خط سير الطائرات المدنية، إلى أن الطائرات تنطلق من مطار بروسيا اسمه "روستوف"، غير مسجل، وعن طريق شركة "شام وينغز" السورية المشمولة بقائمة العقوبات الأمريكية.
وبحسب تحقيق رويترز، فإن الطائرات تهبط في وقت متأخر من الليل إما في مطار دمشق أو اللاذقية حيث توجد قاعدة عسكرية روسية.
وتقول السلطات الروسية إنها لا تستخدم أي طائرات مدنية لنقل أسلحة أو عتاد عسكري للحكومة الروسية، وإن الدور الروسي في روسيا مقتصر فقط على الغارات الجوية وتدريب الجيش السوري بمساعدة عدد قليل للغاية من القوات الخاصة الروسية.