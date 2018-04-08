هجوم كيماوي محتمل في الغوطة الشرقية يودي بحياة أكثر من 70 شخصا

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غارات جوية جديدة على مدينة دوما

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية جدية استهدفت مدينة دوما في الغوطة الشرقية صباح اليوم.

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عاجلوسائل الإعلام السورية الرسمية تقول إن جيش الإسلام المعارض طلب مفاوضات مع الحكومة السورية

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روسيا تنفي استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في الهجوم على الغوطة الشرقية

نفت روسيا استخدام القوات السورية الأسلحة الكيماوية في الهجوم على مدينة دوما في الغوطة الشرقية وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي هجوم.

وقال جنرال روسي يرأس المركز الروسي للمصالحة في سوريا " نحن على استعداد لارسال مباشرة متخصصين روس في المواد المشعة والمواد الكيماوية والبيولوجية إلى دوما فور تحريرها من المسلحين وذلك لجمع البيانات التي ستؤكد أن هذه الإدعاءات مفبركة."

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عاجلتواصل المفاوضات بين جيش الإسلام المعارض في دوما والجانب الروسي

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عاجلأطباء في مدينة دوما يقولون إن عدد ضحايا الهجوم الكيماوي ارتفع إلى أكثر من 90 شخصا والمصابين لأكثر من 400

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بريطانيا تدعو إلى تحقيق عاجل بالهجوم الكيماوي على دوما في الغوطة الشرقية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية " هناك تقارير مقلقة جدا حول هجوم بالأسلحة الكيماوية أوقعت عددا كبيرا من الضحايا، والتي إذا ثبت صحتها فهي دليل على وحشية الأسد ضد المدنيين الأبرياء ودليل على تجاهل داعميه للأعراف الدولية."

وأضاف المتحدث" هناك حاجة لتحقيق عاجل والمجتمع الدولي يجب أن يرد. نطالب النظام السوري وداعميه روسيا وإيران بوقف العنف ضد المدنيين الأبرياء."

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هجوم كيماوي في الغوطة الشرقية يودي بحياة أكثر من 70 شخصا

أفاد عمال إنقاذ وأطباء بمقتل ما لايقل عن 70 شخصاً جراء ما يشتبه أنه هجوم كيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية في سوريا.

ونشر متطوعون من فرق الخوذ البيضاء صورا للضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إن العدد مرشح للارتفاع.

وأظهرت الصور عائلات بأكملها تبدو مختنقة في الملاجئ.

ولكن الحكومة السورية تنفي وقوع الهجوم الكيماوي وتقول إن الأمر فبركة.

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