هجوم كيماوي محتمل في الغوطة الشرقية يودي بحياة أكثر من 70 شخصا

نفت روسيا استخدام القوات السورية الأسلحة الكيماوية في الهجوم على مدينة دوما في الغوطة الشرقية وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي هجوم.

وقال جنرال روسي يرأس المركز الروسي للمصالحة في سوريا " نحن على استعداد لارسال مباشرة متخصصين روس في المواد المشعة والمواد الكيماوية والبيولوجية إلى دوما فور تحريرها من المسلحين وذلك لجمع البيانات التي ستؤكد أن هذه الإدعاءات مفبركة."