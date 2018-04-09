قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند إن الحكومة السورية مستمرة في حملتها ضد الشعب السوري. وأضاف ميليباند إن هؤلاء الذين ينفذون الغارات الجوية والهجمات التي تسبب المعاناة للشعب السوري لن يتوقفوا عن أعمالهم طالما أنهم يعرفون أنهم لن يدفعوا الثمن عن ممارسات الحرب في سوريا. وحذر ميليباند من أن الوضع في سوريا لم يشهد الأسوأ بعد وخاصة أن مدينة إدلب في شمالي غربي إدلب التي يقطنها 2.5 مليون شخص لم يصل القتال إليها بعد.
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رئيس لجنة الإنقاذ الدولية يقول إن الحكومة السورية مستمرة في حملتها ضد الشعب السوري
قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند إن الحكومة السورية مستمرة في حملتها ضد الشعب السوري.
وأضاف ميليباند إن هؤلاء الذين ينفذون الغارات الجوية والهجمات التي تسبب المعاناة للشعب السوري لن يتوقفوا عن أعمالهم طالما أنهم يعرفون أنهم لن يدفعوا الثمن عن ممارسات الحرب في سوريا.
وحذر ميليباند من أن الوضع في سوريا لم يشهد الأسوأ بعد وخاصة أن مدينة إدلب في شمالي غربي إدلب التي يقطنها 2.5 مليون شخص لم يصل القتال إليها بعد.
اجتماعان في مجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الكيماوي على دوما
يبحث مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم ما يشتبه أنه هجوم كيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.
وسيعقد مجلس الأمن اجتماعين أحدهما دعت إليه روسيا والآخر دعت إليه الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تنفي روسيا أي مسؤولية لها في الهجوم الكيماوي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الحكومة السورية بشن الهجوم الكيماوي.
يمكنكم الاطلاع على الأخبار التي غطيناها أمس على الرابط:
فرنسا تقول إنها ستقوم بواجبها في سوريا ردا على الهجوم الكيماوي
إيرانيون بين قتلى قصف قاعدة جوية سورية
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 14 من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية قتلوا جراء القصف الذي استهدف مطار التيفور في حمص.
وأضاف المرصد أنه يوجد في منطقة مطار التيفور والذي يعد قاعدة عسكرية حزب الله وقوات إيرانية وقوات النظام.