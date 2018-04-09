إيرانيون بين قتلى قصف قاعدة جوية سورية

قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند إن الحكومة السورية مستمرة في حملتها ضد الشعب السوري.

وأضاف ميليباند إن هؤلاء الذين ينفذون الغارات الجوية والهجمات التي تسبب المعاناة للشعب السوري لن يتوقفوا عن أعمالهم طالما أنهم يعرفون أنهم لن يدفعوا الثمن عن ممارسات الحرب في سوريا.

وحذر ميليباند من أن الوضع في سوريا لم يشهد الأسوأ بعد وخاصة أن مدينة إدلب في شمالي غربي إدلب التي يقطنها 2.5 مليون شخص لم يصل القتال إليها بعد.