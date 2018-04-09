إيرانيون بين قتلى قصف قاعدة جوية سورية

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. إيرانيون بين قتلى قصف قاعدة جوية سورية
  2. اجتماعان في مجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الكيماوي على دوما
  3. رئيس لجنة الإنقاذ الدولية يقول إن الحكومة السورية مستمرة في حملتها ضد الشعب السوري

تغطية مباشرة

time_stated_uk

رئيس لجنة الإنقاذ الدولية يقول إن الحكومة السورية مستمرة في حملتها ضد الشعب السوري

قال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند إن الحكومة السورية مستمرة في حملتها ضد الشعب السوري.

وأضاف ميليباند إن هؤلاء الذين ينفذون الغارات الجوية والهجمات التي تسبب المعاناة للشعب السوري لن يتوقفوا عن أعمالهم طالما أنهم يعرفون أنهم لن يدفعوا الثمن عن ممارسات الحرب في سوريا.

وحذر ميليباند من أن الوضع في سوريا لم يشهد الأسوأ بعد وخاصة أن مدينة إدلب في شمالي غربي إدلب التي يقطنها 2.5 مليون شخص لم يصل القتال إليها بعد.

رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند
BBC
رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

اجتماعان في مجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الكيماوي على دوما

يبحث مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم ما يشتبه أنه هجوم كيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وسيعقد مجلس الأمن اجتماعين أحدهما دعت إليه روسيا والآخر دعت إليه الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تنفي روسيا أي مسؤولية لها في الهجوم الكيماوي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الحكومة السورية بشن الهجوم الكيماوي.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

يمكنكم الاطلاع على الأخبار التي غطيناها أمس على الرابط:

فرنسا تقول إنها ستقوم بواجبها في سوريا ردا على الهجوم الكيماوي

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

إيرانيون بين قتلى قصف قاعدة جوية سورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 14 من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية قتلوا جراء القصف الذي استهدف مطار التيفور في حمص.

وأضاف المرصد أنه يوجد في منطقة مطار التيفور والذي يعد قاعدة عسكرية حزب الله وقوات إيرانية وقوات النظام.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى